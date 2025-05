Śląsk – Jagiellonia – 16.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Śląsk – Jagiellonia

Rozgrywki: PKO Ekstraklasa

Data i godzina: 16 maja, 20:30

Stadion: Tarczyński Arena, Wrocław

W przedostatniej kolejce Ekstraklasy Śląsk Wrocław podejmie na Tarczyński Arena Jagiellonię Białystok. Obie drużyny są już pogodzone ze swoim losem – wrocławianie nie mają już najmniejszych szans na utrzymanie się w Ekstraklasie, a białostoczanie nie obronią tytułu mistrzowskiego. Czy to oznacza, że w stolicy Dolnego Śląska czeka nas nudny mecz? Niekoniecznie. Piłkarze Śląska będą chcieli się pokazać, licząc, że ktoś da im angaż w Ekstraklasie na przyszły sezon. Z kolei Jagiellonia chce zakończyć sezon na pewnym trzecim miejscu. Liczę więc na spore emocje – a poniżej opublikowałem moje typy na to starcie.

Śląsk – Jagiellonia – typy bukmacherskie

Śląsk – Jagiellonia: Obie drużyny strzelą gola

Mecz o przysłowiową pietruszkę może sprawić, że pozbawione presji obie ekipy zaprezentują otwarty, ofensywny futbol, by na koniec sezonu dostarczyć kibicom jak najlepszych wrażeń. Sądzę, że we Wrocławiu możemy zobaczyć gole z obu stron. Wystarczy zajrzeć do historii pojedynków – w aż 7 z 10 ostatnich bezpośrednich spotkań obie drużyny wpisywały się na listę strzelców. Identyczny scenariusz miał miejsce w pięciu ostatnich meczach Jagiellonii Białystok.

Biorąc pod uwagę fakt, że Jagiellonia strzeliła już 54 gole, a Śląsk stracił 51 bramek, można też pokusić się o zakład na over 2,5 gola w nadchodzącym starciu.

Na koniec spodziewam się również zwycięstwa Jagiellonii Białystok. Choć białostoczanie – podobnie jak Śląsk – o nic już nie walczą, to zagrają przed własną publicznością, a zawsze lepiej kończyć sezon jako trzecia drużyna w tabeli niż jako spadkowicz bez perspektyw. „Jaga” nie przegrała ze Śląskiem w trzech ostatnich meczach, z czego dwa wygrała. Dodatkowo, w poprzedniej kolejce pokonała 2:1 Raków Częstochowa, być może przekreślając szanse „Medalików” na mistrzostwo. Tymczasem Śląsk przegrał 0:2 z Górnikiem, notując trzecią porażkę w ostatnich czterech kolejkach. W takiej formie trudno liczyć na trzy punkty w stolicy Podlasia.

Propozycje typów bukmacherskich na Śląsk – Jagiellonia

Obie drużyny strzelą gola @1.53

Powyżej 2,5 gola @1.59

Wygrana Jagiellonii Białystok @2.02

Śląsk – Jagiellonia – zapowiedź meczu

Forma Śląska

Śląsk Wrocław zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie 28 punktów. Na dwie kolejki przed końcem sezonu traci już 8 oczek do bezpiecznej lokaty, co oznacza spadek do niższej klasy rozgrywkowej. Wrocławianie przegrali trzy z czterech ostatnich meczów. W poprzedniej kolejce musieli uznać wyższość Górnika Zabrze, przegrywając 0:2.

Forma Jagiellonii

Jagiellonia Białystok nie obroni mistrzowskiego tytułu. „Jaga” zajmuje wysokie, trzecie miejsce, ale traci aż 7 punktów do liderującego Lecha. W ostatniej kolejce białostoczanie jeszcze podjęli walkę, pokonując 2:1 Raków Częstochowa. Niestety dla nich, Lech również wygrał z Legią, czym ostatecznie zgasił nadzieje „Dumy Podlasia” na mistrzostwo.

Przewidywane składy Śląsk – Jagiellonia

Śląsk : Leszczyński, Matsenko, Szota, Petkov, Marc, Ince, Samiec-Talar, Żukowski, Pozo, Ortiz, Al Hamlawi

: Leszczyński, Matsenko, Szota, Petkov, Marc, Ince, Samiec-Talar, Żukowski, Pozo, Ortiz, Al Hamlawi Jagiellonia: Abramowicz, Wojtuszek, Skrzypczak, Stojinović, Polak, Flach, Romanczuk, Jesús, Villar, Pululu, Pietuszewski

Gdzie oglądać mecz Śląsk – Jagiellonia?

Mecz obejrzysz na następujących kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Poland, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport.

Statystyki na typy bukmacherskie Śląsk – Jagiellonia

Śląsk Wrocław wygrał tylko 1 z 4 ostatnich meczów w Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok wygrała również tylko 1 z 4 ostatnich ligowych spotkań

„Jaga” wygrała 2 z 3 ostatnich bezpośrednich starć, nie przegrywając żadnego

W 7 z 10 ostatnich bezpośrednich meczów obie drużyny strzeliły gola

5 z 10 ostatnich bezpośrednich starć kończyło się przynajmniej trzema trafieniami

Typowanie wyniku meczu Śląsk – Jagiellonia

Śląsk już spadł z ligi i choć może pokazać ambicje, to jednak sądzę, że Jagiellonia zgarnie pełną pulę. „Jaga” dysponuje mocniejszymi nazwiskami i chce pokazać, że trzecie miejsce nie jest dziełem przypadku. Poza tym spodziewam się goli z obu stron oraz powyżej 2,5 trafienia w nadchodzącym meczu.

