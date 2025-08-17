Manchester United – Arsenal – 17.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Manchester United – Arsenal

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 17 sierpnia, 17:30

Stadion: Old Trafford, Manchester

W pierwszej kolejce Premier League czeka na nas prawdziwy hit. Na Old Trafford Manchester United podejmie Arsenal. To starcie gigantów od samego początku elektryzuje kibiców, a dodatkowego smaczku dodaje mu pojedynek dwóch nowych, niezwykle kosztownych napastników. Benjamin Sesko w barwach Czerwonych Diabłów oraz Viktor Gyokeres w koszulce Kanonierów rozpoczynają swoją walkę o miano najlepszego snajpera w lidze. Który z tych wielkich klubów lepiej wejdzie w sezon? Sprawdź typy na mecz Manchester United – Arsenal.

Manchester United – Arsenal – typy bukmacherskie

Manchester United – Arsenal:

Obie drużyny wchodzą w sezon z różnymi nadziejami po poprzednim sezonie. Arsenal zakończył go w czołówce ligi, walcząc prawie do samego końca o jak najwyższą lokatę, zostając ostatecznie wicemistrzem Anglii. Drużyna z Manchesteru zakończyła sezon ostatecznie na 15. miejscu, dodatkowo przegrywając z Tottenhamem finał Ligi Europy, przez co ten utytułowany klub nie zagra w europejskich pucharach.

Propozycje typów bukmacherskich na Manchester United – Arsenal

powyżej 2,5 bramki @1.77

Manchester United strzeli bramkę @1.42

Gyokeres strzeli bramkę @2.31

Manchester United – Arsenal – zapowiedź meczu

Forma United

Manchester United zakończył okres przygotowawczy z dość dobrymi odczuciami. Zespół Rubena Amorima potrafił zdominować rywali, jak w wygranym 4:1 spotkaniu z Bournemouth, ale potrafił też zremisować z Leeds czy w ostatnim sparingu z Fiorentiną. Mimo nierównej gry, ofensywny potencjał Czerwonych Diabłów wydaje się znacznie większy niż w poprzednim sezonie tym bardziej, że sparingi rozgrywali jeszcze bez nowej „dziewiątki”.

Forma Arsenalu

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Arsenal

Mecz Manchester United – Arsenal będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Manchester United – Arsenal

Manchester United: Onana – Yoro, Maguire, Shaw – Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Cunha – Sesko

Onana – Yoro, Maguire, Shaw – Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Cunha – Sesko Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Odegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyokeres, Martinelli

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Arsenal

United bez zwycięstwa nad Arsenalem od siedmiu spotkań.

Arsenal przegrał ostatni wyjazdowy mecz w Premier League w listopadzie 2024 roku.

Arsenal osiem meczów z rzędu zdobył bramkę na wyjeździe.

fot. Press Focus, IMAGO