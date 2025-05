Crystal Palace – Manchester City – 17.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Crystal Palace – Manchester City

Rozgrywki: Puchar Anglii

Data i godzina: 17 maja, 17:30

Stadion: Stadion Wembley

Przed nami finał Pucharu Anglii, w którym Crystal Palace zmierzy się z Manchesterem City. To właśnie „Obywatele” są faworytami tego starcia, które odbędzie się na Stadionie Wembley w Londynie. Dla ich rywali, czyli „Orłów”, będzie to dopiero trzeci finał krajowego pucharu w historii klubu. Ani razu nie sięgnęli po triumf. Manchester City z kolei w ubiegłym roku przegrał w finale z Manchesterem United, ale dwa lata temu zdobył trofeum, pokonując właśnie „Czerwone Diabły”. Mecze pucharowe rządzą się jednak własnymi prawami, dlatego kibice liczą na spore emocje. Zapraszam do przeanalizowania moich typów bukmacherskich.

Crystal Palace – Manchester City – typy bukmacherskie

Crystal Palace – Manchester City: Manchester City sięgnie po Puchar Anglii

Nie spodziewam się niespodzianki na Stadionie Wembley w Londynie i typuję, że to właśnie podopieczni Pepa Guardioli sięgną po Puchar Anglii. Dla Manchesteru City byłby to ósmy puchar w historii klubu, co pozwoliłoby im zrównać się w tabeli wszech czasów z Tottenhamem, Liverpoolem i Chelsea.

Warto podkreślić, że „Obywatele” są niepokonani od dziesięciu kolejnych spotkań, z których aż siedem wygrali. Co prawda „Orły” również mogą być zadowolone ze swojej formy — przystępują do finału po serii pięciu meczów bez porażki — jednak na papierze są wyraźnie słabszym zespołem.

Warto również zaznaczyć, że Manchester City nie przegrał żadnego z sześciu ostatnich bezpośrednich spotkań z Crystal Palace — cztery z nich wygrał, w tym ostatnie aż 5:2 (12 kwietnia, Premier League).

Inne warte rozważenia typy to obie drużyny strzelą gola oraz powyżej 2,5 bramki w meczu. Wynikają one z dobrej formy zarówno Crystal Palace, jak i Manchesteru City, a także z faktu, że w czterech ostatnich spotkaniach pomiędzy tymi zespołami obie drużyny zdobywały bramki, a każde z tych starć kończyło się bilansem powyżej 2,5 gola.

Propozycje typów bukmacherskich na Crystal Palace – Manchester City

Manchester City zdobędzie Puchar Anglii @1.35

Obie drużyny strzelą gola @1.67

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.75

Crystal Palace – Manchester City – zapowiedź meczu

Forma Manchesteru City

Crystal Palace w półfinale Pucharu Anglii, rozegranym również na Stadionie Wembley, pokonało aż 3:0 Aston Villę. Pewny awans do finału wzbudza nadzieje wśród kibiców, jednak w starciu z Manchesterem City „Orły” nie będą faworytami. Warto również dodać, że w swoim ostatnim meczu ligowym Crystal Palace pokonało 2:0 Tottenham.

Forma Crystal Palace

Wspomnieliśmy już, że Manchester City wygrał 7 z 10 ostatnich meczów oraz grał w dwóch ostatnich finałach krajowego pucharu — najpierw pokonał „Czerwone Diabły”, a przed rokiem musiał uznać wyższość swoich największych rywali. W półfinale tegorocznej edycji podopieczni Pepa Guardioli pokonali 2:0 Nottingham. Z kolei w swoim ostatnim meczu zremisowali 0:0 z Southampton, co zostało przyjęte jako ogromne rozczarowanie — zwłaszcza że „Święci” to tegoroczny spadkowicz z Premier League.

Przewidywane składy Crystal Palace – Manchester City

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Kovacic, Bernardo; Doku, De Bruyne, Marmoush; Haaland

Gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Manchester City?

Niestety, ale ku zaskoczeniu kibiców, meczu Crystal Palace – Manchester City nie obejrzysz w żadnej polskiej telewizji.

Statystyki na typy bukmacherskie Crystal Palace – Manchester City

Crystal Palace jest niepokonane od pięciu meczów

Manchester City nie przegrał od dziesięciu spotkań

„Obywatele” wygrali cztery z sześciu ostatnich bezpośrednich meczów, nie przegrywając żadnego

W czterech ostatnich bezpośrednich starciach obie ekipy wpisały się na listę strzelców

Cztery ostatnie bezpośrednie mecze kończyły się bilansem co najmniej trzech goli

Typowanie wyniku meczu Crystal Palace – Manchester City

Stawiam na to, że Manchester City po raz drugi w trzech ostatnich sezonach sięgnie po krajowy puchar. Crystal Palace potrafi zaskoczyć w tym sezonie, ale jednak „Obywatele” dysponują zdecydowanie większą siłą rażenia. Ekipa Guardioli będzie zmotywowana, bowiem Puchar Anglii jest ostatnią szansą, aby zakończyć ten nieudany sezon zdobyciem jakiegokolwiek trofeum.

