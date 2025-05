David de Gea wygrał sprawę z… niemiecką firmą zabawek

David de Gea od tego sezonu broni w bramce Fiorentiny. Tak jak Cristiano Ronaldo ma swoją markę CR7, a Robert Lewandowski RL9, tak też hiszpański golkiper jest znany z bycia DDG. Z tego tytułu napotkał go pewien problem, który ciągnął się przez ponad cztery lata.

Niemiecka firma zabawek vs David de Gea

Schmidt Spiele to niemiecka firma, która istnieje aż od 1907 roku i zajmuje się produkcją zabawek – głównie gier planszowych. Firma ta zbankrutowała w 1997 r., a następnie została wykupiona przez Blatz-Gruppe, która to utrzymała tę znacznie bardziej znaną markę Schmidt Spiele, wydając pod tą nazwą również własne gry. Czytamy na oficjalnej stronie:

– Wydawca Schmidt Spiele jest jednym z wiodących niemieckich producentów gier. Obejmuje marki Schmidt Spiele dla puzzli, pluszaków i gier dla dzieci, rodzin i dorosłych, Drei Magier dla ekskluzywnych gier dla dzieci oraz drewniane zabawki Selecta. W ofercie Schmidt Spiele znajduje się około 1000 różnych produktów.

Po co ten cały wstęp? Ano po to, że to… przeciwnik w sądzie przeciwko Davidowi de Gei. Cała ta sprawa rozpoczęła się w 2021 roku, kiedy sportowiec złożył wniosek o rejestrację znaku graficznego przedstawiającego inicjały jego imienia, czyli DDG jako znaku towarowego UE. Niemiecki producent zabawek sprzeciwił się temu wnioskowi, argumentując, że istnieje ryzyko pomylenia go z innym znakiem graficznym (DOG), który ta firma zarejestrowała wcześniej.

Europejski Urząd Własności Intelektualnej (EUIPO) przyjął rejestrację znaku towarowego hiszpańskiego bramkarza, a jednocześnie odrzucił odwołanie od niemieckiego znaku towarowego. Stwierdził, że oba znaki są bardzo mało podobne pod względem samej grafiki, jak i brzmienia i wykluczył, że mogą się one komuś pomylić.

Odwołanie także się nie udało

To nie był koniec sprawy. Niemiecka firma produkująca zabawki, gry, urządzenia do gier wideo dążyła do udowodnienia swoich racji. EUIPO odrzuciło jej sprzeciw w kwietniu 2023 r. Sprawa poszła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w pierwszej instancji orzekł na korzyść bramkarza. Odwołanie to zostało odrzucone z uzasadnieniem, że większość odbiorców dostrzeże ciąg liter D, D oraz G i jest mało prawdopodobne, aby istotna część właściwej publiczności wskazała tam ciąg liter D, O, G lub słowo „DOG” w logo marki piłkarza.

Chodzi o poniższą grafikę gier planszowych oraz logo na stronie internetowej bramkarza:

W wydanym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podtrzymał decyzję EUIPO: – Nie ma dowodów sugerujących, że znaczna część właściwej grupy odbiorców postrzegałaby drugą literę znaku jako „O”, a Schmidt Spiele nie przedstawił na to żadnych dowodów – stwierdził sąd w Luksemburgu. To nadal… nie musi być koniec, gdyż pozostaje jeszcze możliwość odwołania się w terminie dwóch miesięcy i dziesięciu dni, ale trudno się spodziewać innej decyzji.

