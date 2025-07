RB Lipsk wkrótce straci legendę i rekordzistę klubu

Po niezbyt udanym sezonie 2024/25 RB Lipsk planuje w nadchodzących tygodniach dokonać pewnych zmian. Po zmianie trenera i pierwszych kilku transferach, kierownictwo sportowe RBL pracuje też nad kształtem kadry. Celem jest postawienie na jakość i młodość, zaś czas na sentymenty dobiegł już końca. W związku z tym lada dzień ekipę „Byków” ma opuścić legenda i rekordzista klubu z Saksonii.

Legenda RB Lipska odchodzi

To koniec pewnej epoki w RB Lipsk. Yussuf Poulsen, bezsprzecznie największa ikona w historii klubu, żegna się z Red Bull Areną po dwunastu latach niestrudzonej walki, rekordów i nieprzeciętnego przywiązania do barw. Jak donoszą niemieckie media, 31-letni duński napastnik przenosi się do Hamburgera SV, a transfer uznawany jest już za formalność – pełne porozumienie z RB Lipsk zostało osiągnięte. Informacje te potwierdził Florian Plettenberg ze Sky Sport. Ponadto Duńczyk miał zgodzić się na sporą obniżkę pensji, aby zasilić szeregi beniaminka Bundesligi.

Zgodnie z informacjami zbliżonymi do obu klubów, opłata transferowa ma wynieść do 1,5 miliona euro, przy czym część tej kwoty uzależniona jest od spełnienia określonych warunków i bonusów. Co więcej, RB Lipsk zdecydował się wypłacić Poulsenowi odprawę przekraczającą milion euro, co świadczy o ogromnym szacunku, jakim darzony jest przez władze klubu. To gest, który podkreśla wyjątkowy charakter tej transakcji – nie jest to zwykłe pożegnanie zawodnika, lecz rozstanie z żywą legendą.

W najbliższych dniach Poulsen ma przejść standardowe badania medyczne w Hamburgu, po których ogłoszenie transferu stanie się czystą formalnością. Hamburger SV, klub z ogromną historią i ambicjami, zyskuje nie tylko doświadczonego zawodnika, ale również lidera i wzór profesjonalizmu. Transfer ten z pewnością pomoże HSV po ich powrocie do 1. Bundesligi.

425 meczów, 95 goli, serce RB Lipsk

Yussuf Poulsen trafił do RB Lipsk w 2013 roku z Lyngby BK, kiedy klub z Saksonii grał jeszcze na poziomie trzeciej ligi niemieckiej. Od tamtego czasu duński napastnik był świadkiem i współautorem spektakularnego marszu „Czerwonych Byków” na piłkarskie salony. Awans do 2. Bundesligi, potem do elity, a w końcu stałe miejsce w czołówce niemieckiej piłki – wszystkie te sukcesy miały twarz Poulsena.

W ciągu 12 sezonów w Lipsku zagrał aż 425 razy, co czyni go rekordzistą klubu pod względem liczby występów. Na tym jednak nie kończy się jego imponujące CV – z 95 trafieniami jest drugim najlepszym strzelcem w historii RB, ustępując miejsca jedynie Timo Wernerowi (113 goli). Ale liczby nie mówią wszystkiego – to właśnie za jego nieustępliwość, oddanie, pracę na rzecz zespołu i lojalność kibice pokochali go bezgranicznie.

Nowy rozdział w Hamburgu

Dla Hamburgera SV sprowadzenie Poulsena to jasny sygnał – klub celuje jak najwyżej w Bundeslidze i potrzebuje nie tylko jakości sportowej, ale też ludzi z charyzmą i mentalnością zwycięzców. Duńczyk wnosi ogromne doświadczenie, a także umiejętność gry w różnych systemach taktycznych. Może grać zarówno jako klasyczna „dziewiątka”, jak i cofnięty napastnik wspierający ofensywę z głębi pola.

Dla samego zawodnika to także ważny krok. Po latach spędzonych w jednym miejscu nowy klub może dać mu świeży impuls i jeszcze jedną szansę, by zapisać się złotymi zgłoskami w historii niemieckiej piłki.

Choć pożegnania nigdy nie są łatwe, odejście Yussufa Poulsena odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku i wdzięczności. RB Lipsk traci swoją twarz, ale nie zapomina o wkładzie Duńczyka. Kibice bez wątpienia pożegnają go owacją na stojąco, a jego nazwisko na zawsze pozostanie nieodłącznym elementem historii klubu. Nowy rozdział już się pisze – tym razem w biało-niebieskich części Hamburga.

