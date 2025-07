GKS Katowice – Raków Częstochowa – 19.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu GKS Katowice- Raków Częstochowa

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 19 lipca, 20:15

Stadion: Stadion miejski w Katowicach (Katowice)

W piątek 19 lipca dokładnie o godzinie 20:15 swoje zmagania w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozpocznie zespół Wicemistrza Polski, Raków Częstochowa, który rozegra swój mech wyjazdowy z GKSem Katowice. Jak zakończy się to spotkanie? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz GKS Katowice- Raków Częstochowa.

GKS Katowice- Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

GKS Katowice- Raków Częstochowa: Wygrana Rakowa

GKS Katowice ma za sobą spokojny i nie ma co ukrywać, udany sezon w PKO BP Ekstraklasie. Katowicki klub zakończył zmagania w najwyższej klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie na 8 miejscu, co można niewątpliwie uznań za spory sukces trenera Góraka i jego zawodników. Niestety w minionym oknie transferowym GKS stracił swoich dwóch najlepszych strzelców zespołu. Sebastian Bergier, który w poprzednim sezonie strzelił dla GKsu 9 bramek w lidze przeniósł, się do Widzewa Łodź, natomiast drugi najlepszy strzelec Oskar Repka, zamienił zielone barwy Gieksy na niebiesko czerwoną koszulkę Rakowa Częstochowa. Mimo to trener Rafał Górak jest pozytywnie nastawiony, do klubu przyszedł z Brondy młody 21 letni Mateusz Kowalczyk za kwotę około miliona euro, a także Kacper Łukasik z Pogoni Szczecin. Klub z Katowic dokonał jeszcze paru innych transferów i jest w pełni gotowy, by przystąpić do tegorocznej edycji Ekstraklasy.

Z kolei Raków Częstochowa musiał pozbierać się po, nie boję się użyć mocnych słów, złej końcówce poprzedniego sezonu. Był już moment, gdzie podopieczni Marka Papszuna mieli wszystko tylko w swoich rękach, i tylko od ich gry zależało to, czy zostaną mistrzami kraju. Niestety, Raków w ostatnich 8 kolejkach aż czterokrotnie stracił punkty, do 4 wygranych dodając dwa remisy i dwie porażki, co skrzętnie wykorzystał zespół Lecha Poznań, który w analogicznie tym samym okresie zdołał wygrać 6 razy i dwa razy zremisował. Mimo wszystko, Marek Papszun udowodnił, że jest on trenerem idealnie pasującym do drużyny Rakowa. Po przeciętnym poprzednim sezonie drużyny z Częstochowy, Papszun na początku poprzedniego sezonu ponownie przejął drużynę i z marszu Raków stał się na nowo jedną z najlepszych drużyn w kraju.

Pomimo zawodu w końcówce poprzedniego sezonu, trzeba uznać sezon Rakowa za pozytywny, przez dużą część czasu zajmowali oni miejsce na szczycie tabeli, ostatecznie zdobywając Wicemistrzostwo Ekstraklasy. GKS Katowice to w ostatnim czasie mocny, stabilny ligowiec, jednak czy wystarczy to na Rakowa w pierwszej kolejce nowego sezonu? Moim zdaniem nie, tym bardziej, gdy spojrzymy na ostatnie mecze bezpośrednie. Na ostatnie 5 meczów bezpośrednich pomiędzy tymi drużynami, Raków wygrał aż 4 z nich.

Stawiam na wygraną Rakowa w tym meczu. Medaliki mocno rusza od pierwszych kolejek, by jasno zakomunikować swoim rywalom aspiracje do kolejnego tytułu mistrzowskiego.

Zobacz jakie inne piłkarskie typy przygotowaliśmy dla ciebie na dziś!

Propozycje typów bukmacherskich na GKS Katowice- Raków Częstochowa

Wygrana Rakowa @1.75

Remis @3.89

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.72

Obie drużyny strzelą gola @1.72

GKS Katowice- Raków Częstochowa – zapowiedź meczu

Forma GKSu

GKS Katowice pozytywnie zakończył poprzedni sezon niedając sie pokonać w trzech ostatnich meczach ligowych, potrafiąc urwać punkty nawet Lechowi Poznań, który ostatecznie sięgnął po trofeum Ekstraklasy. W Sparingach GKS wyglądał nieźle, na 4 rozegrane mecze wygrał dwa z nich, a dwa razy poniósł porażkę.

Forma Rakowa

Raków pod koniec poprzedniego sezonu grał w kratkę, co kosztowało go mistrzowski tytuł. W Sparingach drużyna Marka Papszuna prezentowała się jednak znakomicie. Raków rozegrał aż 6 meczów kontrolnych, przegrał tylko raz, dwa razy zremisował i 3 razy wygrał.

Gdzie oglądać mecz GKS Katowice- Raków Częstochowa

Mecz GKS Katowice- Raków Częstochowa transmitowany będzie na CANAL+ 4K Ultra , CANAL+ Poland , CANAL+ Sport 3 (Pol) , Ekstraklasa TV.

Przewidywane składy na mecz GKS Katowice- Raków Częstochowa

GKS : Kudła, Czerwiński, Galan, Jędrych, Klemenz, Marzec, Nowak, Repka, Rosołek, Wędrychowski, Łukasik

: Kudła, Czerwiński, Galan, Jędrych, Klemenz, Marzec, Nowak, Repka, Rosołek, Wędrychowski, Łukasik Raków: Trelowski, Arsenić, Konstantopulos, Svarnas, Tudor, Repka, Amayew, Diaby, Makuch, Brunes, Diaz

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie GKS Katowice- Raków Częstochowa

Raków wygrał 4 z ostatnich 5 meczów bezpośrednich przeciwko GKSowi Katowice

Raków zachował czyste konto w 3 z ostatnich 5 meczów bezpośrednich przeciwko GKSowi Katowice

W 4 z 5 ostatnich meczów bezpośrednich tych drużyn padły minimum 2 bramki.