Manchester United – Arsenal – 17.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Manchester United – Arsenal
- Rozgrywki: Premier League
- Data i godzina: 17 sierpnia, 17:30
- Stadion: Old Trafford, Manchester
W pierwszej kolejce Premier League czeka na nas prawdziwy hit. Na Old Trafford Manchester United podejmie Arsenal. To starcie gigantów od samego początku elektryzuje kibiców, a dodatkowego smaczku dodaje mu pojedynek dwóch nowych, niezwykle kosztownych napastników. Benjamin Sesko w barwach Czerwonych Diabłów oraz Viktor Gyokeres w koszulce Kanonierów rozpoczynają swoją walkę o miano najlepszego snajpera w lidze. Który z tych wielkich klubów lepiej wejdzie w sezon? Sprawdź typy na mecz Manchester United – Arsenal.
Manchester United – Arsenal – typy bukmacherskie
Manchester United – Arsenal:
Obie drużyny wchodzą w sezon z różnymi nadziejami po poprzednim sezonie. Arsenal zakończył go w czołówce ligi, walcząc prawie do samego końca o jak najwyższą lokatę, zostając ostatecznie wicemistrzem Anglii. Drużyna z Manchesteru zakończyła sezon ostatecznie na 15. miejscu, dodatkowo przegrywając z Tottenhamem finał Ligi Europy, przez co ten utytułowany klub nie zagra w europejskich pucharach.
Propozycje typów bukmacherskich na Manchester United – Arsenal
- powyżej 2,5 bramki @1.77
- Manchester United strzeli bramkę @1.42
- Gyokeres strzeli bramkę @2.31
Manchester United – Arsenal – zapowiedź meczu
- Forma United
Manchester United zakończył okres przygotowawczy z dość dobrymi odczuciami. Zespół Rubena Amorima potrafił zdominować rywali, jak w wygranym 4:1 spotkaniu z Bournemouth, ale potrafił też zremisować z Leeds czy w ostatnim sparingu z Fiorentiną. Mimo nierównej gry, ofensywny potencjał Czerwonych Diabłów wydaje się znacznie większy niż w poprzednim sezonie tym bardziej, że sparingi rozgrywali jeszcze bez nowej „dziewiątki”.
- Forma Arsenalu
Gdzie oglądać mecz Manchester United – Arsenal
Mecz Manchester United – Arsenal będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.
Przewidywane składy na mecz Manchester United – Arsenal
- Manchester United: Onana – Yoro, Maguire, Shaw – Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Cunha – Sesko
- Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Odegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyokeres, Martinelli
Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Arsenal
- United bez zwycięstwa nad Arsenalem od siedmiu spotkań.
- Arsenal przegrał ostatni wyjazdowy mecz w Premier League w listopadzie 2024 roku.
- Arsenal osiem meczów z rzędu zdobył bramkę na wyjeździe.
fot. Press Focus, IMAGO