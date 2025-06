RC Lens wybrało nowego trenera

RC Lens przeżyło niemałe zaskoczenie po zakończeniu sezonu – z powodów osobistych ze stanowiska trenera zrezygnował Will Still. Wkrótce też objął on aktualnego spadkowicza z Premier League – Southampton. Kibice nie musieli jednak długo czekać na ogłoszenie jego następcy. Z początkiem lipca obowiązki szkoleniowca przejmie Pierre Sage. Francuz to trenerska rewelacja ostatnich kilkunastu miesięcy w tamtejszym futbolu.

Pierre Sage nowym trenerem Lens

Nowym trenerem RC Lens, po odejściu Willa Stilla, będzie Pierre Sage. Klub poinformował w specjalnym komunikacie w mediach społecznościowych o tym, że strony osiągnęły porozumienie w sprawie kontraktu obowiązującego do czerwca 2028 roku.

https://twitter.com/RCLens/status/1929626718928560273

Pierre Sage najbardziej dał się poznać jako trener Olympique Lyon, który prowadził w latach 2023–2025. Szczególnie udany był jego pierwszy sezon – to właśnie wtedy zdołał uratować klub z Groupama Stadium przed spadkiem z Ligue 1. Przez długą część rozgrywek siedmiokrotni mistrzowie Francji tkwili wówczas w strefie spadkowej, co było efektem nieudanych rządów trenerskich Fabio Grosso i Laurenta Blanca. Ostatecznie jednak 46-letni szkoleniowiec odmienił losy drużyny, kończąc sezon na wysokim, szóstym miejscu w tabeli. Minione rozgrywki były już mniej udane, ale mimo to dość niespodziewanie skłoniło to władze „Les Gones” do zakończenia współpracy z Sage’em w styczniu. Jego miejsce zajął Portugalczyk Paulo Fonseca, który po początkowo najlepszym wejściu trenerskim w historii klubu finalnie zajął dopiero szóste miejsce, premiowane europejskimi pucharami w przyszłym sezonie. Zanim Sage objął Lyon, pracował w różnych rolach w takich klubach jak Red Star FC, AS Lyon-Duchère, SO Chambéry, CS Sedan, Bourg-Péronnas, Pl. Vallée, LB Châteauroux czy CS Belley. Teraz, od początku nowego sezonu, Sage będzie odpowiadał za wyniki RC Lens. Jego nowa drużyna zakończyła minioną kampanię Ligue 1 na solidnym ósmym miejscu. Choć momentami prezentowała efektowny styl gry, zabrakło jej pięciu punktów do strefy gwarantującej udział w europejskich pucharach. Do połowy lutego barwy Lens reprezentował jeszcze Przemysław Frankowski, który został następnie wypożyczony do Galatasaray. Latem klub ze Stambułu oficjalnie sfinalizuje jego transfer definitywny.

Will Still się ewakuował

Kilkanaście dni temu z posady trenera RC Lens zrezygnował Will Still. Powodem jego decyzji była chęć bycia bliżej swojej partnerki, Emmy Saunders, która wraca do zdrowia po przebyciu zapalenia mózgu i przechodzi leczenie po zdiagnozowaniu raka tarczycy.

Nie będę prowadził Lens w kolejnym sezonie. To był mój ostatni rok na Bollaert-Delelis z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest potrzeba powrotu do domu. Wszyscy wiedzą, co wydarzyło się w moim życiu. Dlatego podjąłem taką decyzję. To była niesamowita przygoda i wierzę, że mimo wszystko osiągnęliśmy wiele. Mieszkam we Francji od czterech lat – to były lata pełne napięć i wyzwań. Teraz chcę być przy kobiecie, którą kocham – dla jej dobra. – tak argumentował swoją decyzję angielski menedżer.

Wydawało się, że 32-letni Will Still zrobi sobie przerwę od futbolu i po pewnym czasie poszuka nowego wyzwania. Tymczasem pod koniec maja niespodziewanie został on ogłoszony nowym menedżerem Southampton – spadkowicza z Premier League. Anglik podpisał z „Świętymi” trzyletni kontrakt i zastąpi Ivana Juricia, który w sezonie 2024/25 zanotował też koszmarny epizod w Romie

Oznacza to, że Still ma objąć stery w drużynie Jana Bednarka. Nie jest to jednak przesądzone, ponieważ przyszłość reprezentanta Polski stoi pod znakiem zapytania. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia łączące 29-latka z potencjalnym transferem do Besiktasu lub Trabzonsporu, a zimą konkretne kroki podjęła ww. Roma. Klub postawił w tej sprawie weto, a sam Polak sugeruje, że chciałby już zmienić otoczenie, o czym mówił w rozmowie z Bożydarem Iwanowem. Obecna umowa Bednarka z Southampton obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

fot. PressFocus