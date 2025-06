Arka Gdynia ciągle się wzmacnia i sięgnęła po kolejnego gracza PKO BP Ekstraklasy

Arka Gdynia jest świadoma, iż po awansie do PKO BP Ekstraklasy musi zdecydowanie wzmocnić swoją drużynę, by śmiało myśleć o pozostaniu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Klub właśnie oficjalnie ogłosił swój czwarty transfer tego lata, pozyskując doświadczonego obrońcę, który jest także mocno uniwersalny w kontekście pozycji w defensywie.

Arka Gdynia sięgnęła po kolejnego gracza PKO BP Ekstraklasy

Arka Gdynia jest świadoma potrzeby pozyskiwania zawodników, którzy realnie wzmocnią skład przed nadchodzącym sezonem w PKO BP Ekstraklasie. Po znakomitym sezonie na zapleczu i wywalczeniu bezpośredniego awansu Dawid Szwarga wraz z zarządem pracują nad kontraktowaniem nowych graczy. Jak dotąd doszło do trzech „oficjalek” – do Arki dołączył Dawid Abramowicz, występujący w ostatnim sezonie w Puszczy Niepołomice, dobrze znany z Widzewa Łódź Sebastian Kerk oraz Diego Percan, czyli napastnik rezerw FC Barcelony.

Z drużyną pożegnało się także kilku zawodników, takich jak Filip Kocaba, Jordan Majchrzak (którzy wrócili do Zagłębia Lubin i Legii Warszawa po wypożyczeniu), czy Ołeksandr Azacki (dołączył do Polonii Bytom). Z tego też powodu poznaliśmy nazwisko kolejnego nowego nabytku Arki – Dominicka Zatora. Obrońca przebywał na testach od początku okresu przygotowawczego i ostatecznie został ogłoszony jako nowy transfer, podpisując umowę do końca sezonu 2026/27. To nie koniec ciekawych ruchów gdyńskiego klubu, ponieważ wszystko wskazuje, że lada moment do Arki przejdzie także były zawodnik Jagielloni Białystok – Aurelien Nguiamba.

Kanadyjczyk z polskim paszportem zawojuje w Gdyni?

Zator za moment skończy 31 lat, a więc śmiało można go określić już mianem mocno doświadczonego zawodnika. Urodzony w Calgary obrońca praktycznie całą swoją karierę spędził w Kanadzie, gdzie występował w kilku klubach – Whitecaps FC 2, Cavalry FC, czy York United FC, gdzie zagrał najwięcej spotkań w karierze. W styczniu 2023 roku został ściągnięty do Polski, by zasilić szeregi Korony Kielce. Po przylocie od razy zagościł w pierwszym składzie. W sezonie 2023/24 był także podstawowym wyborem, notując w nim 34 ligowe występy.

Na przestrzeni 2,5-letniego pobytu w Kielcach Zator wystąpił w 65 spotkaniach, strzelając w tym czasie jednego gola i notując dwie asysty. W ostatnim sezonie zaliczył jedynie siedem meczów w PKO BP Ekstraklasie, a ostatni raz w pierwszym zespole wystąpił na początku lutego (później zagrał tylko raz w III-ligowych rezerwach). Jest to uniwersalny obrońca, który poza możliwością gry na boku potrafi także dobrze prezentować się na środku defensywy. W ten sposób może zabezpieczyć kilka pozycji w układance Dawida Szwargi.

