Bundesliga. Trener urodzony w Polsce objął zespół beniaminka

Bundesliga będzie miała trenera o polskich korzeniach! Przyszłoroczny beniaminek poinformował oficjalnie, że po tym jak umowa z dotychczasowym trenerem nie została przedłużona, nowym szkoleniowcem został wybrany Lukas Kwasniok, czyli trener o polskich korzeniach. 43-latek urodził się bowiem w Gliwicach.

Bundesliga z trenerem o polskich korzeniach

Co prawda jeszcze nie tak dawno temu spekulowano w niemieckich mediach, że Lukas Kwasniok będzie chciał zrobić sobie przerwę od piłki po tym, jak nie udało mi się wraz z SC Paderborn wywalczyć upragnionego awansu do niemieckiej ekstraklasy, ale gdy 1. FC Koeln złożyło ofertę urodzonemu w Gliwicach trenerowi, ten nie mógł sobie odmówić takiej okazji i spełnienia marzenia o prowadzeniu klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Tym samym niemiecka pierwsza Bundesliga będzie miała szkoleniowca o polskich korzeniach! „Kozły” potwierdziły już nawet oficjalnie zatrudnienie nowego trenera, informując, że 43-latek podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2028 roku.

− Kwestia trenerska została rozwiązana w 1. FC Koeln: Lukas Kwasniok obejmie stanowisko głównego trenera w nowym sezonie. 43-letni trener spędził ostatnio cztery udane lata w SC Paderborn i podpisał kontrakt z FCK do 30 czerwca 2028 roku. Strony uzgodniły, że nie ujawnią warunków transferu z SC Paderborn – możemy przeczytać w oświadczeniu „Kozłów”.

Jedno jest pewne – Kolonia ma wielkie ambicje w nadchodzącym sezonie i Bundesliga znów ma się stać ich domem na dłuższy czas. Warto wspomnieć przy okazji, że póki co klub z Nadrenii Północnej-Westfalii wydał już 10 mln euro na letnie wzmocnienia – mowa o pozyskaniu Ragnara Ache z 1. FC Kaiserslautern oraz Isaka Bergmanna Johannessona z Fortuny Duesseldorf, czyli piłkarzy klubów 2. Bundesligi.

Bundesliga – pierwszy raz Kwasnioka i wielkie nadzieje

Nie ulega wszelkiej wątpliwości, iż Lukas Kwasniok jest postrzegany jako trenerski „talent” w Niemczech. Choć jego Paderborn było o krok od powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech, to ostatecznie zajęli oni czwarte miejsce i musieli odłożyć na bok marzenia o powrocie do pierwszej ligi. Niemniej jednak mimo przeciętnej jakości w swojej kadrze, 43-latek przez ostatnie cztery lata wyciągnął maksimum ze swojego zespołu. W trakcie swojej czteroletniej przygody z SCP jego liczby prezentowały następująco:

145 spotkań

64 zwycięstwa

36 remisów

45 porażek

bilans bramkowy 268:203

średnio 1,57 pkt na mecz

− Cieszymy się, że udało nam się zatrudnić Lukasa Kwasnioka jako nowego trenera FC Koeln. Przez kilka lat pracy w Paderborn udowodnił, że potrafi rozwijać zespoły, grać atrakcyjny i skuteczny futbol oraz wprowadzać młodych zawodników do zadań na wyższym poziomie – powiedział dyrektor sportowy „Kozłów”, Thomas Kessler.

– Jego styl piłkarski, energia i ambicja idealnie pasują do tego, co przewidujemy dla naszego zespołu w Bundeslidze. W naszych obszernych i intensywnych rozmowach z Lukasem odnieśliśmy wrażenie, że jego osobowość, przekonanie i podejście sprawiają, że bardzo dobrze pasuje do FCK. Jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy w nim odpowiedniego trenera do dalszego rozwoju i trwałej stabilizacji – dodał.

Póki co Bundesliga jest kosztowna dla Kolonii – oprócz wspomnianych 10 milionów euro na transfery media w Niemczech informują, że FCK zapłaciło także około miliona euro Paderborn za możliwość wykupienia Kwasnioka.

fot. PressFocus