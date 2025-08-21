Legenda Warty Poznań ma nowy klub. O jego odejściu było wiadomo od pewnego czasu

Warta Poznań jest w trakcie dużych zmian. Kolejny sezon z rzędu klub rozpoczyna rozgrywki z całkowicie nową drużyną, budowaną w letnim oknie transferowym. Po spadku z Betclic 1. Ligi szeregi „Zielonych” opuściło wielu zawodników. Jednym z nich był Jakub Kiełb, klubowa legenda, która była w Warcie od wielu lat. Teraz były kapitan drużyny znalazł nowego pracodawcę.

Drugi spadek z rzędu

Warta Poznań w poprzednim sezonie brała udział rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Było to spowodowane ich spadkiem z PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/24, na sam koniec pracy w Poznaniu trenera Dawida Szulczka. W końcówce „Zieloni” przegrali cztery z pięciu ostatnich meczów sezonu i po niebywałym meczu Korony, która dzięki zwycięstwu nad Lechem w Poznaniu utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie, spadli na jej zaplecze.

Tam również nie poszło im najlepiej, delikatnie rzecz ujmując. W przerwie między sezonami wymieniono większość kadry, a przez sezon drużynę poprowadziło trzech trenerów. Ich wybory były nietrafione i ostatecznie poznaniacy zaliczyli drugi spadek z rzędu, będąc najsłabszą drużyną w rundzie jesiennej w całej lidze. Tego lata powtórzyła się sytuacja sprzed roku. Wymieniono większość kadry, a w dotychczasowych czterech meczach Betclic 2. Ligi Warta zdobyła zaledwie dwa punkty.

Nowy klub legendy

Jednym z zawodników, który opuścił szeregi „Zielonych”, jest Jakub Kiełb. Lewy obrońca który przeszedł do Warty latem 2016 roku z Jaroty Jarocin, rozegrał w jej barwach 231 meczów, notując liczby na poziomie dziewięciu goli i 13 asyst. Jako jeden z nielicznych pozostał w klubie po spadku z PKO BP Ekstraklasy. Biorąc jednak pod uwagę kiepską sytuację finansową dwukrotnych mistrzów Polski, którzy nie byli w stanie zagwarantować mu odpowiednich warunków, zdecydowano o rozstaniu się z zawodnikiem.

– Od kilku tygodni rozmawialiśmy z Kubą o jego przyszłości w Warcie. Obie strony chciały kontynuować współpracę – i do końca szukaliśmy rozwiązania, które by to umożliwiło. Niestety, nie udało się dojść do porozumienia w kwestiach finansowych. Takie sytuacje zdarzają się w sporcie – zwłaszcza gdy mówimy o doświadczonym zawodniku z przeszłością w Ekstraklasie, który ma swoje oczekiwania, i o klubie, który działa w warunkach restrukturyzacji i mocno ograniczonego budżetu – mówił Adam Meissner, Prezes Warty Poznań.

– Dlatego podjęliśmy trudną decyzję o rozstaniu. Kuba był z nami przez dziewięć sezonów – to kawał wspólnej historii. Był nie tylko ważnym zawodnikiem, ale i przykładem profesjonalizmu oraz serca do walki. W imieniu swoim i całego Klubu dziękuję Kubie za wszystko, co zrobił dla Warty – opisywał zawodnika Meissner.

Kiełb znalazł już nowy klub. Lewy obrońca został nowym zawodnikiem Unii Swarzędz. Podpisanie kontraktu z nowym klubem nie będzie oznaczało dalekiej przeprowadzki, możliwe, że w ogóle zawodnik nie zmieni miejsca zamieszkania – Swarzędz leży bowiem tuż pod Poznaniem. Unia występuje obecnie w Betclic 3. Lidze, a w jej kadrze znajdują się m.in. pamiętani z Lecha Poznań Tymoteusz Klupś oraz Tomasz Dejewski.

fot. PressFocus