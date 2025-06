Grał w Ekstraklasie. Teraz będzie występował w Monachium

Grający niegdyś w polskiej Ekstraklasie – Thomas Daehne – który zyskał sobie w naszym kraju niepopularne określenie „ręcznika” znalazł nowego pracodawcę. Tym razem w rozgrywkach trzeciej ligi niemieckiej. I nie jest to byle jaki pracodawca. Z dniem 1 lipca 2025 roku będzie on reprezentował barwy TSV 1860 Monachium.

Grał w Ekstraklasie, teraz będzie bronił w Monachium

Ekipa 1860 Monachium z Górnej Bawarii ogłosiła nowy transfer, który ma wzmocnić ich pozycję między słupkami. Nowym numerem jeden w klubie został Thomas Daehne, 31-letni bramkarz, który ostatnio reprezentował barwy Holstein Kiel – finalnego spadkowicza z niemieckiej Bundesligi w swoim historycznym sezonie w niemieckiej elicie. Do zespołu dołączył na zasadzie wolnego transferu, wracając tym samym do rodzinnych stron.

− Bardzo chcę grać dla TSV 1860 Monachium. Naprawdę nie mogę się doczekać tego, co czeka mnie w zespole Lwów. Widziałem zdjęcia z treningów, teraz nadszedł czas, aby doświadczyć tego wszystkiego z pierwszej ręki – powiedział niegdyś grający w Ekstraklasie bramkarz.

Daehne urodził się w Rosenheim, a swoją piłkarską przygodę zaczynał w FV Oberaudorf. Przez Rosenheim trafił do akademii młodzieżowej RB Salzburg w 2007 roku, gdzie przeszedł pełną ścieżkę rozwoju aż do pierwszej drużyny. W 2012 roku został trzecim bramkarzem zespołu, a w barwach FC Liefering – partnerskiego klubu RB Salzburg – był podstawowym golkiperem. Swój debiut w austriackiej Bundeslidze zanotował 26 maja 2013 roku.

Po epizodzie w Salzburgu, zasilił szeregi Lipska, jednak nie doczekał się tam debiutu w pierwszym zespole. W poszukiwaniu regularnej gry przeniósł się do Finlandii, gdzie w latach 2015–2017 reprezentował HJK Helsinki, gdzie też zaliczył kilka występów w kwalifikacjach do Ligi Europy. Przełomowym momentem w jego karierze był transfer do Polski i występy w Ekstraklasie. W styczniu 2018 roku trafił do Wisły Płock, z którą związał się na dwa i pół roku. U „Nafciarzy” wystąpił łącznie 71 razy w Ekstraklasie.

Powrót do Niemiec

Latem 2020 roku Daehne wrócił do Niemiec, podpisując kontrakt z Holstein Kiel. Z zespołem „Bocianów” awansował do Bundesligi, jednak w ostatnim sezonie rozegrał tylko 9 spotkań. Łącznie w barwach Kilonii zanotował 51 występów na poziomie 2. Bundesligi oraz trzy mecze w Pucharze Niemiec.

Niemiec może pochwalić się także bogatą przeszłością reprezentacyjną. Na poziomie młodzieżowym wystąpił łącznie w 16 meczach drużyn narodowych Niemiec od U-16 do U-20, w tym w prestiżowych mistrzostwach świata U-17 w Meksyku w 2011 roku. Powrót do Bawarii to dla Daehne nie tylko sentymentalna podróż, ale i szansa na ponowne bycie kluczową postacią – tym razem poza Ekstraklasą, ale z bagażem doświadczeń również z tej ligi.

31-latek udowodnił już w Ekstraklasie, że potrafi być liderem i gwarantem bezpieczeństwa w bramce, choć nie można zapominać, że niejednokrotnie popełniał on fatalne w skutkach błędy, które prowadziły do straty wielu bramek. Niemniej jednak „Lwy” liczą, że teraz swoją klasę pokaże również w niemieckiej piłce – na dobrze sobie znanym, rodzimym gruncie.

TSV 1860 zbroi się przed sezonem

Warto wspomnieć, że w połowie maja TSV 1860 Monachium ogłosiło dwa ciekawe transfery, które potwierdzają tylko wysokie aspiracje monachijczyków i chęć awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Najpierw ogłoszono pozyskanie Kevina Vollanda, a następnie ekipę „Lwów” wzmocnił Florian Niederlechner. Ponadto mowa jeszcze chociażby o ściągnięciu Manuela Pfeifera, czy też Siemena Voeta.

