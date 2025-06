Ruch Chorzów się zbroi. Na finiszu transfer z PKO BP Ekstraklasy

Ruch Chorzów, mimo wielkich oczekiwań kibiców, nie był w stanie szybko wrócić na ekstraklasowe boiska. Oczywiście klub będzie mocno pracował w lato, by przygotować razem z trenerem Dawidem Szulczkiem zespół na miarę walki o awans. Według najnowszych informacji przekazywanych przez Piotra Koźmińskiego z portalu „Goal.pl”, za moment Ruch sfinalizuje transfer z PKO BP Ekstraklasy.

Ruch Chorzów chce powrotu do elity

W sezonie 2023/24 Ruch nie był w stanie utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie i w minionych rozgrywkach walczył na zapleczu, czyli w Betclic 1. Lidze. W pewnym momencie Dawid Szulczek stąpał po cienkim lodzie, bo jego zespół grał fatalnie – nie potrafił wygrać przez 10 kolejek z rzędu i odpadł we wstydliwym stylu z Pucharu Polski (0:5 z Legią w półfinale). Przegrał też 0:5 z Wisłą Kraków, bijąc jednocześnie rekord frekwencji w polskim futbolu klubowym w XXI wieku. Tym większy wstyd, że aż tyle osób widziało to z trybun. Po porażce ze słabiutką Stalą Stalowa Wola poszedł na „pogadankę”.

Sytuacja się nieco poprawiła – udało mu się wygrać trzy mecze z rzędu i obronić stołek. Finalnie jednak beznadziejna wiosna, 10. pozycja Ruchu i wyraźna strata do miejsca premiującego prawem gry w barażach sprawiły, że już od kilku tygodniu dochodziły do nas informacje o potencjalnych ruchach transferowych. Długo nie trzeba było czekać. Do drużyny dołączył 31-letni Aleksander Komor, a więc doświadczony obrońca, który w ostatnim sezonie występował w GKS-ie Katowice.

Niedługo później kolejnym ogłoszonym nabytkiem został Tomasz Bała. Napastnika pozyskano ze Stali Rzeszów, która również aktywnie działa na rynku transferowym. W ostatnim sezonie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zdobył siedem bramek, zna dobrze ligę, a więc będzie solidnym wzmocnieniem składu. Jeszcze pod koniec maja napływały informacje, iż do Ruchu może zawitać gracz Korony Kielce – Shuma Nagamatsu. O zainteresowaniu pisał wówczas dziennikarz „TVP Sport” Dominik Pasternak.

Nagamatsu w Chorzowie, transfer praktycznie przesądzony

Takie informacje przekazał wspomniany wcześniej Piotr Koźmiński, który określił ten transfer jako praktycznie stuprocentowy. Nie ma jeszcze ogłoszenia przez klub, lecz według takowych wieści możemy już tylko oczekiwać na „oficjalkę”. Będzie to bardzo ciekawy transfer, patrząc na to, jak 29-letni Japończyk spisywał się jeszcze za czasów gry w Zniczu Pruszków. Do Ruchu Chorzów dołączy na zasadzie wolnego transferu, ponieważ jego kontrakt z Koroną wygasa z początkiem lipca.

Shuma Nagamatsu swoje pierwsze szlify zdobywał w Wako FC Neyegawa, a także na poziomie uniwersyteckiego futbolu w Japonii. Pierwszy raz wyjechał poza granicę swojej ojczyzny w 2018 roku, kiedy to zakontraktowała go łotewska Super Nova. Później po przygodzie w kolejnym klubie w tym kraju – Tukums – trafił do Polski. Po sezonie w Świcie Szczecin na jego pozyskanie zdecydował się właśnie Znicz Pruszków. Zagrał tam bardzo dobry sezon – 31 spotkań, 10 goli, a także pięć asyst.

Dzięki temu zainteresowała się nim Korona Kielce, w której w ostatnim sezonie wystąpił w dokładnie 17 spotkaniach, lecz zdobył tylko jedną bramkę oraz tylko raz asystował. Rozegrał zaledwie niecałe 400 ligowych minut – aż 15 na 17 występów ligowych zaliczył z ławki. W końcówce sezonu Jacek Zieliński nie mógł z niego korzystać, bo doznał urazu mięśnia dwugłowego w spotkaniu z Widzewem. Mimo tej kontuzji, dotrwał na boisku do końca. Japończyk potrzebuje miejsca, gdzie otrzyma więcej minut i będzie mógł nawiązać do tego, co pokazał w Zniczu.

Fot. screen/Youtube