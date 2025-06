Mamy odpowiedź. Maciej Skorża zdecydował ws. reprezentacji Polski

Maciej Skorża jest jednym z głównych uczestników telenoweli dotyczącej wyboru nowego selekcjoner reprezentacji Polski. Jak wynika z informacji z kilku ostatnich dni, szkoleniowiec Urawa Red Diamonds był faworytem Cezarego Kuleszy do objęcia tego stanowiska. Mateusz Ligęza z „Radia ZET” poinformował, że trener miał już podjąć decyzję.

Czarny czerwiec PZPN

Czas nie jest ostatnio łaskawy dla Cezarego Kuleszy, Polskiego Związku Piłki Nożnej i całego polskiego futbolu. Seniorska reprezentacja przegrała mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata z Finlandią, a porażkę kadry w Helsinkach poprzedzała afera związana z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Michał Probierz nie wytrzymał ciśnienia związanego ze swoją decyzją, a także porażką w słabym stylu i niedługo później podał się do dymisji.

Chluby polskiej federacji nie przyniósł także fatalny występ młodzieżówki na EURO U-21, na którym Polacy przegrali wszystkie mecze, w tym aż 0:5 z Portugalią czy 1:4 z Francją. Kulesza podjął jednak zastanawiającą decyzję, by jeszcze przed pierwszym meczem turnieju, który odbywa się na Słowacji (porażka z Gruzją 1:2) przedłużyć kontrakt z selekcjonerem Adamem Majewskim.

Konkurs na selekcjonera

Od razu po oświadczeniu Michała Probierza w mediach zaczęły pojawiać się informacje, kto mógłby zostać nowym selekcjonerem. Sam Cezary Kulesza wskazał kilka nazwisk. W następnych dniach informowano, że chętni do objęcia reprezentacji są również zagraniczni trenerzy, m.in. Nenad Bjelica, Miroslav Klose, Carlos Queiroz, czy srebrny medalista dwóch ostatnich edycji mistrzostw Europy – Gareth Southgate.

Maciej Skorża nie był wówczas wymieniany wśród kandydatów, jednak jak podawały media, w ostatnich dniach to on był faworytem PZPN-u do objęcia reprezentacji. „Jeżeli chodzi o doświadczenie trenera Skorży za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer 1” – mówił w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski.

Cezary Kulesza udał się nawet do USA, by przy okazji Klubowych Mistrzostw Świata porozmawiać ze Skorżą, którego Urawa Red Diamonds brała udział w tym turnieju. Prezes odbył z trenerem kilka rozmów: „Gdybym miał ocenić, jest to 50 na 50. Nasze rozmowy były bardzo konkretne. Funkcja selekcjonera drużyny narodowej to marzenie chyba każdego trenera w Polsce” – komentował prezes PZPN.

Jak poinformował Mateusz Ligęza z „Radia ZET”, były trener m.in. Lecha Poznań, Legii Warszawa, czy Wisły Kraków miał już podjąć decyzję. Skorża nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec, który odchodził już w przeszłości z Lecha i Urawy z powodów osobistych, chce pozostać w Japonii z podobnych przyczyn.

Do sprawy odniósł się już prezes PZPN, do którego rzekomo nie doszły jeszcze żadne informacje i wciąż czeka na odpowiedź trenera: „Nie wyznaczyliśmy trenerowi konkretnego terminu, ale myślę, że w tej kwestii wszystko powinno wyjaśnić się w tym tygodniu. Nie czekamy jednak z założonymi rękami. Działamy dwutorowo i czekając na odpowiedź trenera Skorży, prowadzimy rozmowy z kandydatami. Powtarzam, że mamy kilka scenariuszy na stole” – mówił Kulesza dla „WP SportoweFakty”.

fot. PressFocus