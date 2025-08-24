Newcastle United – Liverpool – 25.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Newcastle United – Liverpool

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 25 sierpnia, 21:00

Stadion: St. James’ Park, Newcastle

Drugą kolejkę zmagań na boiskach Premier League zakończymy na St. James’ Park w Newcastle. Na stadion Srok przyjadą mistrzowie Anglii z Liverpoolu. Gospodarze nie weszli w nowe rozgrywki najlepiej, remisując 0:0 na wyjeździe z Aston Villą, natomiast goście zwyciężyli 4:2 z Bournemouth. W tle mamy także kończącą się sagę dotyczącą Alexandra Isaka i jego przejścia do ekipy z Anfield. Z tego powodu najprawdopodobniej nie będzie on dostępny dla trenera Howe’a. Która z tych drużyn będzie mogła cieszyć się w poniedziałkowy wieczór? Sprawdź typy na mecz Newcastle – Liverpool.

Newcastle – Liverpool – typy bukmacherskie

Newcastle – Liverpool: zwycięstwo Liverpoolu

Goście przyjeżdzają do północnej Anglii dobrze przygotowani do sezonu. Wliczając sparingi, tylko raz w ostatnich dziesięciu spotkaniach zdobyli mniej niż dwie bramki, podkreśląc swoją siłę ofensywną. Nie można tego powiedzieć o ekipie z Newcastle, która miała w okresie przedsezonowym problemy z trafieniami do siatki. Na domiar złego, do dyspozycji trenera nie bedzie najlepszy napastnik klubu Alexander Isak, negocjujący transfer do Liverpoolu. Bez niego Sroki będą znacznie mniej groźne. Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane wcześniej fakty, moim typem jest zwycięstwo Liverpoolu.

Cztery bramki zdobyte przeciwko Bournemouth, dobra dyspozycja strzelecka w sparingach, oraz udane wejście Ekitike do zespołu, skłania mnie również ku typowi na powyżej 1,5 bramki Liverpoolu. Ciekawy jest także typ specjalny na 1,5 rzutów rożnych Liverpoolu w każdej połowie. Ofensywna gra powinna w tym pomóc, a The Reds udała się ta sztuka w poprzedniej kolejce.

Propozycje typów bukmacherskich na Newcastle – Liverpool

zwycięstwo Liverpoolu @2.02

Liverpool powyżej 1,5 bramki @1.71

Liverpool powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie @1.75

Zagraj Ekstraklasę w BETFAN! Gracze, którzy skorzystali z Extra Pensji otrzymali już 40 000 złotych do podziału. Nie przegap kolejnej okazji, bo co kolejkę możesz zgarnąć 10 000 złotych do podziału, póki trenerzy Ekstraklasy zachowują swoje stanowiska! Kliknij w baner i dołącz.

Newcastle – Liverpool – zapowiedź meczu

Sroki przystępują do tego spotkania po remisie w pierwszej kolejce przeciwko Aston Villi. Oczywiście, nie ma co mówić o większych problemach, mając za sobą jedynie ligową inaugurację, jednak w meczach przedsezonowych wyniki Newcastle także nie były najlepsze. Nie odnieśli oni żadnego zwycięstwa, zdobywając ledwie pięć bramek w sześciu sparingach. Mistrzowie Anglii zaczęli zgodnie z planem, od wygranej. Dobrze w zespół wkomponował się Hugo Ekitike, który trafił do siatki oraz zanotował asystę. Jednym ze strzelców był również Federico Chiesa, przypominając kibicom o swoim istnieniu.

Gdzie oglądać mecz Newcastle – Liverpool

Mecz Newcastle – Liverpool będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Newcastle – Liverpool

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Burn, Livramento – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes

Pope – Trippier, Schar, Burn, Livramento – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Statystyki na typy bukmacherskie Newcastle – Liverpool

Wliczając sparingi, Liverpool w ostatnich dziesięciu spotkaniach, tylko raz zdobył mniej niż dwie bramki.

Newcastle nie wygrało od dziewięciu spotkań, wliczając sparingi.

Ostatni raz Liverpool nie zdobył bramki przeciwko Newcastle w 2020 roku.

fot. Press Focus, IMAGO