Taremi nie zagra w KMŚ. Powodem sytuacja geopolityczna

Mehdi Taremi nie ma za sobą dobrego sezonu w barwach Interu Mediolan. Irańczyk trafił do siatki w Serie A tylko raz – i to z rzutu karnego. Niewiele lepiej było w innych rozgrywkach, bowiem Taremi zdobył raptem trzy gole i miał siedem asyst w 43 spotkaniach na wszystkich frontach. Końcówka bardzo długiego sezonu także nie będzie mile wspominana przez napastnika. Nie jest on w stanie wydostać się z ojczyzny i będzie musiał opuścić Klubowe Mistrzostwa Świata.

Taremi poza KMŚ – powodem walki

Mehdi Taremi, jak poinformowało włoskie Sky, nie dołączy do Interu w Stanach Zjednoczonych. To właśnie za wielką wodą odbędą się najbliższe Klubowe Mistrzostwa Świata. Irańczyk nie da rady dołączyć do swojego zespołu. Wszystko z powodu wojny trwającej na Bliskim Wschodzie. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach dochodzi do wymiany ognia pomiędzy Izraelem a Iranem.

Lotniska w ojczyźnie piłkarza zostały zamknięte, przez co napastnik nie był w stanie opuścić ojczyzny. Podróżowanie po kraju drogą lądową także stało się bardzo niebezpieczne, tak więc pozostało oczekiwać na rozwój sytuacji. Piłkarz Interu miał dołączyć do kolegów przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Te rozpoczęły się spotkaniem Al Ahly oraz Interem Miami.

Inter bez Taremiego, ale z nowym trenerem

„Nerazzurri” rozpoczną zmagania z meksykańskim Monterrey 18 czerwca. Finaliści Ligi Mistrzów i wicemistrzowie Włoch w grupie zmierzą się także z Urawą Red Diamonds oraz River Plate. Japończyków na turnieju poprowadzi Maciej Skorża, który ma spore szanse zostać nowym polskim selekcjonerem. Klub Taremiego w Stanach Zjednoczonych rozegra pierwsze mecze pod wodzą nowego trenera.

Został nim Cristian Chivu, zdobywca potrójnej korony z Interem w 2010 roku. Na wiosnę poprowadził w 13 meczach Parmę, którą z powodzeniem utrzymał w lidze. Taremi przez znaczną część rozgrywek wraz z kolegami miał za trenera Simone Inzaghiego, Ten, po kompromitującej porażce w finale Ligi Mistrzów i 217 meczach w roli trenera Interu zdecydował się podjąć pracę z Al-Hilal. Saudyjczycy także wezmą udział w KMŚ – pierwszy mecz zagrają z Realem Madryt.

Taremi z kolegami w minionym sezonie, poza finałem Ligi Mistrzów dotarł do półfinału Coppa Italia, finału Superpucharu Włoch, a także do drugiego miejsca w lidze. Finalnie, SSC Napoli okazało się lepsze o punkt.

Fot. PressFocus