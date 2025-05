Klopp mocno zawiedziony postawą kibiców Liverpoolu

Jurgen Klopp rok po swoim odejściu z Liverpoolu był gościem balu fundacji „LFC Foundation”. Podczas tego wydarzenia wielokrotnie zabierał głos. Nie obyło się bez jednego z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy wokół klubu z Anfield. Mowa oczywiście o Trencie Alexandrze-Arnoldzie. Niemiecki szkoleniowiec broni swojego byłego podopiecznego i jest mocno zawiedziony, a wręcz zażenowany postawą kibiców w tym względzie.

Klopp broni swojego podopiecznego

Jurgen Klopp prowadził Liverpool w latach 2015-2024. Przez większość kadencji na Anfield współpracował z jednym z największych talentów ostatnich lat, które wywodzą się z klubowej akademii, czyli Trentem Alexandrem-Arnoldem. To właśnie młody Anglik latem 2017 zaczął być wdrażany do pierwszego zespołu i dostawał pierwsze szanse. Dziś jest jednym z najlepszych bocznych obrońców świata, choć nie brakuje głosów, że nadal jego defensywna strona pozostawia wiele do życzenia.

Aktualnie 26-letni piłkarz od nowego sezonu będzie zawodnikiem Realu Madryt. Do stolicy Hiszpanii przejdzie na zasadzie wolnego transferu. Między innymi to jest kością niezgody i powoduje złość fanów. Do tego problemem jest jeszcze między klubami czas odejścia, bowiem Real chciałby mieć Anglika już od Klubowych Mistrzostw Świata. Nie wiadomo jednak czy dojdzie to do skutku, więc duża szansa na to, że Liverpool nie dostanie za swojego piłkarza ani funta.

Oto co powiedział niemiecki szkoleniowiec: – Nie mogę Wam powiedzieć co macie uważać, ale mogę Wam powiedzieć, że to co uważacie jest błędem. Jestem starym gościem i nie muszę już ukrywać swojej opinii. (…) Z Hoffenheim jako 18-latek trafił rzut wolny, pomógł zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Z Barceloną zrobił najbardziej chytrą rzecz na świecie. Nie mówię, że macie nie być źli, ale nie zapominajcie mu takich rzeczy.

– My jesteśmy tymi, którzy nie zapominamy – dobrych i złych rzeczy. Oglądałem ten mecz, gdy wszedł i słyszałem buczenie. Jestem trochę stary, więc podgłosiłem. Potrzebowałem kolejnych 10 sekund, by zrozumieć, że to buczenie. Wyłączyłem telewizor. Każdego dnia pokazywał wszystko co możliwe, że jest godny noszenia tego herbu.(…) Nie musicie się cieszyć z tego, że odchodzi, ale nie zapominajcie mu tego co tu zrobił.

Skąd złość fanów Liverpoolu?

Kibice Liverpoolu nie są zadowoleni z powodu odejścia Alexandra-Arnolda w taki sposób, w jaki do tego doszło. Anglik publicznie na dobrą sprawę nie zabierał w tej sprawie głosu, czym poniekąd sugerował, że zarówno może odejść, ale i pozostać na dłużej w klubie. Niepotrzebnie robił swoim własnym kibicom nadzieję. Dodatkowo, duża szansa, że odejdzie za darmo, bowiem Real nie chce płacić dodatkowej kwoty za udostępnienie piłkarza na KMŚ.

Klopp zaprzecza też plotkom

Klopp podczas balu fundacji zaprzeczył też plotkom łączącym go z Romą. – Nie tęsknię aż tak bardzo za tą pracą. Cokolwiek przeczytacie przez kolejne dwa czy trzy lata, gdzie łączy się mnie z posadą trenera – wiedzcie że to g**no prawda. Nie wybieram się do Romy. Prawdopodobnie byłem ostatnim, który się o tym dowiedział. Słyszałem wiadomość „Rzym to ładne miasto” i miałem takie „no tak, tak słyszałem”. Nie zmieniam swojego zdania co chwilę.

Plotkę tę wygłosił dziennikarz „La Stampy” Enrico Testa. Po wielu godzinach od wypuszczenia jej w eter przyznał wprost: – Nie mogę powiedzieć, jak doszedłem do tego artykułu. Od nocy dostają lawinę wiadomości, wyzwisk, gróźb i komplementów. Pracuję w tym zawodzie od 16. roku życia, mam przyjaciół i o pewnych rzeczach wiem. Nie jestem szalony – jeśli piszę taką wiadomość, to jestem jej pewien. Agent Kloppa temu zaprzeczył? Biorę za to odpowiedzialność.

Nadal nie wiadomo kto będzie trenerem Romy. Claudio Ranieri na konferencjach i między meczami bawi się w rebusy z dziennikarzami. Ostatnio puścił nawet w eter słowa: – Nowy trener? Nie myślę o tym jak fani go przywitają, ale uważam, że jeżeli on opuści fanów to będą go przepraszać. W to chcę wierzyć.

