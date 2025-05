Bayern zwyciężył i godnie pożegnał legendarnego Muellera

Bayern Monachium i Borussia M’Gladbach mają za sobą przedostatni mecz ligowy w sezonie 2024/25. W ramach 33. kolejki niemieckiej Bundesligi, monachijczycy podejmowali drużynę BMG na Allianz Arenie w Monachium. Koniec końców ostatnie domowe spotkanie Thomasa Muellera w barwach FCB zakończyło się wynikiem 2:0 na korzyść FCB, który od tygodnia był już pewny tytułu mistrzowskiego.

Ostatni mecz Muellera w Monachium

Mimo pewnego już mistrzostwa Niemiec, zespół z Monachium zaprezentował się bardzo dobrze na tle Borussii M’Gladbach, która od lat sprawiała im wiele problemów na krajowym podwórku. Ostatecznie Bayern wygrał 2:0 na Allianz Arenie, zaś na listę strzelców wpisali się Harry Kane oraz Michael Olise.

Jak można było się spodziewać, mimo wielu nieobecności w pierwszym składzie, zarówno trener Vincent Kompany, jak i również Gerardo Seoane, posłali w bój najsilniejsze możliwe jedenastki. Od samego początku zgodnie z zapowiedziami mogliśmy oglądać w akcji wielkiego Thomasa Muellera, dla którego był to ostatni mecz dla Bayernu na Allianz Arenie w karierze. W jakich składach zagrały obie ekipy? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Manuel Neuer – Konrad Laimer, Eric Dier, Josip Stanisic, Raphael Guerreiro – Joshua Kimmich, Leon Goretzka – Michael Olise, Thomas Mueller, Kingsley Coman – Harry Kane.

Jonas Omlin – Lasse Ullrich, Fabio Chiarodia, Nico Elvedi, Stefan Lainer – Julian Weigl, Philipp Sander – Robin Hack, Rocco Reitz, Franck Honorat – Tim Kleindienst.

Kane z 25. trafieniem w sezonie

W szóstej minucie bliski szczęścia był Thomas Mueller, ale ostatecznie jego próba zakończyła się niepowodzeniem i Omlin mógł odetchnąć z ulgą. Kilkadziesiąt sekund później Borussia M’Gladbach mogła odpowiedzieć golem na 1:0, lecz świetną interwencją popisał się Manuel Neuer, który wrócił po wielotygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją.

Po kwadransie gry w dobrej sytuacji znalazł się z kolei Harry Kane, lecz golkiper „Źrebaków” nie miał większych problemów z interwencją. Bayern nie zwalniał tempa i atakował raz za razem, choć w wielu momentach brakowało odpowiedniego wykończenia i szczęścia – jak Coman w 26. minucie, kiedy posłał piłkę tuż obok słupka.

Koniec końców cierpliwość FCB została nagrodzona w 31. minucie – Olise oddał strzał ze skraju pola karnego, zaś piłkę jeszcze w ostatniej chwili głową dotknął Kane, który zdobył swojego 25. gola w tym sezonie ligowym. Na cztery minuty przed końcem pierwszej połowy Gladbach mogło wyrównać, lecz po raz kolejny świetną obroną popisał się wspomniany już wyżej Manuel Neuer.

W końcówce Kane mógł podwyższyć prowadzenie gospodarzy na 2:0, ale i tym razem Omlin był szybszy. W rezultacie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 na korzyść bawarskiego klubu, który statystycznie wypadł lepiej niż goście – zarówno pod względem posiadania (66% do 34%), strzałów (10 do 6) oraz współczynnika xGoals (0,73 do 0,41).

Bayern zwyciężył, Mueller pożegnany

Druga połowa na Allianz Arenie zaczęła się w miarę spokojnie, choć zarówno Bayern, jak i Borussia M’Gladbach co jakiś czas sprawdzały gotowość rywala w defensywie. W 56. minucie powinno być 2:0 dla gospodarzy, jednakże Thomas Mueller nie wykorzystał świetnej okazji, trafiając z bliskiej odległości wprost w wychodzącego z linii bramkowej Jonasa Omlina.

Około 59. minuty Borussia mogła doprowadzić do wyrównania po tym jak na bardzo groźne uderzenie zdecydował się Rocco Reitz. Szczęśliwie dla gospodarzy na posterunku stał Manuel Neuer, który po raz kolejny stanął na wysokości zadania i pokazał wielką klasę. Kilka minut później Bayern odpowiedział strzałem Muellera, ale wychowanek FCB strzelił tuż nad poprzeczką.

W ostatnim kwadransie gry zarówno FCB, jak i BMG przeprowadzili kilka groźnych ataków. Najpierw bliski szczęścia był Mueller, po czym chwilę później Cvancara mógł zapewnić kolegom remis, lecz uprzedził go Neuer. W 84. minucie pożegnany został Thomas Mueller, dla którego było to ostatnie i 750. spotkanie dla Bayernu w Bundeslidze. W samej końcówce, na minutę przed końcem meczu, na 2:0 podwyższył jeszcze Michael Olise, który zaprezentował się świetnie przez całe 90 minut.

Pojedynek na Allianz Arenie zakończył się ostatecznie w pełni zasłużonym 2:0 na korzyść monachijczyków, którzy wypracowali sobie współczynnik xGoals na poziomie 2,41, podczas gdy Borussia M’Gladbach 1,53. Pod względem celnych strzałów, gospodarze również wypadli nieco lepiej (8 do 6 na korzyść bawarskiego klubu).

Ostatni mecz ligowy w sezonie 2024/25

Zarówno Bayern Monachium, jak i Borussia M’Gladbach będą mieli sporo czasu na przygotowania do spotkania 34. kolejki Bundesligi, która będzie zarazem ostatnią w sezonie 2024/25. Jeśli mowa o pierwszym zespole rekordowego mistrza Niemiec, to zmierzą się oni o 15:30 na wyjeździe z TSG Hoffenheim. Jeśli zaś mowa o Gladbach, to podopieczni Gerardo Seoane zmierzą się przed własną publicznością z VfL Wolfsburgiem (pojedynek ten, podobnie jak wszystkie inne w ramach 34. kolejki, zostanie rozegrany także o 15:30).

Fot. Screen X/TheScreenshotLad