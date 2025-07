Retegui znów zmienia klub. Król strzelców Serie A wybiera się poza Europę

Mateo Retegui i jego kariera w ostatnich dwóch latach nabrała ogromnego rozpędu. Od chęci powołania przez Roberto Manciniego napastnika grającego w Argentynie na wiosnę 2023, już dwukrotnie zmieniał on kluby. Król strzelców Serie A wkrótce pracodawcę zmieni po raz trzeci. Pojawiła się bowiem oferta nie do odrzucenia i po krótkich negocjacjach – w Bergamo ją przyjęto. Sam piłkarz wkrótce, tak jak jego aktualny jeszcze pracodawca, „przytuli” do kieszeni krocie.

Retegui jak Bułka. Pora na dywersyfikację swojej profesji

Nie tak dawno, Marcin Bułka zamienił Lazurowe Wybrzeże na Arabię Saudyjską. Względnie niedaleko Nicei jest też Bergamo, w którego barwach ostatni sezon spędził Mateo Retegui. Włoch argentyńskiego pochodzenia w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach z absolutnego anonima stał się jednym z najskuteczniejszych strzelców Europy.

Wszystko z racji na wiosenne powołanie do kadry Włoch w 2023 roku, z racji posuchy na tej pozycji w ojczyźnie Dantego. Raz na jakiś czas trafia on dla „Azzurich” i dawał już nawet poczucie, że Włosi w końcu mają dobrą dziewiątkę. Wszystko co dzieje się teraz to efekt motyla, który nie ma końca dla pochodzącego z Canicatti na Sycylii zawodnika. Teraz Retegui będzie jak Bułka – zagra w Saudi Pro League.

Dyrektor kanału SportItalia Michele Criscitiello poinformował, że transfer do Al Qadsiah w którym podmiotem negocjacji jest Mateo Retegui został zamknięty za 70 milionów euro. W praktyce wygląda na to, że Saudyjczycy dorzucą kilka milionów bonusów a kwota bazowa to około 60-65 milionów euro. Później wątpliwości wyjaśnił co nieco transferowy guru Fabrizio Romano, który oznajmił na swoich kanałach, że Al-Qadsiah zapłaci 67 milionów z bonusami.

To drugi najwyższy transfer w historii Atalanty Bergamo jeśli chodzi o sprzedaże. W 2023 roku Rasmus Hojlund został bowiem sprzedany do Manchesteru United za 75 milionów euro. Był to wielki sukces Lee Congertona, którego posadę uratowała właśnie ta transakcja. W Bergamo nie do końca byli przekonani do Duńczyka, ale zarówno od wiosny 2023 roku rozkręcił on się na boisku i zapewnił wielki wpływ do budżetu.

Kariera na fali wznoszącej

Po ww. powołaniu do włoskiej kadry i zyskaniu uwagi włoskich mediów, Retegui krótko po marcowych meczach zamienił Boca Juniors na Genoę za 12 milionów euro. Tam zanotował siedem ligowych trafień w sezonie 2023/24. Wtem dość niespodziewanie odezwała się Atalanta Bergamo – wszystko z powodu zerwania więzadeł w sparingu przedsezonowym z Parmą u Gianluki Scamakki.

Bergamczycy domknęli ruch błyskawicznie i po wpłaceniu łącznie 24 milionów europejskiej waluty stało się to, czego mało kto się spodziewał – Retegui został królem strzelców ligi włoskiej z 25 golami. Szczęście w nieszczęściu – w Lombardii okoliczności ułożyły się znakomicie, także teraz wraz z saudyjską ofertą dla każdej ze stron.

Retegui ma zarabiać w Arabii Saudyjskiej 20 milionów euro rocznie. Umowa ma opiewać do końca czerwca 2029 roku. Al Qadsiah w ostatnim sezonie było beniaminkiem Saudi Pro League. Drużyna, w której występowali Nacho Fernandez, Pierre-Emerick Aubameyang czy Koen Casteels wywalczyła w lidze czwartą lokatę, tuż za Al Nassr Cristiano Ronaldo. Do wicemistrzostwa kraju (Al-Hilal) zabrakło raptem siedem oczek. Pierwszy mecz o stawkę nowa drużyna Reteguiego zagra 20 sierpnia z ww. wicemistrzem kraju.

Fot. PressFocus