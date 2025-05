Zadyma w Betclic 3. Lidze. Policja z psami rozgoniła towarzystwo

Gryf Słupsk podejmował u siebie niezbyt przez siebie lubianą, mówiąc eufemistycznie, Elanę Toruń w Betclic 3. Lidze. W pewnym momencie na murawę wbiegli miejscowi kibice. Interwencja kordonu policji zapobiegła bijatyce.

Policja z psami rozgoniła towarzystwo

Oto fragment utworu Coolio pt. „Gangsta’s Paradise”:

Jestem typem gangstera, jakim chcą być mali ziomkowie

Na kolanach w nocy odmawiam modlitwy w świetle ulicznych lamp (…)



Refren: Wciąż spędzać większość życia, żyjąc w gangsterskim raju.

Spędzaliśmy większość życia, żyjąc w gangsterskim raju.

Dodatkowej ironii całemu temu boiskowemu zamieszaniu dodaje fakt, że właśnie on leciał z głośników podczas całej tej kibicowskiej akcji i próby konfrontacji, gdy kolejni fani Gryfa Słupsk wkraczali na boisko. Do całego zdarzenia doszło w przerwie meczu. Kilkadziesiąt osób przeskoczyło płot (jeden kibic nawet z saltem) i dążyło do konfrontacji z Elaną Toruń, która zjawiła się w Słupsku w ponad 100 osób.

Policja jednak nie pozwoliła na to, żeby doszło do bezpośredniego starcia. Stworzyła szczelny kordon, a później… postraszyła fanów psami. Mężczyźni zaczęli wtedy w popłochu uciekać. Również z sektora gości Elany Toruń na policjantów zabezpieczających mecz poleciały kawałki chodnika, krzesełek i plastikowe butelki z wodą.

Po całym tym zamieszaniu Pomorska Policja wydała oświadczenie:

– Policjanci udaremnili bójkę pseudokibiców podczas meczu w Słupsku. Dwóch policjantów rannych, zatrzymani chuligani Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów nie dopuszczono do konfrontacji między pseudokibicami podczas sobotniego meczu w Słupsku. Mimo napiętej sytuacji, funkcjonariusze opanowali ją i przywrócili porządek na stadionie. Około godziny 19:50, w trakcie przerwy spotkania, kilkudziesięciu pseudokibiców Gryfa Słupsk oraz Elany wtargnęło na murawę, dążąc do bezpośredniego starcia.

– Na miejsce natychmiast na wniosek pracowników ochrony weszli policjanci, którzy skutecznie nie dopuścili do starcia. Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego i rozdzielili grupy, odprowadzając je z powrotem do sektorów. Agresywni pseudokibice mimo tego zaczęli demolować sektor i atakować policjantów, rzucając w nich kamieniami i innymi przedmiotami. W wyniku ataku dwóch funkcjonariuszy zostało rannych, a uszkodzeniu uległ policyjny sprzęt.

W całej tej konfrontacji rannych zostało dwóch policjantów, a Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji oszacował straty na około sześć tysięcy złotych. To zniszczenia płotów, furtek oraz dziesięciu krzesełek. Zatrzymano dwie najbardziej awanturujące się osoby.

Gryf Słupsk spadnie z Betclic 3. Ligi?

Gryf Słupsk radzi sobie w rundzie wiosennej Betclic 3. Ligi bardzo słabo. Zaledwie trzy remisy i aż osiem porażek – to powoduje, że zajmuje przedostatnie miejsce na pięć kolejek przed końcem. Strata Gryfa do bezpiecznej pozycji wynosi 10 punktów, więc bardzo mało realne, by udało się to odrobić. Niemniej akurat wynik meczu z Elaną Toruń jest jednym z lepszych wiosną, bo gospodarze dwukrotnie odrabiali stratę – z 0:1 oraz 1:2 i zdobyli punkt w ostatniej minucie po bramce Wiktora Ciechańskiego.

Fot. screen Banzir Football/YT