Wisła Płock z zakazem transferowym. Lakoniczny i tajemniczy komunikat

Wisła Płock walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. W tym momencie zajmuje 3. miejsce w Betclic 1. Lidze, które gwarantuje udział w dwustopniowych barażach. Na klub został jednak nałożony niespodziewany zakaz transferowy.

Wisła Płock walczy o awans

To nie są najlepsze dni dla „Nafciarzy”. Walczą przecież o awans do PKO BP Ekstraklasy, a ostatnio przytrafiła im się porażka z ligowym średniakiem – Zniczem Pruszków. To był bardzo dobry i ofensywny mecz, w którym Wisła oddała aż 24 strzały (siedem celnych), ale to goście byli skuteczniejsi. Cała grupa pościgowa jednak zremisowała swoje mecze, dlatego 3. miejsce zostało przez Wisłę zachowane.

Wiosna jest dużo lepsza w wykonaniu podopiecznych Mariusza Misiury. Jeszcze jesienią zanotowali serię sześciu meczów bez wygranej i przełamali się dopiero z najgorzej grającą obecnie w lidze Wartą Poznań. Mimo to nie doszło do wypadnięcia z TOP 6. Wisła Płock tylko po pierwszej kolejce zajmowała 10. miejsce, a poza tym cały czas trzyma się w strefie barażowej (pokazuje to poniższy wykres). Wiosenny bilans wiślaków jest już dużo przyjemniejszy, bo wynosi 6-3-2.

Wisła Płock ukarana przez FIFA

Kilka dni po tej porażce FIFA nałożyła zakaz transferowy na Wisłę Płock. Ta opublikowała dość tajemniczy komunikat, w którym nie napisała wprost o co chodzi. Nie ma jednoznacznej informacji z jakiego powodu – zostało to wyjaśnione po prostu „nieścisłością proceduralną”. Poinformował o tym sam klub w oświadczeniu. Był to dość lakoniczny komunikat, w którym zobowiązał się na wypełnienie zaleceń światowej organizacji w 30 dni. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i oficjalnej stronie internetowej klubu widnieje tylko krótki komunikat:

– Wisła Płock informuje, że z powodów proceduralnych, FIFA nałożyła na nasz klub zakaz transferowy. Klub ma 30 dni na wyjaśnienie sprawy i zapewniamy, że zalecenia FIFA wypełnimy niezwłocznie.

Taki zakaz transferowy oznacza oczywiście brak możliwości pozyskiwania nowych piłkarzy. Sprawa pewnie będzie miała swoją kontynuację, bo na razie jest tylko to dość tajemnicze oświadczenie i pełne zobowiązanie Wisły Płock do współpracy z FIFA. Jeżeli jednak nie uda się załatwić tej sprawy, to może być spory problem z kompletowaniem kadry – czy to na walkę w PKO BP Ekstraklasie, czy ponowną próbę wywalczenia awansu.

W najbliższej kolejce czeka nas hit Betclic 1. Ligi, w którym to zmierzą się dwie Wisły – ta z płocka oraz ta z Krakowa, która także walczy o pozycję w strefie barażowej. Do końca pozostały jeszcze cztery kolejki. Potem „Nafciarzy” czeka rywalizacja z liderem – Arką Gdynia, następnie wyjazd do Łęcznej, a na koniec spotkanie u siebie z Miedzią Legnica. To zatem bardzo trudny i wymagający terminarz.

For. PressFocus