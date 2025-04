Legenda FC Barcelony zaskoczyła decyzją. Oto jego nowe miejsce pracy

Dla FC Barcelony Victor Valdes rozegrał w swojej piłkarskiej karierze ponad pół tysiąca spotkań. Po zakończeniu przygody na boisku rozpoczął pracę w roli trenera, lecz jego pierwszy przystanek poza szkółką „Dumy Katalonii” nie należał do zbytnio udanych. Po czterech latach przerwy Valdes wraca do trenowania i ponownie poprowadzi zespół z czwartego poziomu rozgrywkowego.

Legenda Barcelony wraca do gry

Ostatnim zespołem, jaki Victor Valdes poprowadził był również klub z niższego poziomu – UA Horta. Na pewno tamtej przygody legendarny bramkarz nie zaliczy do udanych, ponieważ pracował tam jedynie sześć miesięcy i od stycznia 2021 roku pozostawał bez klubu. Po dość długim okresie 43-latek powrócił na ławkę trenerską. Ponownie zajmie się pracą na niższym szczeblu – na poziomie w Segunda Federacion, czyli czwartej ligi hiszpańskiej. Po okresie pracy w FC Barcelonie (która ostatnio pewnie pokonała Mallorkę), Valdes chce w końcu wykazać się jako pierwszy trener.

Przejął stery w zespole beniaminka, który jednak ma bardzo duże aspiracje w tym sezonie. Nowym pracodawcą Valdesa został Real Avila CF, a więc aktualnie czwarta drużyna pierwszej grupy Segunda Federacion. Mimo to, że klub dopiero co awansował do czwartej ligi, to nie zamierzają się zatrzymywać w swoich piłkarskich marzeniach, dlatego sięgają po taką postać, by już w tym sezonie powalczyć o kolejną promocję. Real Avila liczy, że to będzie klucz do walki o awans – „W imieniu klubu życzymy mu wszelkiej pomyślności na tym nowym etapie, przekonani, że jego doświadczenie i zaangażowanie okażą się kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów.”

Realna szansa na walkę o awans?

Real Avila CF w ostatnich tygodniach wpadł w słabszą formę – seria remisów, ale przede wszystkim trzy porażki z rzędu sprawiły, że 24 kwietnia z klubem pożegnał się Miguel de la Fuente. Na pewno decyzja o zwolnieniu nie należała do łatwych, ponieważ Hiszpan pracował w Realu od lipca 2023, święcąc chociażby ostatni awans.

Jednak klub postawił sprawę jasno, że chce znaleźć się w barażach o awans do Primera Federacion. Do końca sezonu pozostały już tylko dwie kolejki, które będą kluczowe, bowiem Real Avila CF nie ma zapewnionego awansu. Będąc na czwartym miejscu mają aktualnie 49 punktów na koncie. Taki sam dorobek ma zajmujące piąte – także dające baraże – miejsce Langreo, a szóste Rayo Cantabria i siódme Deportivo Fabril mają tylko punkt mniej.

Przed nimi dwa bardzo wymagające spotkania – najpierw starcie z zagrożoną spadkiem Compostelą. Później przyjdzie czas na mecz z liderem – Pontevedrą, która zapewniła sobie już bezpośredni awans. Valdes ma być właśnie tą postacią, która bezpośrednio przyczyni się do podniesienia drużyny z dołka i zapewnienia gry w barażach. Były bramkarz, który w barwach Barcelony spędził aż dwanaście lat, z Realem Avilą CF związał się kontraktem do końca przyszłego sezonu.

Fot. screen Real Avila TV/ YouTube