OFICJALNIE: Gattuso następcą Spallettiego we włoskiej kadrze

Gennaro Gattuso w roli piłkarza znany był przez cały świat. Był członkiem legendarnej drużyny Milanu z 2005 roku, która do dziś jest nostalgicznie wspominana jako wymarzony piłkarski dream team. Jako trener nie ma on tej renomy, ale jeszcze wszystko przed „Rino”. Obejmie on wkrótce bardzo prestiżową funkcję. Zwolnił się bowiem niedawno etat po Luciano Spallettim, który nie podołał w także wcześniej nieznanej sobie roli.

Gattuso wraca do reprezentacji – w nowej roli

Gianluigi Buffon potwierdził doniesienia medialne krążące od kilku dni: „Tak, to prawda. Gattuso będzie nowym selekcjonerem. Dokonano najlepszego możliwego wyboru” Plotki swoje, a Fabrizio Romano swoje – potwierdził w weekend, że legendarny pomocnik Milanu obejmie prestiżową funkcję. 47-latek dopiero co pożegnał się z posadą w Hajduku Split, gdzie do ostatniej kolejki walczył o tytuł mistrza kraju. Potwierdziła to też 15 czerwca w godzinach popołudniowych włoska federacja piłki nożnej.

Zastąpi on Luciano Spallettiego, którego zwolniono po porażce z Norwegią w Oslo stosunkiem 0:3. Gabriele Gravina postanowił jednak, aby to kolejny mecz kilka dni później był ostatnim dla selekcjonera z Certaldo. W Reggio Emilia, Włosi wygrali z Mołdawią po niezbyt ciekawym widowisku 2:0.

Kariera trenerska – niezbyt usłana różami

Jego Pisa miała czołową defensywę w Serie B i… spadła z ligi. Milan? Ciężki do oglądania. Miało się wrażenie, że zawsze celem jest by mieć jednego gola więcej i to cel nadrzędny. Oglądało się to ciężko, ale wyciągał z tamtej drużyny co się dało. Na koniec współpracy, zabrakło mu jednego oczka do upragnionego powrotu mediolańczyków do Ligi Mistrzów. Lepszy okazał się… Inter. Wszystko rozstrzygało się do ostatnich sekund 38. kolejki Serie A.

W SSC Napoli Gattuso po raz pierwszy wygrał trofeum w nowej roli. W 2020 roku po skutecznym wykonaniu jedenastki przez Arkadiusza Milika mógł cieszyć się z Pucharu Włoch. Rok później w spektakularnym stylu nie dał rady awansować do Ligi Mistrzów. W meczu z Hellasem, gdy potrzeba było zwyciężyć – wpadł remis. Skorzystał Juventus jego kompana z kadry, Andrei Pirlo.

W Chorwacji Gattuso na początku pokłócił się z Ivanem Perisiciem, następnie z byłym piłkarzem Sevilli Josko Jeliciciem, który zarzucił mu nieprzyjemny do oglądania futbol i brak kulturalnego podejścia do miejsca, w którym pracuje. Gattuso w trakcie pomeczowego studia wypalił.

– To ostatni raz, kiedy zabieram głos, kiedy występujesz w telewizji! Jesteś złą osobą, nie będę się już odzywać, dopóki tu jesteś. Mówisz tak, jakbyś podbił cały świat – krzyknął Gattuso.

– Przyjechałeś z Włoch, nie wskazuj mnie palcem – powiedział Jelicić, a gospodarz programu próbowała uspokoić sytuację.

Hajduk walczył o mistrzostwo, po ww. meczu po którym panowie pokłócili się – stracił prowadzenie. Na koniec drużyna ze Splitu zajęła trzecią lokatę, za Rijeką i Dinamem Zagrzeb (w którym chwilowo pracował nawet Fabio Cannavaro, jego kompan z mundialowej drużyny A.D. 2006). Walczyli oni jednak do ostatniej kolejki i skończyli w Splicie dwa oczka za parą konkurentów.

Fot. PressFocus