Inter – River Plate 25.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Inter – River Plate

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 26 czerwca, 3:00

Stadion: Lumen Field (Seattle)

W ostatnim spotkaniu grupy E Klubowych Mistrzostw Świata Inter Mediolan zmierzy się z River Plate w starciu, które zdecyduje o awansie do fazy pucharowej. Obie drużyny mają po cztery punkty, ale to Argentyńczycy są na prowadzeniu dzięki lepszej różnicy bramek. Inter musi wygrać, River wystarczy remis – emocje gwarantowane!

Jak zakończy się to emocjonujące spotkanie? Sprawdź moją analizę oraz eksperckie typy bukmacherskie na mecz Inter – River Plate.

Inter – River Plate – typy bukmacherskie

Inter – River Plate: Wygrana Interu

W decydującym meczu grupy E Klubowych Mistrzostw Świata Inter Mediolan zmierzy się z River Plate. Obie drużyny mają po cztery punkty, jednak to zespół z Argentyny przewodzi w tabeli dzięki lepszej różnicy bramek. Spotkanie zapowiada się na twardą rywalizację dwóch drużyn będących w dobrej formie, ale mających zupełnie inne podejścia do gry.

River Plate rozpoczął turniej od przekonującego zwycięstwa 3:1 nad Urawą Reds prowadzoną przez Macieja Skorżę, który był jednym z kandydatów na nowego Selekcjonera reprezentacji Polski, by następnie bezbramkowo zremisować z Monterrey. Podopieczni Marcelo Gallardo stawiają na żelazną organizację w defensywie, co może być kluczowe w starciu z Interem. Mimo braków kadrowych, kontuzjowani są m.in. Castano, Perez i Galoppo – River zachowuje stabilność, a Gallardo niezmiennie stawia na dyscyplinę i kontrolę tempa gry.

Inter natomiast musiał walczyć o każdy punkt. Po remisie 1:1 z Monterrey i dramatycznym zwycięstwie 2:1 nad Urawą, włoski zespół potrzebuje wygranej, by awansować z pierwszego miejsca. Trener Cristian Chivu zmaga się z poważnymi brakami w składzie – kontuzjowani są m.in. Thuram, Çalhanoglu, Frattesi – co ogranicza pole manewru taktycznego. Mimo to Inter nie odpuszcza, bazując na sile ofensywnej Martineza oraz skuteczności przy stałych fragmentach gry.

Propozycje typów bukmacherskich na Inter – River Plate

Inter wygra wygra mecz @2.15

Poniżej 3,5 gola @1.35

Obie strzelą @1.72

Inter – River Plate – zapowiedź meczu

Forma Interu

Inter jest w średniej dyspozycji. Drużyna Chivu co prawda przegrał tylko 1 raz w przeciągu ostatnich 9 meczów, jednak przy tym aż 3 razy zremisował. W KMŚ również ma pewne problemy, wygrywając rzutem na taśmę mecz drugiej kolejce.

Forma River Plate

River Plate w ostatnich 4 meczach wygrał zaledwie raz, jednak wcześniejsze 5 meczów to były wygrane. Z pewnością czeka nas emocjonujące spotkanie.

Gdzie oglądać mecz Inter – River Plate

Nadchodzące starcie Inter – River Plate obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Inter – River Plate

Interu: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro Martínez (c), Esposito

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro Martínez (c), Esposito River Plate: Andrada, Aguirre, Medina, Ramos (c), Arteaga, Rodríguez, Deossa, Canales, Corona, Berterame, Ocampos

Statystyki na typy bukmacherskie Inter – River Plate

Średnia bramek w ostatnich 5 meczach Interu wynosi 2,8

Średnia bramek w ostatnich 5 meczach River Plate wynosi 3,4

Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie tych drużyn

Typowanie wyniku meczu Inter – River Plate

Obie drużyny są w niezłej formie, ale presja ciąży przede wszystkim na zespole z Mediolanu. River może pozwolić sobie na remis, który zapewni im awans. Inter natomiast musi postawić wszystko na jedną kartę. Eksperci zgodnie przewidują zamknięty, taktyczny mecz z niewielką liczbą goli. Mimo wszystko stawiam na wygraną Interu.

fot. Press Focus, Nate Koppleman