Stuttgart zbroi się na europejskie puchary

VfB Stuttgart to jeden z niewielu klubów w niemieckiej 1. Bundeslidze, który od momentu powrotu do niemieckiej ekstraklasy charakteryzuje się regularnością i dość dobrymi występami. Po tym, jak przed rokiem stuttgartczycy zdobyli wicemistrzostwo Niemiec, w sezonie 2024/25 sięgnęli oni zasłużenie po Puchar Niemiec. W związku z zakwalifikowaniem się do Ligi Europy, „Szwaby” zamierzają się porządnie wzmocnić − już na początku czerwca ogłoszono pierwszy transfer.

Stuttgart ogłosił pierwszy transfer

Choć do oficjalnego otwarcia letniego okienka transferowego pozostało jeszcze trochę czasu, to VfB Stuttgart nie zamierza biernie się przyglądać ruchom innych klubów i postanowił wziąć sprawy we własne ręce, ubiegając konkurencję w sprawie Lorenza Assignona, który ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach francuskiego Stade Rennes. Dla Bundesligi, jak i całej Europy to zarazem sygnał oraz ostrzeżenie, że ekipa Sebastiana Hoenessa nie zamierza spocząć na laurach po ostatnich sukcesach.

Zgodnie z doniesieniami niemieckiej i francuskiej prasy, prawy obrońca z dniem 1 lipca 2025 roku zostanie nowym piłkarzem „Die Schwaben”. Jak możemy przeczytać w klubowym oświadczeniu, podpisał on kontrakt, który będzie ważny do końca czerwca 2029 roku. Choć żaden z klubów nie ogłosił, ile wyniosła kwota odstępnego, choćby portal „Sky” informował, że mowa jest o sumie blisko 12 milionów euro.

− Dobrze jest tu być – cieszę się, że będę mógł grać dla VfB Stuttgart. To klub z wielką tradycją i fantastycznymi kibicami. Oglądałem ich wiele razy w telewizji i podoba mi się sposób, w jaki grają. Cieszę się z wyzwania, które przede mną stoi i chcę odegrać swoją rolę w przyszłych sukcesach tego klubu – powiedział przy okazji prezentacji Lorenz Assignon.

Doświadczenie w Ligue 1 i europejskich pucharach

Lorenz Assignon to bez wątpienia bardzo ciekawe wzmocnienie VfB Stuttgart na prawej flance. Francuz może pochwalić się już sporym dorobkiem – na poziomie francuskiej Ligue 1 rozgrał do tej pory 78 spotkań, w których to strzelił cztery gole oraz zanotował dziewięć asyst. Ponadto 25-latek ma na swoim koncie kilkanaście występów w europejskich pucharach – w samej Lidze Europy, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie z nowym klubem, rozegrał 10 meczów.

− Lorenz bardzo dobrze pasuje do naszej filozofii gry dzięki swoim umiejętnościom piłkarskim i dynamice. W ostatnich latach udowodnił swoje umiejętności w Ligue 1 i Premier League, zdobywając ważne doświadczenie. Lorenz osiągnął już bardzo wysoki poziom w swojej grze, a jednocześnie jesteśmy przekonani, że wraz z nami podejmie dalsze kroki w swoim rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na nasz wspólny czas i serdecznie witamy Lorenza w VfB – skomentował dyrektor sportowy VfB Stuttgart, Christian Gentner.

W sezonie 2024/25 Assignon był jedną z ważniejszych postaci w zespole Stade Rennes. W 34 meczach o stawkę miał on udział przy dziewięciu trafieniach – mowa tutaj o czterech golach oraz pięciu asystach. Jeśli zaś pod uwagę weźmiemy jego całą przygodę z pierwszą drużyną klubu z Bretanii, to mowa jest o następującym dorobku:

98 spotkań

7 goli

11 asyst

