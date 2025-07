OFICJALNIE: Legia Warszawa po reprezentanta Polski! Niedawno zrezygnował z niego Lech

Legia Warszawa na papierze świetnie rozpoczęła sezon 2025/26. Komplet zwycięstw w trzech pierwszych meczach jest, tym co kibice Legii chcieli widzieć, natomiast po obejrzeniu wszystkich spotkań, można dojść do wniosku, że jeszcze dużo pracy czeka podopiecznych Edwarda Iordanescu, a także dyrektora sportowego Michała Żewłakowa, który musi stale pracować nad wzmocnieniami drużyny. Legionistów zasiliło już kilku zawodników, a teraz klub potwierdził sprowadzenie kolejnego piłkarza.

Awans do drugiej rundy

Po wygraniu Pucharu Polski, w którego finale Legia pokonała Pogoń Szczecin, drużyna przystąpiła do eliminacji do Ligi Europy. W pierwszej rundzie mierzyła się z kazachskim Aktobe. W pierwszym meczu przy Łazienkowskiej gospodarze wygrali 1:0 po golu Wahana Biczachczjana, choć momentami bywało niebezpiecznie. To Aktobe pierwsze strzeliło gola, natomiast nie został on uznany przez spalonego. Podobny scenariusz miał miejsce w rewanżu, kiedy pierwszą bramkę zdobył zawodnik kazachskiej drużyny, ale również nie została uznana. Legia wcisnęła gola w doliczonym czasie gry za sprawą Juergena Elitima i wygrała 1:0, tym samym awansowała do drugiej rundy, w której jej przeciwnikiem będzie Banik Ostrawa.

Gra 15-krotnych mistrzów Polski nie powalała na kolana, zwłaszcza w rewanżu. W międzyczasie zespół pojechał do Poznania na meczu o Superpuchar Polski przeciwko Lechowi. Tam podopieczni Iordanescu prezentowali się znakomicie, zwłaszcza w pierwszej połowie, w której zdominowali mistrza Polski i wbili mu dwa gole. W drugiej części spotkania „Kolejorz” złapał kontakt po bramce wprowadzonego z ławki Filipa Szymczaka, ale zdobywca Pucharu Polski dowiózł prowadzenie do końca i sięgnął po Superpuchar.

Reca jednak zagra w Ekstraklasie

Co połączyło oba kluby? To osoba Arkadiusza Recy, który kilka dni temu był bardzo blisko przenosin do Lecha Poznań. Lewy obrońca/wahadłowy przeszedł nawet testy medyczne. To właśnie po nich „Kolejorz” zrezygnował z 30-latka. W Poznaniu mieli wątpliwości co do jego dyspozycyjności na przestrzeni całego sezonu. Lech oferował mu topowe pieniądze w skali ligi, biorąc pod uwagę jego pozycję, a z jego charakterystyką, która opiera się na dużej dynamice, „Kolejorz” widział ryzyko łapania kolejnych urazów.

Mimo to Reca ostatecznie wróci do PKO BP Ekstraklasy. Jego zatrudnienie potwierdziła Legia Warszawa. Umowa zawodnika będzie obowiązywać przez trzy lata. Piłkarz pozostawał bez klubu, po tym jak wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt w Spezii. Był również zawodnikiem m.in. Atalanty, Crotone czy SPAL. Rozegrał 113 spotkań na poziomie Serie A i 39 w Serie B. W przeszłości był powoływany do reprezentacji Polski, w której wystąpił w 15 meczach.

To trzeci transfer przychodzący do stołecznego klubu. Wcześniej szeregi Legii zasilili Petar Stojanović, który przeniósł się do Warszawy na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego umowy z Empoli. Przez ostatni sezon 29-letni Słoweniec był wypożyczony do Salernitany, z którą spadł z Serie B. Drugim zawodnikiem, którego przybycie zostało oficjalnie potwierdzone, jest napastnik Mileta Rajović, za którego Legia miała ponoć zapłacić aż trzy miliony euro. Jeśli tak faktycznie jest, były zawodnik Watford stał się najdroższym zakupem w historii PKO BP Ekstraklasy.

Fot. PressFocus