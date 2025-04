Alex Haditaghi domaga się powołania dla gwiazdy swojego klubu

Alex Haditaghi to dość nowa postać w uniwersum polskiej piłki, jednak już wpisał się on do grona ludzi kluczowych dla teraźniejszości. Na swoim profilu w mediach społecznościowych – nazwanym dość tajemniczo „Disenchanted Canadian”, co oznacza „rozczarowanego Kanadyjczyka”, pełno jest kwiecistej mowy. Tym razem przedsiębiorca bezpośrednio zażądał… powołania dla piłkarza Pogoni.

Alex Haditaghi apeluje do selekcjonera. „Postąpcie właściwie i honorowo”

– Jako właściciel tego wspaniałego klubu, będę zawsze walczył bez wytchnienia o nasz klub, nasze miasto i naszych zawodników. To jest moja obietnica dla wszystkich wiernych kibiców Pogoni Szczecin dziś, jutro i zawsze. Szczerze wierzę, całym sercem, że Efthymios Koulouris nie tylko zasługuje – ale musi – zostać powołany do greckiej drużyny narodowej – zaczął swoją przemowę Alex Haditaghi.

– Ivan Jovanović i Makis Gkagatsis muszą postępować właściwie i honorowo: Zaproście Efthymiosa Koulourisa do reprezentowania Grecji. Zasłużył na to w pełni – dzięki swoim niezwykłym występom, przywództwu i niezaprzeczalnemu charakterowi zarówno na boisku, jak i poza nim – właściciel Pogoni Szczecin zwraca się do selekcjonera reprezentacji Grecji, że ten musi zwrócić na Koulourisa uwagę i zaprosić go na zgrupowanie.

Alex Haditaghi dodaje także, że udzielił wywiadu „sdna.gr”, czyli dużemu greckiemu portalowi. Kanadyjczyk skupia się w nim na wychwalaniu Koulourisa, jednak dokonał też bardzo ciekawego porównania: – Moim zdaniem Efthymios Koulouris i Vangelis Pavlidis to dwaj najlepsi greccy napastnicy w tej chwili. Mam ogromny szacunek i podziw dla Vangelisa Pavlidisa. Robi niesamowite rzeczy w Benfice, co tydzień udowadniając swoją klasę na najwyższym poziomie, w tym zdobycie historycznego hat-tricka w Lidze Mistrzów przeciwko Barcelonie – tak Alex Haditaghi porównał Koulourisa do wartego około 30 milionów euro snajpera Benfiki Lizbona.

Nie byłby to dla Greka debiut. Koulouris ma już 29 lat, ale zdołał rozegrać aż 18 spotkań w reprezentacji. Było to jednak jeszcze zanim został piłkarzem Pogoni Szczecin. Ostatni raz zagrał w kadrze 28 marca 2022 roku w spotkaniu z Czarnogórą. Wszedł wtedy na 15 minut. Najwięcej występował w eliminacjach do EURO 2020 – wówczas był nawet graczem pierwszego składu, ale jego bilans jest dość wstydliwy, bo nie zdobył żadnej bramki w 710 minut.

Kibice domagają się przedłużenia kontraktu

Kibice w Szczecinie z pewnością również by chcieli takiego powołania, jednak przede wszystkim zależy im na pozostaniu Greka na dłużej, o czym dali znać w komentarzach pod wpisem Haditaghiego. Kilkadziesiąt bardzo podobnych opinii fanów Pogoni, którzy niezwykle zgodnie namawiają właściciela, by ten zrobił wszystko, by zatrzymać Koulourisa w klubie. Patrząc realnie – nie jest to zbyt prawdopodobne i w lecie odejdzie do większego europejskiego klubu za kilka milionów euro.

Prośby kibiców nie mogą dziwić, bowiem Efthymios Koulouris już zimą był kuszony przez innych. Piotr Koźmiński z „Goal.pl” podaje z kolei, że napastnik zwrócił na siebie uwagę jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. „Kulu” jest tym sezonie zdecydowanie najlepszym snajperem całej Ekstraklasy, a ostatnio to przechodzi samego siebie. W szalonym meczu z Puszczą Niepołomice strzelił Kewinowi Komarowi aż cztery gole, dzięki czemu Pogoń wygrała w Niepołomicach wynikiem 5:4. Łącznie w tym sezonie ligowym Grek ma na koncie już 25 trafień, co jest jego najlepszym osiągnięciem w karierze.

Drużyna Roberta Kolendowicza prowadzona przez swojego snajpera 2 maja na Stadionie Narodowym będzie walczyła o pierwszy w historii Puchar Polski, a na finiszu ligowych zmagań chce wykorzystać kryzys formy Jagiellonii Białystok i wbić się na podium. Pogoń traci do trzeciego miejsca zaledwie dwa punkty.

Fot. screen YouTube/ WSzczecinie