Thibaut Courtois blisko nowego kontraktu z Realem Madryt

Thibaut Courtois pisze swoją historię w barwach Realu Madryt od 2018 roku – i wszystko wskazuje na to, że ta opowieść potrwa dłużej. Jak informuje „Relevo”, belgijski bramkarz ma wkrótce podpisać nowy kontrakt z klubem. Z długości umowy bramkarz będzie na pewno zadowolony.

Thibaut Courtois blisko nowego kontraktu

Thibaut Courtois, mimo że ma już 32 lata, wciąż uchodzi za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Wielokrotnie ratował swoich kolegów z Realu Madryt w kluczowych momentach. Teraz jego postawa może zostać doceniona w szczególny sposób. Jak donosi hiszpański portal „Relevo”, Belg ma otrzymać propozycję przedłużenia kontraktu aż do końca czerwca 2028 roku.

To może być wyjątkowy ukłon ze strony Realu Madryt wobec Thibauta Courtois. Klubowy zarząd rzadko decyduje się na tak długoterminowe kontrakty dla zawodników po trzydziestce — zazwyczaj oferuje im roczne przedłużenia. Tym razem może jednak zrobić wyjątek. Obecna umowa belgijskiego golkipera wygasa po zakończeniu sezonu 2025/26, co oznacza, że bez nowej opcji to lato byłoby ostatnim, w którym Real mógłby go „opchnąć” np. do Arabii Saudyjskiej.

Decyzja o aż dwóch latach więcej może wynikać z braku lepszych opcji na rynku. Co prawda w kręgu zainteresowań miał się pojawić Joan Garcia z Espanyolu, ale ten nie jest zainteresowany rolą rezerwowego. Wciąż niejasna jest również przyszłość Andrija Łunina, który być może zdecyduje się latem na odejście z Santiago Bernabeu, by grać regularnie. W mediach przewija się także nazwisko Kepy Arrizabalagi, który może powrócić do Madrytu.

Thibaut Courtois reprezentuje barwy Realu od 2018 roku, kiedy to po mistrzostwach świata w Rosji trafił z Chelsea za 35 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał dla „Królewskich” 279 spotkań, zdobywając m.in. dwa Puchary Europy, trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz Puchar Króla. W finale LM bronił jak natchniony i mówiło się nawet o Złotej Piłce. Finalnie jej nie otrzymał i pytał potem ironicznie: – Co jeszcze miałby zrobić bramkarz, żeby ją dostać? Byłem golkiperem, który wygrał Ligę Mistrzów i La Ligę, a nawet nie stanąłem na podium. Więc nie, to niemożliwe. Nie mogę zrobić nic więcej poza tym.

Szykuje się remont w Realu Madryt

Ten sezon Realu Madryt jest już właściwie spisany na straty. Najprawdopodobniej zakończy się jedynie zdobyciem Superpucharu Europy. Teoretycznie wciąż istnieje szansa na triumf w La Lidze, ale „Królewscy” musieliby po drodze pokonać w bezpośrednim starciu Barcelonę, do której tracą cztery punkty. Wydaje się, że przedłużenie umowy z Thibautem Courtois może być pierwszym krokiem w kierunku głębszych zmian, które mają nastąpić latem.

Spekuluje się o dużym przemeblowaniu w klubie. Zmiany mają objąć nie tylko kadrę zawodniczą, ale również sztab szkoleniowy. Carlo Ancelotti prawdopodobnie nie wypełni swojego kontraktu do końca i po sezonie miał zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii, choć pojawił się niespodziewany zwrot akcji i może objąć Arabię Saudyjską. Jego następcą zostanie były piłkarz Realu, a obecnie szkoleniowiec Bayeru Leverkusen – Xabi Alonso.

Odejść z klubu ma też kilku graczy. W gronie tych, którzy mogą pożegnać się z Madrytem, wymienia się: Lucasa Vazqueza, Jesusa Vallejo, Andrija Łunina oraz Lukę Modricia. Problem polega jednak na tym, że kibice nie mają co liczyć na spektakularne wzmocnienia. Jak na razie jedynym realnym kandydatem do transferu wydaje się Trent Alexander-Arnold. Anglik ma przyjść jednak z wolnego kontraktu, bo ten kończy mu się z Liverpoolem. To jednak za mało, by mówić o poważnym wzmocnieniu zespołu.

W kontekście transferów przewijają się też inne nazwiska. W ostatnich tygodniach media łączyły Real z Deanem Huijsenem – młodym stoperem Bournemouth i „La Furia Roja”, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii – oraz z Martinem Zubimendim z Realu Sociedad. Pytanie tylko, czy i tym razem nie skończy się na spekulacjach, jak to miało miejsce chociażby z Lenym Yoro.

fot. PressFocus