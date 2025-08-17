10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Manchester United – Arsenal – 17.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 17 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Manchester United – Arsenal

  • Rozgrywki: Premier League
  • Data i godzina: 17 sierpnia, 17:30
  • Stadion: Old Trafford, Manchester

W pierwszej kolejce Premier League czeka na nas prawdziwy hit. Na Old Trafford Manchester United podejmie Arsenal. To starcie gigantów od samego początku elektryzuje kibiców, a dodatkowego smaczku dodaje mu pojedynek dwóch nowych, niezwykle kosztownych napastników. Benjamin Sesko w barwach Czerwonych Diabłów oraz Viktor Gyokeres w koszulce Kanonierów rozpoczynają swoją walkę o miano najlepszego snajpera w lidze. Który z tych wielkich klubów lepiej wejdzie w sezon? Sprawdź typy na mecz Manchester United – Arsenal.

Manchester United – Arsenal – typy bukmacherskie

Manchester United – Arsenal:

Obie drużyny wchodzą w sezon z różnymi nadziejami po poprzednim sezonie. Arsenal zakończył go w czołówce ligi, walcząc prawie do samego końca o jak najwyższą lokatę, zostając ostatecznie wicemistrzem Anglii. Drużyna z Manchesteru zakończyła sezon ostatecznie na 15. miejscu, dodatkowo przegrywając z Tottenhamem finał Ligi Europy, przez co ten utytułowany klub nie zagra w europejskich pucharach.

Biorąc pod uwagę ofensywny potencjał obu drużyn, uważam, że zobaczymy w tym spotkaniu przynajmniej trzy gole. Arsenal do swojego silnego ataku dokooptował Gyokeresa, natomiast United Matheusa Cunhę i Benjamina Sesko. Uważam, że już od pierwszej kolejki nowi zawodnicy udowodnią słuszność wydanych na nich pieniędzy. Po drugie, Manchester United strzeli bramkę. Mimo wahań formy, grając u siebie na otwarcie sezonu, przy wsparciu własnych kibiców, są w stanie znaleźć drogę do siatki. Na koniec, typuję, że Gyokeres strzeli bramkę. Szwed przybył do Londynu z łatką superstrzelca i będzie chciał od pierwszego meczu udowodnić swoją wartość, a starcie na Old Trafford jest ku temu idealną okazją.

Propozycje typów bukmacherskich na Manchester United – Arsenal

  • powyżej 2,5 bramki @1.77
  • Manchester United strzeli bramkę @1.42
  • Gyokeres strzeli bramkę @2.31

Manchester United – Arsenal – zapowiedź meczu

  • Forma United

Manchester United zakończył okres przygotowawczy z dość dobrymi odczuciami. Zespół Rubena Amorima potrafił zdominować rywali, jak w wygranym 4:1 spotkaniu z Bournemouth, ale potrafił też zremisować z Leeds czy w ostatnim sparingu z Fiorentiną. Mimo nierównej gry, ofensywny potencjał Czerwonych Diabłów wydaje się znacznie większy niż w poprzednim sezonie tym bardziej, że sparingi rozgrywali jeszcze bez nowej „dziewiątki”.

  • Forma Arsenalu

Arsenal wchodzi w nowy sezon Premier League z dużymi nadziejami, a ostatni mecz przedsezonowy był tego najlepszym dowodem. Kanonierzy w świetnym stylu pokonali Athletic Bilbao 3:0. Najważniejszą informacją dla kibiców jest jednak wkomponowanie się Viktora Gyokeresa. Szwedzki superstrzelec, sprowadzony za ogromne pieniądze ze Sportingu, wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z Athletikiem Bilbao. Sam Arsenal grał w kratkę w okresie przedsezonowym, przegrywając z Villarealem czy Tottenhamem, ale pokonując także wspomnianych wcześniej Basków, Newcastle czy AC Milan.

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Arsenal

Mecz Manchester United – Arsenal będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Manchester United – Arsenal

  • Manchester United: Onana – Yoro, Maguire, Shaw – Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Cunha – Sesko
  • Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Odegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyokeres, Martinelli

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Arsenal

  • United bez zwycięstwa nad Arsenalem od siedmiu spotkań.
  • Arsenal przegrał ostatni wyjazdowy mecz w Premier League w listopadzie 2024 roku.
  • Arsenal osiem meczów z rzędu zdobył bramkę na wyjeździe.

