Real Betis bliski finalizacji transferu skrzydłowego

Ze względu na ograniczony budżet transferowy Real Betis nie może pozwolić sobie na spektakularne ruchy na rynku. Mimo to andaluzyjski klub regularnie potrafi wyłowić wartościowych zawodników, którzy z czasem stają się istotnymi ogniwami drużyny. Tak może być również z tym, który już wkrótce ma zamienić Atletico Madryt na ekipę z Sewilli.

Betis blisko podpisania Rodrigo Riquelme

Betis od dłuższego czasu obserwował sytuację Rodrigo Riquelme. Już latem 2023 roku sam zawodnik wyraził chęć przenosin na Benito Villamarin, jednak ostatecznie zdecydował się zostać w Madrycie i powalczyć o miejsce w składzie. Walka ta nie przyniosła jednak oczekiwanych efektów – jego rola w drużynie Diego Simeone znacznie się zmniejszyła, co skłoniło go do ponownego poszukiwania nowych barw klubowych.

Według hiszpańskich mediów Betis zapłaci za 25-latka sporo – „Marca” pisała nawet o 18 milionach euro. Atletico ma zachować część praw do zawodnika, podobnie jak miało to miejsce przy transferze Samu Omorodiona do FC Porto w 2024 roku. Taki model transakcji pozwoli Betisowi nieco obniżyć początkowe koszty transferu.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Riquelme trafi do Villarrealu. Klub z Estadio de la Ceramica ostatecznie zdecydował się jednak na pozyskanie Alberto Moleiro, który występuje na tej samej pozycji. Trener Marcelino Garcia Toral przyznał, że mimo uznania dla umiejętności Riquelme, kadra jest już skompletowana w tym sektorze boiska i klub koncentruje się na innych priorytetach.

Rodrigo Riquelme to wychowanek Atletico. Był tu 15 lat (z przerwą na wypożyczenia). W pierwszym zespole zadebiutował w 2023 roku, rozgrywając łącznie 75 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył siedem asyst. Choć potrafił błyszczeć, nigdy w pełni nie rozwinął skrzydeł pod wodzą Simeone, który najczęściej ustawiał go jako lewego wahadłowego. 25-latek też grywał w środku pola. Rozegrał zaledwie 850 minut we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2024/25. Bardzo często nawet nie podnosił się z ławki. W Champions League zagrał pięciokrotnie, ale tylko raz w pierwszym składzie. 1/8 finału z Realem przesiedział już na ławce.

W Betisie może wreszcie rozwinąć swój potencjał. Romain Perraud i Ricardo Rodriguez nie przekonali Manuela Pellegriniego jako lewi obrońcy, więc wiele wskazuje na to, że to właśnie Riquelme będzie nowym liderem lewej strony. Tym bardziej, że do Como przeszedł Jesus Rodriguez, bez którego nie byłby możliwy ten transfer.

Kolejna rewolucja w Atletico

Atletico ma ogromną kasę na transfery – 200 milionów euro, ale musi zrobić miejsce nowym zawodnikom, dlatego przechodzi kolejne przetasowania kadrowe. W ostatnich dniach ogłoszono kilka ruchów przychodzących – do Madrytu trafił Johnny Cardoso z Betisu, a niebawem mają zostać potwierdzone także ruchy Matteo Ruggeriego z Atalanty i Alexa Baeny z Villarrealu.

Równolegle klub opuszczają doświadczeni gracze. Pożegnano już Axela Witsela, Reinildo i Cesara Azpilicuetę. Co ciekawe, w przypadku tego pierwszego pojawiła się plotka o negocjacjach z… Pogonią Szczecin, którą przekazał sam Alex Haditaghi. Coraz więcej mówi się również o odejściach Angela Correi, Thomasa Lemara i Nahuela Moliny, a niewykluczone są także transfery Samuela Lino i Rodrigo de Paula. Przyszłość wielu z nich ma się wyjaśnić po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata, z których Atletico odpadło już po fazie grupowej.

fot. PressFocus