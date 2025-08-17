10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Legenda ŁKS-u Łódź znalazła nowy klub. Zagra dla wicemistrza kraju

Legenda ŁKS-u Łódź znalazła nowy klub. Zagra dla wicemistrza kraju

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 17 sierpnia 2025

Wraz z końcem poprzedniego sezonu w ŁKS-ie Łódź zakończyła się pewna epoka. Z „Rycerzami Wiosny” po sześciu latach gry w nich pożegnał się obcokrajowiec z zarówno największą liczbą występów, jak i goli dla dwukrotnego mistrza Polski. Po kilku tygodniach „bezrobocia” znalazł on nowy klub, który tego lata rywalizował w europejskich pucharach.

Legenda ŁKS-u Łódź

Poprzedni sezon był dla ŁKS-u Łódź najgorszym od czasu powrotu klubu na zaplecze Ekstraklasy w 2018 roku. Łodzianie rozgrywki Betclic 1. Ligi zakończyli dopiero na jedenastym miejscu. Tylko w rundzie wiosennej doszło do dwóch zmian szkoleniowców, a sezon ŁKS kończył z tymczasowym trenerem u sterów. Pod wodzą Ryszarda Robiakiewicza wygrał cztery mecze z rzędu, ale na wakacje piłkarze wyjeżdżali po domowej porażce 2:3 ze Zniczem Pruszków. Nie udało się więc w najlepszy możliwy sposób, czyli zwycięstwem, pożegnać klubowej legendy.

W tygodniu poprzedzającym spotkanie ze Zniczem ŁKS ogłosił bowiem rozstanie z najlepszym zagranicznym piłkarzem w swojej historii – Pirulo. To obcokrajowiec z zarówno największą liczbą występów, jak i goli dla „Rycerze Wiosny”. Barwy dwukrotnego mistrza Polski reprezentował przez sześć lat i w tym czasie wystąpił w nich 181 razy. Ze słynną „przeplatanką” na piersi zdobył 44 bramek i zanotował 30 asyst. Ostatnią asystę dla ŁKS-u zaliczył zresztą w swoim pożegnalnym meczu – w 10. minucie przy bramce Huseina Balicia na 1:0.

Asysta ta miała miejsce w jego pierwszym występie od półtora miesiąca i była zarazem jego jedyną w sezonie 2024/25. Sezon ten był zresztą jego jedynym, w którym zanotował słabe liczby na zapleczu Ekstraklasy, co podczas pobytu w ŁKS-ie zdarzało mu się jedynie w elicie.

  • sezon 2019/20 (Ekstraklasa) – 32 mecze, 1 gol, 5 asyst
  • sezon 2020/21 (I liga) – 32 mecze, 13 goli, 8 asyst
  • sezon 2021/22 (I liga) – 32 mecze, 10 goli, 5 asyst
  • sezon 2022/23 (I liga) – 31 meczów, 16 goli, 7 asyst
  • sezon 2023/24 (Ekstraklasa) – 22 mecze, 1 gol, 0 asyst
  • sezon 2024/25 (I liga) – 23 mecze, 2 gole, 1 asysta

Znalazł nowy klub

Nie od razu po rozstaniu z ŁKS-em 33-latkowi udało się znaleźć klub. Z nowym pracodawcą związał się dopiero 2,5 miesiąca po opuszczeniu szeregów „Rycerzy Wiosny”. Pochodzący z Andaluzji wychowanek m.in. Cadizu i Espanyolu został zakontraktowany przez wicemistrza Gibraltaru – St. Joseph’s FC. „Święci” swoją siedzibę mają w stolicy kraju, czyli mieście Gibraltar. Te jest z kolei oddalone o zaledwie 25 kilometrów, czyli około 40 minut jazdy samochodem, od rodzinnej miejscowości Pirulo – położonego pod Kadyksem Los Barrios.

– To projekt, który mnie ekscytuje i jestem chętny pomóc klubowi napisać historię. Jestem przekonany, że w dążeniu do osiągania naszych ambicji i celów możemy grać atrakcyjny futbol oraz dostarczać naszym kibicom wiele radości – mówił Pirulo dla klubowych mediów.

St. Joseph’s FC to jednokrotny zwycięzca gibraltarskiej ekstraklasy, która jest zarazem jedynym poziomem rozgrywkowym w tym kraju. Gibraltarską ekstraklasę „Święci” wygrali w 1996 roku, ale nie mogli zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów, bowiem kraj ten dopiero 17 lat później został zrzeszony w UEFA. Odkąd to położone tuż przy południowym wybrzeżu Hiszpanii, ale należące do Wielkiej Brytanii państwo, dołączyło w 2013 roku do UEFA, St. Joseph’s FC osiem razy grało w europejskich pucharach, a w tym roku wyrównało swój najlepszy wynik.

Podobnie, jak w sezonie 2022/23, „The Saints” doszli do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszej rundzie wyrzucili za burtę Cliftonville FC z Irlandii Północnej za sprawą wygranej w dwumeczu 5:4. Pierwszy mecz zremisowali u siebie 2:2, a w rewanżu na terenie rywala wygrali 3:2 po dogrywce. W następnej rundzie stołeczny klub czekała kolejna podróż do Irlandii, ale tym razem już nie do Północnej – ich rywalem było Shamrock Rovers. Do Irlandii drużyna udawała się jednak po porażce 0:4 w pierwszym meczu. W Dublinie udało jej się dowieźć do końca wynik 0:0.

Już w niedzielę 17 sierpnia St. Joseph’s FC rozpocznie swoje zmagania w otwartym w ten weekend sezonie 2025/26 Gibraltar National League. Na początek czeka ich mecz z Europa Point, które poprzednie rozgrywki zakończyło na ostatnim miejscu, z dorobkiem raptem czterech punktów w 20 meczach. Jednak jako że jest to jedyna liga w tym kraju, klub ten spadku uniknął. Jeśli nowy zespół Pirulo znów zakończy sezon na podium, zagra w europejskich pucharach, w których Hiszpan nigdy nie miał okazji rywalizować.

fot. PressFocus

Autor

Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

