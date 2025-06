ŁKS zbroi się przed początkiem sezonu. Pozyska kluczowego zawodnika spadkowicza z Ekstraklasy

ŁKS Łódź ma ambitne plany dorównania do lokalnego rywala i powrotu do elity. Do tego celu zatrudnił już trenera, który ma doświadczenie w robieniu awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Klub chce pozyskiwać również interesujących zawodników, a według informacji medialnych to jeszcze nie koniec transferów. Tym razem padnie na środkowego obrońcę, reprezentanta kraju z całkiem sporym doświadczeniem na poziomie Ekstraklasy.

ŁKS pozyska kluczowego gracza z ekstraklasowego spadkowicza

Dopiero co zakończone rozgrywki były mocno rozczarowujące dla ŁKS-u. W Łodzi z pewnością liczyli na walkę do samego końca o awans do PKO BP Ekstraklasy, a tymczasem klub nie dostał się nawet do baraży i zajął dopiero 11. miejsce w Betclic 1. Lidze. Duży wkład w tak słaby wynik miał Ariel Galeano, którego przygoda w Polsce zakończyła się kompletnym niepowodzeniem. Zaledwie po kilku miesiącach został pożegnany, a jego miejsce zajął Ryszard Robakiewicz, który został trenerem tylko tymczasowym. Poprowadził łodzian do końca sezonu, a w tym czasie trwały poszukiwania jego następcy.

Mówiło się o różnych nazwiskach, aż w końcu padło na Szymona Grabowskiego, który rok temu wprowadził Lechię Gdańsk do PKO BP Ekstraklasy. Teraz ten wyczyn ma powtórzyć jako szkoleniowiec ŁKS-u Łódź. Klub nie próżnuje także w dokonywaniu wzmocnień. Ma zostać pozyskany Julius Ertlthaler z GKS-u Tychy, który ma za sobą bardzo udany sezon w Betclic 1. Lidze. Jest zainteresowany także Przemysławem Banaszakiem z Górnika Łęczna, czy bramkarzem Pogoni Szczecin – Dante Stipicą.

Według Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl” ŁKS jest blisko sfinalizowania transferu Artura Craciuna z Puszczy Niepołomice, która spadła z PKO BP Ekstraklasy. Środkowy obrońca swoją dobrą postawą zapracował na zainteresowanie wśród innych klubów. Dodatkowo nie zdecydował się on na przedłużenie wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu, więc był zdecydowanie zawodnikiem rozchwytywanym szczególnie wśród polskich klubów.

Wystąpił w historycznym spotkaniu reprezentacji, teraz zagra w Betclic 1. Lidze

Artur Craciun jest etatowym reprezentantem Mołdawii. W swojej reprezentacji występuje regularnie i nawet miał okazję dwukrotnie mierzyć się z Polską. Był on jednym z autorów już historycznej klęski kadry prowadzonej przez Fernando Santosa. Na stadionie w Kiszyniowie „Biało-Czerwoni” mimo prowadzenia 2:0 do przerwy finalnie przegrali z o wiele niżej notowanym rywalem 3:2. W następnym spotkaniu już za kadencji Michała Probierza na Stadionie Narodowym padł remis 1:1. W Warszawie przyszły zawodnik łódzkiego ŁKS-u również zaliczył pełne 90 minut. Łącznie ma on na koncie 33 mecze w narodowych barwach.

Artur Craciun był jednym z najważniejszych zawodników w układance Tomasza Tułacza. Jego rola była na tyle znacząca, że był egzekutorem rzutów karnych, dzięki czemu na boiskach PKO BP Ekstraklasy w 58 występach strzelił aż 12 goli, co jak na środkowego obrońcę jest imponującym wynikiem. Jednak min. rok będzie musiał poczekać, by poprawić ten rezultat. Póki co będzie mógł zdobywać następne bramki w Betclic 1. Lidze. Być może nawet przeciwko swojej byłej drużynie, bowiem ŁKS będzie mierzył się również właśnie z Puszczą Niepołomice.

