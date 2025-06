Wisła Kraków przechwyci rewelację wiosny. Gwiazda Betclic 1. Ligi zmierza pod Wawel!

Wisła Kraków finalnie nie może być zadowolona z sezonu 2024/25. Mimo fantastycznej europejskiej przygody, która potrwała aż osiem spotkań i wywalczenia ligowego TOP 6 celem awansu do Ekstraklasy, zabrakło celności pod bramką rywala w półfinale baraży. Teraz kibice mogą być jednak odrobinę pocieszeni – do klubu przychodzi piłkarz, który wiosną w Betclic 1. Lidze był prawdziwym „sigmą”. Wisła podkradła piłkarza, który miał zawitać do Łodzi.

Wisła Kraków zaczyna mercato od mocnego C

W ostatnich dniach krakowska opinia publiczna, poza pozostaniem „Białej Gwiazdy” w Betclic 1. Lidze, bardzo mocno żyła tematem wypadku Thomasa Kokosinskiego. Amerykański biznesmen polskiego pochodzenia miał zainwestować w Wisłę pięć milionów dolarów w zamian za pakiet akcji. Po przyjeździe do Polski, w jednej z restauracji zakrztusił się on pierożkiem i wylądował w szpitalu w stanie ciężkim.

Aleksander Roj z „TVP Sport”, a także Szymon Janczyk z „Weszło” poinformowali o zwrocie akcji jeśli chodzi o przyszłość Juliusa Ertlthalera i potwierdzili transferowe doniesienia dotyczące „Białej Gwiazdy”. To właśnie klub z okolic Wawelu ma być nowym pracodawcą, wbrew pogłoskom sprzed kilku dni. Mówiło się bowiem, że Ertlthaler ma wylądować w łódzkim ŁKS-ie.

Gwiazda wiosny w Betclic 1. Lidze

Julius Ertlthaler trafił do Tychów na wiosnę 2024 roku. Stał się on ważnym elementem tyskiej maszyny, najpierw pod wodzą Dariusza Banasika, a później u Artura Skowronka. U tego drugiego z trenerów nastąpiła u niego prawdziwa eksplozja formy. Austriak, który przybył do Polski z WSG Tirol – większość swojego dorobku ustanowił na wiosnę, bowiem już w 2025 trafił do siatki ośmiokrotnie (jeden gol jesienią).

Wychowanek SV Mattersburg trafił do siatki po raz pierwszy w sezonie dopiero w 17. kolejce – i wtedy jak mawia klasyk „maszyna ruszyła”. Dla porównania, w 29 wcześniej rozegranych dla GKS-u meczach trzykrotny reprezentant Austrii do lat 21 zanotował zaledwie jedno trafienie, a aż osiem żółtych kartek. Jeśli Ertlthaler utrzyma te liczby i przede wszystkim wysoką dyspozycję – Wisła Kraków otrzyma znakomitego pomocnika. Dziewięć goli i cztery asysty to jego dorobek z sezonu 2024/25. W Tychach na drugim poziomie ma w CV 43 spotkania, 10 bramek oraz cztery decydujące podania.

Wisła Kraków w minionym sezonie awansowała do baraży o PKO BP Ekstraklasę, ale poległa po prawie dwugodzinnym spotkaniu (z racji na doliczony czas – uraz Rafała Mikulca) z Miedzią Legnica 0:1 w półfinale play-offów. Spędzi w związku z tym czwarty sezon z rzędu na drugim poziomie. Drużyna z której Ertlthaler odchodzi – mimo znakomitej formy za kadencji Artura Skowronka, nie dała rady dobrnąć do TOP 6. Tyszanie musieli zadowolić się siódmą lokatą – do szczęścia zabrakły trzy oczka (Miedź i Polonia Warszawa – 56, GKS Tychy – 53).

Fot. PressFocus