PZPN podjął decyzję. Lechia Gdańsk bez licencji na grę w Ekstraklasie!

Kluby powoli zaczynają myśleć nad przygotowaniami do przyszłego sezonu. W pierwszej kolejności muszą zadbać o uzyskanie licencji na start w następnych rozgrywkach i to właśnie w tej sprawie Polski Związek Piłki Nożnej wydał specjalny komunikat. Wnioski wszystkich ekip zostały rozpatrzone pozytywnie… z wyjątkiem jednego. Lechia Gdańsk nie otrzymała prawa startu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

PZPN przedstawił decyzję dotyczącą przyznania licencji

W oficjalnym komunikacie PZPN czytamy, że komisja licencyjna przyznała klubom takim jak: Legia Warszawa, Lech Poznań, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok, Cracovia, GKS Katowice, Korona Kielce, Motor Lublin i Raków Częstochowa prawo startu w następnym sezonie w PKO BP Ekstraklasie i w europejskich pucharach.

Stal Mielec nie otrzymała licencji na grę na arenie międzynarodowej, jednak i tak od dawna wiadomo, że jej to nie grozi. Prezes Jacek Klimek z kolei z dumą udostępnił decyzję o przyznaniu licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie w nadchodzącym sezonie 2025/26, jednak dostał wiele ripost, że to wpis absolutnie bez sensu i nie ma się z czego cieszyć, ponieważ zaraz klub będzie występował w Betclic 1. Lidze. Górnik Zabrze został zaś objęty nadzorem infrastrukturalnym. Dokładnie tak samo jak Zagłębie Lubin, jednak „Miedziowi” również nie mogliby reprezentować Polski w Europie.

Radomiak Radom poza nadzorem infrastrukturalnym otrzymał także finansowy i też nawet teoretycznie nie mógłby liczyć na europejską rywalizację. Śląsk Wrocław, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin i Puszcza Niepołomice tak samo mają nałożony podwójny nadzór, jednak te kluby dostały możliwość gry na arenie międzynarodowej. Jak wiadomo, z tego grona to tylko drużyna Roberta Kolendowicza ma na to praktyczne szanse. Na ostatni z wymienionych zespołów została także nałożona kara 20 tysięcy złotych za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

Taką samą kwotę jak klub z Niepołomic za naruszenie kryteriów infrastrukturalnych, czyli za brak dostępnego do przyjmowania kibiców sektora gości będzie musiała zapłacić walcząca o utrzymanie w Betclic 1. Lidze Kotwica Kołobrzeg. Jako jedyna licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie nie otrzymała Lechia Gdańsk. Jest to uzasadnione niespełnieniem kryterium dotyczącym prognozy finansowej, która według odpowiedzialnej za to komisji jest niewiarygodna.

Lechia Gdańsk wydała oświadczenie

Taka decyzja nikogo nie może dziwić. Wszystko to jest efektem działania właściciela klubu – Paolo Urfera, który miał wielomiesięczne opóźnienia w wypłatach czy też zaległości finansowe wobec innych klubów. Dopiero ostatnio Ruch Chorzów otrzymał należną kwotę za sprzedaż Tomasza Wójtowicza i to z… pomocą władz ligi. Lechia ma pięć dni na odwołanie się od tego postanowienia, a jeśli tego nie zrobi lub, to niezależnie od końcowego wyniku w PKO BP Ekstraklasie – zostanie przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli.

Klub postanowił działać i wydał w tej sprawie specjalny komunikat: – W nawiązaniu do decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN informujemy, że Lechia Gdańsk rozpoczęła proces odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. Wniosek zostanie odpowiednio uargumentowany i uzupełniony o dodatkową dokumentację w celu otrzymania prawa do rywalizacji w Ekstraklasie w sezonie 2025/2026 – napisano na oficjalnej stronie gdańskiego klubu.

Lechia w przeciwieństwie do gabinetów ostatnio na boisku radzi sobie całkiem nieźle. Dzięki ostatnim wygranej przed własną publicznością z Piastem Gliwice 3:1, czy pokonaniu Stali Mielec 3:2 drużyna prowadzona przez Johna Carvera wydostała się ze strefy spadkowej. Obecnie ma trzy punkty przewagi nad otwierającą tę strefę, szesnastą w tabeli Puszczą Niepołomice.