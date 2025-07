Nowy skrzydłowy blisko przenosin do Lecha. Strzelał gole w Lidze Mistrzów

Nastroje wokół Lecha podczas obozu przygotowawczego były raczej pozytywne. Do Poznania wrócili wychowankowie, którzy przez ostatnie lata rozwinęli się poza klubem. Sprzyjające było również losowanie eliminacji do Ligi Mistrzów, w których los zestawił „Kolejorza” z islandzkim Breidablik. Wszystko zmąciły jednak informacje o kontuzjach gwiazd, które wypadają z gry na kilka miesięcy. Jedną z nich jest Patrik Walemark. W związku z jego urazem w Poznaniu zagęszczono ruchy w poszukiwaniach jego zastępcy. Jak podają zagraniczne i polskie media, blisko przenosin do Lecha ma być zawodnik z Ameryki Północnej.

Problemy zdrowotne

Lech Poznań zainaugurował już sezon. Drużyna Nielsa Frederiksena przegrała w Poznaniu mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa 1:2. W piątek mistrz Polski rozpocznie próbę obrony zdobytego tytułu od domowego spotkania przeciwko Cracovii. Kilka dni później, również na Enea Stadionie, podejmie islandzki Breidablik w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrz Islandii w pierwszej rundzie pokonał w dwumeczu albańską Egnatię 5:1. „Kolejorz” jest zdecydowanym faworytem starcia z Breidablik, natomiast od następnej rundy eliminacji zaczynają się schody. Podopieczni Frederiksena mogą tam trafić na choćby Kopenhagę, Crvenę Zvezdę czy Karabach.

By wyeliminować którąś z tych drużyn, potrzebna będzie dobra forma i optymalny skład. Z tym drugim są ogromne problemy. Lech w raporcie medycznym poinformował bowiem, że dwaj skrzydłowi – Patrik Walemark i Daniel Haakans – wypadają z gry na całą rundę jesienną i najprawdopodobniej wrócą do treningów dopiero podczas zimowego obozu przygotowawczego. Dochodzi do tego sprawa kontuzji Radosława Murawskiego, którego nie będzie przez trzy miesiące. Na krótszy okres wypadli również Ali Gholizadeh i Bartłomiej Barański.

Skrzydłowy, który mógł trafić do Legii

Lech do tej pory przeprowadzał transfery głównie do obrony. Wzmocnili ją Mateusz Skrzypczak, Robert Gumny i Joao Moutinho. Kilka dni temu, wobec kontuzji Haakansa, do Poznania trafił również Leo Bengtsson. W związku z długą przerwą Walemarka „Kolejorz” postanowił szybko zadziałać w sprawie drugiego skrzydłowego. Jak poinformował Pete O’Rourke z „Football Insider”, blisko przenosin do mistrza Polski ma być Luis Palma. To 25-letni prawonożny skrzydłowy Celtiku, który najlepiej czuje się na lewej stronie boiska. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Olympiakosie Pireus, gdzie dzielił szatnię z Kristofferem Velde. Palma ma trafić do Lecha na wypożyczenie. W umowie ma zostać zawarta klauzula wykupu, opiewająca na około 4,5 miliona euro.

Poprzednie rozgrywki w jego wykonaniu nie należały do udanych. Zarówno w Szkocji jak i w Grecji zagrał łącznie 24 mecze, w których strzelił gola i zaliczył asystę, zbierając niecałe 800 minut na boisku. Kapitalnie prezentował się z kolei w sezonie 2023/24. Zasilił wówczas szeregi Celtiku, po tym jak za 3,5 mln funtów przeniósł się tam z Arisu Saloniki. Wystąpił w 42 meczach w barwach „The Bhoys”, notując liczby na poziomie 12 goli i 13 asyst. Zagrał również w Lidze Mistrzów, w której zdobył dwie bramki – przeciwko Atletico Madryt oraz Feyenoordowi.

Po kiepskim poprzednim sezonie Palma nie pojechał z drużyną na obóz przygotowawczy i dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Lech miał konkretną konkurencję w walce o jego podpis, natomiast skrzydłowy miał odrzucić oferty z Championship, Turcji czy MLS. Jak informował Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej”, zimą bardzo bliska jego wypożyczenia była Legia Warszawa. Wówczas Goncalo Feio uznał jednak, że lepszym rozwiązaniem będzie sprowadzenie na stałe Wahana Biczachczjana z Pogoni Szczecin.

Palma jest etatowym reprezentantem Hondurasu. W narodowych barwach rozegrał do tej pory 27 spotkań, w których strzelił sześć goli i zaliczył dziewięć asyst. Kilkanaście dni temu brał udział w Gold Cup, w którym doszedł z Hondurasem do półfinału. W nim jego drużyna uległa reprezentacji Meksyku. Palma strzelił gola w jednym z meczów fazy grupowej przeciwko Curacao.

fot. PressFocus