Antoine Griezmann odłoży swoje plany? Zwrot akcji w sprawie Francuza

Antoine Griezmann bezsprzecznie jest jedną legend „Los Colchoneros”. Obecny kontrakt wiąże Francuza z Atletico Madryt do 2026 roku Do tej pory zdecydowanie częściej mówiło się, że po trwającej kampanii gwiazda planuje opuścić Hiszpanię i trafić do któregoś z klubów Major League Soccer. Teraz zmieniła się narracja.

Król bez korony?

W ostatnich kilkunastu latach zespół Atletico Madryt dwukrotnie sięgnął po tytuł mistrza Hiszpanii. Miało to miejsce w sezonach 2013/14 oraz 2020/21, czyli kampaniach, w których Griezmann… akurat nie reprezentował barw zespołu prowadzonego przez Diego Simeone. Przy okazji 2014 roku Francuz był jeszcze zawodnikiem Realu Sociedad, natomiast siedem lat później zaliczył nieudany epizod w FC Barcelonie – w niej też mistrzostwa nie wygrał. To się nazywa pech.

Tak więc mimo dziesięciu sezonów najpierw na Estadio Vicente Calderon, a następnie Wanda Metropolitano, Griezmann ani razu nie był mistrzem Hiszpanii ani w klubie w Madrycie, ani poza nim. Podobna sytuacja ma miejsce w Lidze Mistrzów, gdzie przegrał finał w 2016 roku, ulegając Realowi Madryt. Griezmann w barwach Atletico wystąpił już 431 razy.

„Królewscy” śmiało zasługują na przydomek piłkarskiego kata francuskiego napastnika. Ci w Champions League kończyli bowiem jego sen o końcowym triumfie aż trzykrotnie:

2015/16 – finał

2016/17 – półfinał

2024/25 – ćwierćfinał

Dla „Los Colchoneros” Griezmann nie wywalczył również Pucharu Króla (w Barcelonie wygrał w 2021). Istnieje jednak szansa, że w obecnym sezonie ta sytuacja się zmieni – Atletico wciąż walczy bowiem o awans do finału rozgrywek z FC Barceloną. W pierwszym spotkaniu na Estadio Montjuic padł remis 4:4, natomiast rewanż odbędzie się 3 kwietnia.

Na ten moment 34-latek musi się jednak zadowolić triumfami w europejskich rozgrywkach drugiej kategorii – Lidze Europy (2017/18) oraz Superpucharze UEFA (2018). Do tych trofeów napastnik Atletico dołożył również zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii (2014).

Griezmann jednak zostanie?

O Francuzie jako o – wydawałoby się – nieodłącznej części zespołu Atleti zaczęto już mówić i pisać w czasie przeszłym. Często pojawiał się również temat ewentualnego nowego pracodawcy Griezmanna. Najpewniej miał to być któryś z klubów MLS, gdzie zwycięzca mundialu z 2018 roku miałby, obok Leo Messiego i Luisa Suareza, być kolejną gwiazdą wielkiego formatu.

Tymczasem, dość niespodziewanie, zazwyczaj dobrze poinformowany w sprawach madryckiego sportu „AS” wypuścił w świat newsa jakoby Griezmann miał kontynuować współpracę z Atletico. Zdaniem dziennika doszło już nawet do spotkania pomiędzy przedstawicielami klubu a otoczeniem piłkarza. Obie strony mają być zainteresowane tym, aby napastnik pozostał na Wanda Metropolitano. Póki co nie ma jednak informacji o przedłużeniu umowy, a tylko jej dopełnieniu. Wówczas moglibyśmy oglądać 34-latka w biało-czerwonych barwach jeszcze w przyszłym sezonie.

Byłaby to wspaniała wiadomość nie tylko dla kibiców klubu z Madrytu, ale także fanów La Liga. Griezmann to nadal jedna z największych gwiazd ligi hiszpańskiej. Do Realu Sociedad trafił już w 2005 roku, gdy miał już 14 lat. W klubie z Kraju Basków spędził dziewięć lat, po czym dwukrotnie wylądował w Atletico i na trzy nieco ponad dwa lata – w Barcelonie.

We Francji uznawany jest z kolei za jednego z najlepszych piłkarzy w XXI wieku. Jego technika i wizja gry pozwalają kibicom myśleć o zawodniku z Macon jako o piłkarskim geniuszu. Z czasem też ewoluował w pracusia środka pola. Był MVP mistrzostw Europy 2016, gdzie zanotował sześć trafień. Na polu reprezentacyjnym były już piłkarz kadry Francji zdobył jeszcze dwa najważniejsze krążki w mistrzostwach świata – złoto w 2018 roku i srebro w 2022. W Rosji trafił czterokrotnie do siatki, w tym z karnego w finale z Chorwacją. W 2021 wygrał też Ligę Narodów.

Fot. PressFocus