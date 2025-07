Był krok od transferu do GKS-u Katowice. Ostatecznie wylądował w Portugalii

Interesowały się nim czołowe polskie kluby, jak Lech, Raków, Legia czy Pogoń, ale na końcu wszystko wskazywało, że zostanie on zawodnikiem do GKS-u Katowice. Finalnie nie trafił jednak do Polski, a dalej grać będzie na Półwyspie Iberyjskim. Podpisał kontrakt z klubem, który w poprzednim sezonie bił się o utrzymanie w portugalskiej ekstraklasie.

GKS-owi Katowice nie udało się sprowadzić napastnika

W ostatnich tygodniach do uniwersum polskiej piłki zawitał hiszpański napastnik – Ivan Barbero. Interesowały się nim bowiem czołowe kluby PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwsza chęć sprowadzenia go wyraziła Legia Warszawa, a następnie do tego grona dołączyły m.in. Lech Poznań, Raków Częstochowa czy Pogoń Szczecin. Z czasem jednak do gry włączył się GKS Katowice i to właśnie ubiegłoroczny beniaminek PKO BP Ekstraklasy miał zostać nowym pracodawcą 26-latka, o czym informował Szymon Janczyk z portalu „Weszło”.

Co prawda były piłkarz m.in. Almerii czy Osasuny miałby aż trzech konkurentów na pozycji numer „dziewięć” w postaci Aleksandra Buksy, Macieja Rosołka i Adama Zrelaka, ale z racji na małą skuteczność dwójki Polaków oraz ciągłe problemy zdrowotne Słowaka Barbero miałby spore szanse na stanie się wyborem numer „jeden” w układance trenera Rafała Góraka. Jednak raptem kilka godzin po informacji Janczyka o transferze 26-latka od Polski nastąpił niespodziewany zwrot akcji, który sprawił, że kibice GKS-u mogli poczuć duże rozczarowanie.

Barbero co prawda opuści Hiszpanię po raz pierwszy w karierze, jednak dalej będzie grał na Półwyspie Iberyjskim. Został on bowiem podebrany GKS-owi przez portugalską Aroukę, która według lokalnych mediów zapłaciła za niego 400 tysięcy euro. Do dwuletniej umowy, którą podpisał z Żółto-Niebieskimi miała zostać wpisana klauzula wykupu w wysokości siedmiu milionów euro. Jeśli w przyszłości dojdzie do potencjalnej sprzedaży, Arouca będzie zobowiązana zapłacić Deportivo La Coruna, z którego go nabyła, niewielki procent od danej kwoty transferu.

Czeka go walka o utrzymanie?

Arouca będzie dla Barbero szóstym klubem w jego seniorskiej karierze, z czego pierwszym spoza Hiszpanii. W swoim CV ma występy w Poli Aguadulce, Almerii, Osasunie (przede wszystkim w rezerwach), AD Alcorcon oraz Deportivo La Coruna. W Deportivo, z którego pierwszy raz w życiu przenosi się za granicę, spędził ostatnie dwa sezony, strzelając w tym czasie 18 goli w 60 występach. Dołożył do tego siedem asyst.

Najbliższy sezon będzie dla niego dopiero drugim, który spędzi na poziomie ekstraklasy. Wcześniej na najwyższym poziomie rozgrywkowym występował jedynie w sezonie 2021/22, kiedy to w koszulce Osasuny zaliczył sześć występów w La Liga, jednak łącznie na boisku spędził tylko 16 minut. Oby w ekstraklasie miał okazję występować także w sezonie 2026/27, gdyż w minionej kampanii Arouca była zamieszana w walkę o utrzymanie. Ostatecznie rozgrywki Ligi Portugal Betclic Żółto-Niebiescy zakończyli na 12. miejscu z 11-punktową przewagą nad miejscem barażowym, lecz pięć z 34 kolejek kończyli na nim, a pięciokrotnie kończyli kolejkę w strefie spadkowej.

fot. screen Real Club Deportivo de La Coruña / YouTube