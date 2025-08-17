10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Brentford z rekordowym transferem w historii klubu

Brentford z rekordowym transferem w historii klubu

Napisane przez Gabriel Stach, 17 sierpnia 2025
Brentford

W minionym sezonie 2024/25 ekipa Brentfordu zajęła dziesiąte miejsce w angielskiej Premier League, jednakże ambicje klubu sięgają znacznie wyżej – na Gtech Community Stadium po cichu marzą o grze w europejskich pucharach. W tym celu popularne „Pszczółki” budują silną kadrę na nową kampanię.

Brentford z rekordem transferowym

Brentford nie zwalnia tempa w przebudowie swojego zespołu. Klub z zachodniego Londynu ogłosił właśnie zakontraktowanie Dango Ouattary z Bournemouth, ustanawiając tym samym rekord transferowy w kategorii ruchów przychodzących– mowa o sumie prawie 50 mln euro, co jest sporą przebitką w stosunku do poprzedniego najlepszego wyniku – 33 mln euro za Igora Thiago.

23-letni napastnik podpisał pięcioletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon i już teraz określany jest mianem zawodnika, który może tchnąć w ofensywę „Pszczół” zupełnie nową energię. Co oczywiste – to też rekord za piłkarza z Burkina Faso (wcześniej rekordzistą był… sam Ouattara – 22,5 mln euro).

Ouattara dołącza do Brentford po 2,5-rocznej przygodzie w Bournemouth, gdzie w 81 występach w Premier League zdobył 18 bramek. Choć jego bilans w „The Cherries” był solidny, nie zawsze miał szansę na regularną grę, co utrudniało mu wejście w pełen rytm meczowy. Mimo to nowy trener Brentford, Keith Andrews, nie kryje swojego entuzjazmu.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pozyskaliśmy Dango. Wiedzieliśmy o nim i byliśmy zaskoczeni, że może być dostępny, a kiedy dowiedzieliśmy się, że jego pozyskanie może być możliwe, skupiliśmy się na ściągnięciu go do nas. Podobało nam się jego doświadczenie w Premier League, nawet w tak młodym wieku, ale on po prostu jeszcze nie znalazł rytmu z powodu braku regularnego czasu gry.

Pasuje również do naszego stylu gry – ma coś, czego brakowało nam w ataku i uzupełni to, co już mamy w zespole. Kibice go pokochają. To typ zawodnika, dla którego wszyscy wstaną z miejscpowiedział trener Brentford.

Ouattara następcą Mbeumo

Równie pozytywnie transfer ocenił dyrektor sportowy klubu, Phil Giles. Po odejściu Bryana Mbeumo (także za rekordową kwotę – 75 mln euro, a miał roczną umowę) Brentford poszukiwało ofensywnego wzmocnienia i właśnie w Ouattarze upatruje następcy gwiazdora.

– Każde odejście z klubu staraliśmy się równoważyć sprowadzeniem zawodnika o dużym potencjale. Dango doskonale wpisuje się w tę strategię – podkreślił Giles, dodając, że cała drużyna wygląda coraz solidniej, a konkurencja o miejsca w składzie wzrośnie.

Historia Ouattary to przykład piłkarskiej drogi od lokalnego bohatera do międzynarodowej gwiazdy. Urodzony w Wagadugu w Burkina Faso, rozpoczął karierę w akademii Majestic. Już jako nastolatek zdobywał bramki w krajowej lidze, co przyciągnęło uwagę skautów z Europy. W 2020 roku trafił do francuskiego Lorient, gdzie początkowo grał w rezerwach. Jego przełom nadszedł w sezonie 2021/22. Wkrótce potem został powołany do reprezentacji Burkina Faso na Puchar Narodów Afryki, gdzie zapisał się w historii, strzelając zwycięskiego gola w ćwierćfinale z Tunezją.

W kolejnym sezonie Ouattara stał się kluczową postacią Lorient. Jego sześć goli i sześć asyst w 18 meczach Ligue 1 wystarczyło, by w styczniu 2023 roku sprowadziło go Bournemouth. Na południu Anglii szybko zaaklimatyzował się w Premier League, a jego hat-trick przeciwko Nottingham Forest zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu. Łącznie w 88 spotkaniach dla „The Cherries” zdobył 11 bramek i dziewięć asyst, udowadniając, że może on wkrótce błyszczeć na jeszcze wyższym poziomie.

Dziś Ouattara wchodzi w nowy etap kariery. Brentford widzi w nim nie tylko następcę Mbeumo, ale także piłkarza, który dzięki szybkości, sile i nieprzewidywalności może stać się liderem ofensywy. Transfer ten jest jasnym sygnałem, że klub z Gtech Community Stadium chce nie tylko utrzymać się w elicie, ale również powalczyć o wyższe cele.

Dla kibiców Brentford ten ruch to powiew świeżości i zapowiedź ciekawych miesięcy. Ouattara to piłkarz, który potrafi zadowolić publiczność, a teraz ma szansę na nowo zdefiniować ofensywę Pszczół. Jeśli jego potencjał zostanie w pełni wykorzystany, londyńska drużyna może zyskać nie tylko nową gwiazdę, ale i… może kolejną nową rekordową sprzedaż.

fot. YouTube Brentford

Premier League Transfery Ze świata Bournemouth Brentford FC Dango Ouattara

Autor

Avatar użytkownika
Gabriel Stach
Bundesliga, Liga Mistrzów

Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

Najnowsze wpisy

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.