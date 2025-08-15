Następca Exposito znalazł nowy klub. Zagra z… byłym kapitanem Śląska Wrocław

Kilka tygodni od czasu rozwiązania przez Śląsk Wrocław z nim kontraktu były napastnik tego klubu znalazł nowego pracodawcę. Po czterech latach wraca na południe Europy, lecz tym razem nie na Półwysep Apeniński, a Bałkański. Jednym z jego kolegów z zespołu będzie były kapitan Śląska Wrocław.

Śląsk Wrocław pokładał w nim nadzieję

Po zakończeniu okraszonego sensacyjnym wicemistrzostwem kraju sezonu Erik Exposito po pięciu latach opuścił Śląska Wrocław. Hiszpan w koszulce WKS-u zagrał 164 razy i zanotował w tym czasie 58 trafień oraz 24 asysty. Polskę opuszczał także jako król strzelców Ekstraklasy. Na jego następcę wyznaczono Sebastiana Musiolika, a zadanie dla wychowanka ROW Rybnik było o tyle trudne, że nigdy nie był on specjalnie skuteczną „dziewiątką”. Śląsk pokładał w nim jednak duże nadzieje, czego dowodem była dwuletnia umowa z opcją przedłużenia o rok.

Podstawowy kontrakt został jednak wypełniony w zaledwie 50%, bowiem po spadku z Ekstraklasy Śląsk poinformował o jego rozwiązaniu. Jego dorobek dla WKS-u prezentował się marnie, bowiem w 26 meczach do siatki trafił raptem cztery razy. Co więcej, pierwszego gola dla Śląska strzelił dopiero po 800 minutach gry. Ostatnią bramkę dla „Wojskowych” zdobył zaś pod koniec października. Z kolei na początku kolejnego miesiąca zwolniono orędownika jego transferu – Jacek Magiera. Wtedy przygoda Musiolika ze Śląskiem zaczęła dobiegać końca.

Pod wodzą tymczasowego trenera – Michała Hetela Musiolik na boisku spędził raptem 31% możliwego czasu, podczas gdy za kadencji Magiery było to 76%. Zimą drużynę na stałe przejął Ante Šimundža, który szybko zrezygnował z usług tego napastnika. Musiolik wystąpił w trzech z pierwszych czterech wiosennych meczów Śląska, ale po „zjeździe do bazy” już po pierwszej połowie meczu z Koroną (0:2) w koszulce WKS-u więcej nie zagrał. Ostatnie trzy miesiące poprzedniego sezonu spędził poza kadrą meczową i nie ogrywał się nawet w III-ligowych rezerwach.

Znalazł nowy klub, zagra z byłym kapitanem Śląska

Po rozwiązaniu na początku lipca przez Śląsk kontraktu Musiolik musiał trochę poczekać na znalezienie nowego klubu. Dopiero po półtora miesiąca od oficjalnego rozstania z WKS-em zgłosił się po niego chętny. 29-letni napastnik podpisał roczny kontrakt z beniaminkiem greckiej ekstraklasy – AE Kifissiás. Powstały dopiero w 2012 roku w wyniku fuzji AO Kifisia i AOK Elpidoforos drugi raz w historii zagra na poziomie Super League. Poprzednio „Niebiesko-Biali” w ekstraklasie wystąpili w sezonie 2023/24, ale już po roku wrócili na jej zaplecze.

Dla Musiolika będzie to druga zagraniczna przygoda i druga na południu Europy. Poprzednia miała miejsce we Włoszech w sezonie 2020/21. Wówczas spędził rok na wypożyczeniu w Pordenone. W klubie Serie B wystąpił 32 razy i zanotował w tym czasie sześć trafień oraz trzy asysty. Co ciekawe, w Italii dzielił szatnię ze swoim rodakiem – Adam Chrzanowskim, który obecnie gra dla Odry Opole. W szatni greckiego klubu Musiolik również szybko powinien znaleźć wspólny język z jednym z graczy. Do Kifisii trafił bowiem także były kapitan Śląska – Aleks Petkow,

Bułgar spędził we Wrocławiu ostatnie dwa lata, a co za tym idzie, w poprzednim sezonie wraz z Musiolikiem grał dla WKS-u. 26-latek opuścił Polskę poprzez rozwiązanie umowy, jednak według Śląska odszedł bez zgody klubu. Wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, że „w związku z działaniami zawodnika poniesiono oczywistą szkodę”, wobec czego WKS „wystąpi do zawodnika i nowego klubu, jako solidarnie odpowiedzialnych, z roszczeniem o zapłatę odszkodowania w wysokości równej klauzuli wykupu zawartej w kontrakcie zawodnika”.

Okazję do debiutu w nowych barwach obaj będą mieli 19 sierpnia. Tego dnia Kifisia zagra bowiem na wyjeździe z Karditsą o udział w fazie zasadniczej Pucharu Grecji. Na pierwszy występ przed własną publicznością ex-wrocławski duet będzie musiał z kolei poczekać aż do 13 września. Tego dnia klub z przedmieść Aten rozegra w lidze derbowe starcie ze słynnym Panathinaikosem. Będzie to zresztą „polski mecz”, bowiem „Koniczynki” reprezentują Bartłomiej Drągowski oraz Karol Świderski.

fot. PressFocus