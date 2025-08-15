Cracovia – Widzew Łódź – 15.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Cracovia – Widzew Łódź

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 15 sierpnia, 20:30

Stadion: Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, Kraków

Obie drużyny liczą na punkty, a stawką jest umocnienie się w górnej części tabeli. Krakowianie jako gospodarze chcą wykorzystać atut własnego boiska i dopisać do dorobku ligowego zwycięstwo nad swoim rywalem. Widzew natomiast przyjeżdża do Małopolski z nadzieją na przełamanie słabych występów na wyjeździe i udowodnienie, że słusznie jest uznawany za czarnego konia Ekstraklasy. Kto okaże się lepszy w tym pojedynku? Sprawdź typy na mecz Cracovia – Widzew Łódź.

Cracovia – Widzew Łódź – typy bukmacherskie

Cracovia – Widzew Łódź: obie drużyny strzelą

Cracovia przystępuje do tego spotkania z jasnym celem. Zrehabilitować się po ostatniej, bolesnej porażce w Białymstoku i odzyskać zwycięską formę z pierwszych kolejek. Początek sezonu był w ich wykonaniu imponujący. Efektowne wygrane z Lechem na wyjeździe i Termalicą u siebie pokazały, że drużyna Luki Elsnera potrafi grać skutecznie i widowiskowo. Później przyszły jednak remis z Lechią oraz dotkliwa przegrana z Jagiellonią 2:5, które ostudziły entuzjazm kibiców.

Widzew przyjeżdża do Krakowa w dobrych nastrojach po solidnych występach w lidze. Zespół Żeljko Sopicia ma jednak pewne problemy z osiąganiem korzystnych wyników w meczach wyjazdowych i pozostaje bez zwycięstwa poza domem od marca. O przełamanie serii w ten weekend może być jednak dość ciężko.

Mecz zapowiada się na bardzo wyrównany i obfitujący w bramki zarówno gospodarzy, jak i gości. Oba zespoły prezentują solidną dyspozycję w ataku, więc typowałbym raczej ilość bramek niż zwycięstwo konkretnej drużyny. Dlatego głównym typem na to spotkanie będzie BTTS, ponieważ rywalizujące ze sobą ekipy zaliczają trafienia w każdym dotychczasowym meczu ligowym. Dobrym typem byłoby także postawienie na ilość bramek. Analizując poprzednie wyniki, nie zdziwiłoby mnie, gdyby padły co najmniej trzy bramki. Warto też zwrócić na ilość żółtych kartek jednej i drugiej ekipy w ostatnich trzech spotkaniach przez nie rozgrywanych. Sędziowie za każdym razem pokazywali je minimum pięciokrotnie.

Propozycje typów bukmacherskich na Cracovia – Widzew Łódź

BTTS @1.70

powyżej 2,5 bramki @1.84

powyżej 4,5 żółtych kartek @1.87

Cracovia – Widzew Łódź – zapowiedź meczu

Forma Cracovii

Pasy bardzo dobrze zaczęły sezon wygrywając z Lechem na wyjeździe i z Termalicą przed własną publicznością. Ostatnie dwa spotkania nie poszły jednak po myśli trenera Elsnera, ponieważ jego piłkarze zremisowali z Lechią Gdańsk, a ostatnio przegrali z Jagiellonią 2:5. Stabilną dyspozycję utrzymuje jednak ofensywa Cracovii. Trzy ostatnie mecze z rzędu przyniosły jej po dwie bramki. Duża w tym zasługa nowego nabytku, Filipa Stojilkovicia.

Forma Widzewa

Łodzianie nie grają najlepiej na wyjazdach, zdobywając ledwie jeden punkt w ostatnich pięciu spotkaniach. Jedyny mecz rozgrywany na obcych boiskach przyniósł w tym sezonie porażkę z Jagiellonią 2:3, a decydujące dwie bramki rywali padły w doliczonym czasie gry. Ofensywa Widzewa jest w równie dobrej dyspozycji jak u gospodarzy, co potwierdza zdobyta bramka w każdym meczu tego sezonu.

Gdzie oglądać mecz Cracovia – Widzew Łódź

Mecz Cracovia – Widzew Łódź będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Cracovia – Widzew Łódź

Cracovia : Ravas – Piła, Wójcik, Henriksson, Glik, Olafsson – Kakabadze, Al-Ammari, Maigaard, Minczew – Stojilković

: Ravas – Piła, Wójcik, Henriksson, Glik, Olafsson – Kakabadze, Al-Ammari, Maigaard, Minczew – Stojilković Widzew: Kikolski – Krajewski, Visus, Żyro, Gallapeni – Selahi, Alvarez, Shehu – Akere, Pawłowski, Fornalczyk

Statystyki na typy bukmacherskie Cracovia – Widzew Łódź