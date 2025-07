GKS Katowice przedłużył kontrakt z kluczową postacią

Jeszcze do niedawna sezon 2025/26 był ostatnim, w którym obowiązywał kontrakt kluczowej postaci GKS-u Katowice. Kibice „GieKSy” mogą jednak spać spokojnie, bowiem władze klubu za świetne wyniki nagrodziły go nową umową. Od teraz z ośmiokrotnym medalistą mistrzostw Polski związany on będzie aż do czerwca 2028 roku.

Fenomenalny wynik GKS-u Katowice

W sezonie 2024/25 GKS Katowice był ex aequo z Motorem Lublin najlepszym beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. Obie te ekipy zgromadziły na koncie 49 punktów, a o kolejności w tabeli zadecydował bilans meczów bezpośrednich, który przemawiał na korzyść drużyny Mateusza Stolarskiego (0:0 w Katowicach w rundzie jesiennej i 3:2 dla Motoru w rundzie wiosennej). GKS stracił jednak 12 mniej bramek i zdobył jedną więcej, a dorobek 49 strzelonych goli dał katowiczanom miano siódmej najlepszej ofensywy w lidze.

Ósme miejsce w tabeli było najlepszym wynikiem „GieKSy” w Ekstraklasie od sezonu 2002/03, kiedy to zespół z Bukowej zdobył swój ósmy brązowy medal mistrzostw Polski, z czego czwarty brązowy (pozostałe cztery koloru srebrnego). To o tyle imponujący rezultat, że w ostatnim sezonie katowiczanie mieli najstarszą wyjściową jedenastkę, której średnia wieku wynosiła 29,1 lat. Dla porównania, druga najstarsza wyjściowa jedenastka miała średnią wieku 28,5 lat (Pogoń Szczecin). Do tego w pierwszym składzie na mecz wychodziło średnio dziewięciu Polaków, co było gorszym wynikiem tylko od Zagłębia Lubin, które w pierwszym składzie umieszczało średnio dziesięciu Polaków.

Architekt sukcesu nagrodzony nowym kontraktem

Tak świetne jak na beniaminka osiągnięcie sprawiło, że władze klubu zdecydowały się przedłużyć wygasający w czerwcu 2026 roku kontrakt z trenerem Rafałem Górakiem o dwa lata. Sezon 2025/26 będzie dla GKS-u już dziesiątym, który zacznie z tym szkoleniowcem na ławce. Jego obecna kadencja trwa od lata 2019 roku, kiedy to trzykrotni zdobywcy Pucharu Polski po 11 latach gry na zapleczu Ekstraklasy wylądowali w II lidze. Dla Góraka był to powrót na Bukową po sześciu latach, bowiem pierwszy raz GKS prowadził przez cały sezon 2011/12, 2012/13 oraz w pierwszych sześciu meczach sezonu 2013/14, po których został zwolniony.

Do I ligi od razu wrócić się nie udało, bowiem w sezonie 2019/20 „GieKSa” poległa u siebie w półfinale baraży 0:2 ze Stalą Rzeszów (która to finalnie je wygrała). Co więcej, sezon zasadniczy GKS zakończył z takim samym dorobkiem punktowym, co świętujący bezpośredni awans z drugiego miejsca Widzew Łódź, ale o kolejności w tabeli zdecydował bilans bramkowy. W następnych rozgrywkach to już katowiczanie zajęli oznaczające bezpośredni awans drugie miejsce, a powrót do I ligi zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu.

Pierwsze dwa sezony po powrocie na zaplecze Ekstraklasy GKS kończył w środku stawki i po rundzie jesiennej sezonu 2023/24 wydawało się, że również tam podopieczni Góraka zakończą te rozgrywki I ligi. Zimę „GieKSa” spędziła bowiem na jedenastym miejscu, a bliżej miała do strefy spadkowej niż strefy premiowanej bezpośrednim awansem. Jednak wiosną katowiczanie byli najlepiej punktującą drużyną I ligi, dzięki czemu wywalczyli bezpośredni awans do Ekstraklasy z drugiego miejsca. Oznaczało to powrót klubu do elity po 19 sezonach przerwy.

Awans do Ekstraklasy był zresztą spektakularny, gdyż GKS miał tyle samo punktów, co Arka Gdynia, ale wyprzedził ją dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich. Pierwsze starcie tych drużyn zakończyło się remisem 1:1, a rewanż wygraną katowiczan 1:0 w ostatniej kolejce i w dodatku miała ona miejsce w Gdyni. Finalnie jednak zarówno jedni, jak i drudzy są obecnie szczęśliwi, bowiem najbliższy sezon spędzą w Ekstraklasie. Okazję do rewanżu Arka będzie miała w piątej kolejce, ale zanim do tego meczu dojdzie, „GieKSę” czekają wymagające spotkania z m.in. Legią, Widzewem i Rakowem. Częstochowianie będą zresztą pierwszym rywalem drużyny Góraka w sezonie 2025/26.

