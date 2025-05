Widzew Łódź – Legia Warszawa – 15.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Widzew Łódź – Legia Warszawa

Rozgrywki: PKO Ekstraklasa

Data i godzina: 15 maja, 20:30

Stadion: Stadion Miejski w Łodzi

Obie drużyny nie mają już wielkich szans na specjalne poprawienie swojego położenia w ligowej tabeli. Czy to oznacza, że ich bezpośredni bój będzie należał do nudnych? Mam przeczucie, że wręcz przeciwnie. Oto moje typy na starcie Widzew Łódź – Legia Warszawa w ramach 31. kolejki Ekstraklasy.

Widzew Łódź – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Widzew Łódź – Legia Warszawa: Wygrana Legii Warszawa

W latach 90. XX wieku, czy też na początku obecnego tysiąclecia starcia pomiędzy Widzewem a Legią były prawdziwą ozdobą ligowych zmagań. Obydwie drużyny miały w swoich szeregach wielu ciekawych graczy, którzy swoimi indywidualnymi popisami potrafili rozstrzygać o losach rywalizacji.

Obecnie w szczególności łodzianom do optymalnej dyspozycji zdecydowanie daleko. Czerwono-biało-czerwoni są na przedsionku do ogromnej przebudowy. Ostatnie tygodnie pokazują, że zmiany będą musiały być naprawdę gruntowne, jeżeli Widzew znowu ma być zaliczany do ścisłego krajowego TOP-u.

Podczas zaległego pojedynku z Legią gospodarze zbyt wiele do powiedzenia mieć raczej nie będą. Warto zauważyć, że Legia Warszawa wygrała dwa ostatnie bezpośrednie mecze. Co prawda Wszołek i spółka ulegli przed paroma dniami Lechowi, ale jednak Kolejorz a Widzewiacy to na ten moment dwa zupełnie inne światy.

Stawiam, że przyjezdni zapewnią podopiecznym Željko Sopićy drugą porażkę z rzędu i przy okazji wykonają całkiem sporo rzutów rożnych, z czego są przecież w PKO Ekstraklasie doskonale znani. Dodatkowo w całej potyczce powinno paść minimum trzy bramki. Liczę bowiem mimo wszystko, że Widzew podejmie rękawice rzuconą przez Legię.

Przed meczem warto też wspomnieć, że arbiter spotkania, a więc Piotr Lasyk pokazuje w tym sezonie średnio 3,27 żółtej kartki na mecz Ekstraklasy. Dlatego też warto zainteresować się wspomnianą powyżej promocją Betfana – bonusem 300 zł za co najmniej jeden żółty kartonik w starciu Widzewa Łódź z Legią Warszawa.

Propozycje typów bukmacherskich na Widzew Łódź – Legia Warszawa

Legia wygra całe spotkanie @2.02

powyżej 2.5 goli @1.74

goście wykonają więcej rzutów rożnych @1.63

Widzew Łódź – Legia Warszawa – zapowiedź meczu

Forma Widzewa Łódź

Jestem pewien, że co najmniej połowa piłkarzy Widzewa marzy w tej chwili o tym, by ten sezon dobiegł już wreszcie końca. Brak wygranej od 11 kwietnia jasno wskazuje na to, że to Daniel Myśliwiec był jedynym problemem w szeregach Czerwonej Armii.

Forma Legia Warszawa

Wielki triumf w finale Pucharu Polski oraz porażka w prestiżowym spotkaniu z Lechem Poznań. Ostatnie dni to dla fanów Wojskowych prawdziwa emocjonalna sinusoida. Te nerwy można byłoby umiejętnie uspokoić, ale do tego potrzebne byłoby zwycięstwo nad Widzewem. W teorii jest to jak najbardziej możliwe. Zobaczymy, jak będzie w praktyce.

Przewidywane składy Widzew Łódź – Legia Warszawa

Widzew Łódź: Gikiewicz – Kozlovsky – Ibiza – Żyro – Krajewski – Hanousek – Tupta – Shehu – Czyż – Sypek – Sobol

Legia Warszawa: Tobiasz – Vinagre – Kapuadi – Ziółkowski – Wszołek – Goncalves – Elitim – Augustyniak – Luquinhas – Morishita – Shkurin

Sędzia w spotkaniu Widzew Łódź – Legia Warszawa

Arbitrem odpowiedzialnym za prowadzenie środowych zawodów będzie pan Piotr Lasyk. 45-latek rozstrzygał w 22 spotkaniach na przestrzeni kampanii 2024/2025. Zdecydował się pokazać w nich 72 żółte i 3 czerwone kartki. Ośmiokrotnie wskazywał również na jedenasty metr.

Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Legia Warszawa?

Przekaz na żywo będzie można śledzić na antenach stacji Canal+ Sport 3, Canal+ Poland oraz Canal+ 4K Ultra.

Statystyki na typy bukmacherskie Widzew Łódź – Legia Warszawa

Widzew nie potrafi zanotować zwycięstwa od czterech spotkań

Legia wygrała pięć ostatnich meczów wyjazdowych

W 7 z 10 poprzednich starć z udziałem Legii padało co najmniej trzy gole

Wojskowi wykonują średnio w meczu najwięcej rzutów rożnych w całej lidze

Piotr Lasyk pokazuje średnio powyżej 3 żółtych kartek w meczu Ekstraklasy

Typowanie wyniku meczu Widzew Łódź – Legia Warszawa

Legia ma swoje problemy, ale nadal jest ich znacznie mniej aniżeli ma to miejsce w przypadku Widzewa. Ekipa ze stolicy województwa łódzkiego to obecnie jedno z najsłabszych ogniw w lidze. Myślę, że warszawianie im to uzmysłowią i przy okazji wywrą sporą presję na Pogoni, która w tabeli PKO Ekstraklasy jest tuż nad nimi.

