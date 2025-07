Gwiazda Bundesligi wróci wcześniej niż przypuszczano

Tim Kleindienst to nie tylko gwiazda Borussii M’Gladbach, ale i również całej niemieckiej Bundesligi. O doświadczonym napastniku zrobiło się głośno dopiero w minionym sezonie, kiedy imponował swoją formą strzelecką, co też zaowocowało powołaniem do dorosłej reprezentacji Niemiec. Niestety, ale pod koniec sezonu 2024/25 doznał on poważnej kontuzji, która początkowo miała go wykluczyć z gry do końca roku, a nawet dłużej.

Gwiazda Gladbach i Bundesligi wróci szybciej

Po kilku tygodniach niepewności kibice Borussii Moenchengladbach i reprezentacji Niemiec wreszcie otrzymali długo wyczekiwaną wiadomość – Tim Kleindienst szybciej niż przewidywano wróci do gry. Jak informuje niemiecki „Sky”, rekonwalescencja niemieckiego napastnika przebiega znakomicie, a jego powrót na boisko planowany jest już na koniec października 2025 roku, a wszystko to za sprawą przeprowadzonej operacji, która w dużym stopniu pomogła mu szybciej „wstać na nogi”.

Kieondienst w końcówce sezonu 2024/25 doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z udziału w meczu kończącym rozgrywki Bundesligi, a także z czerwcowego Final Four Ligi Narodów UEFA. Początkowo istniały obawy, że jego przerwa w grze potrwa nawet 6-9 miesięcy! Wykryte uszkodzenie łąkotki wymagało skomplikowanej operacji i długiej rehabilitacji. Dziś wiadomo już, że zabieg się udał, a proces leczenia przebiega znacznie szybciej niż zakładano.

Kontuzja napastnika Bundesligi była ciosem nie tylko dla jego klubu, ale także dla selekcjonera reprezentacji Niemiec – Juliana Nagelsmanna. Od miesięcy trwały bowiem bezskuteczne poszukiwania skutecznego napastnika w stylu Miroslava Klose. Eksperymenty z Kaiem Havertzem i zawodne występy Nicklasa Fuellkruga (ledwie trzy gole w 17 meczach sezonu dla West Hamu) nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dopiero wejście Kleindiensta w październiku 2024 roku tchnęło nowe życie w niemiecką ofensywę.

Zawodnik Borussii M’Gladbach szybko stał się sensacją Bundesligi. W 33 występach zdobył 16 bramek i zanotował dziewięć asyst, mimo że jego drużyna rozczarowała i zakończyła sezon dopiero na dziesiątym miejscu. Wyróżniał się nie tylko skutecznością, ale też charakterem – walczył, pracował w defensywie, był liderem w szatni i na boisku. Dla wielu był to powrót do klasycznego stylu niemieckiego „dziewiątki”.

Kontuzja w samej końcówce sezonu

Pech chciał, że kontuzja przytrafiła się w najmniej odpowiednim momencie. W meczu z Bayernem Monachium Kleindienst skręcił kolano, a dalsze badania wykazały konieczność operacji uszkodzonej łąkotki. Dyrektor sportowy Borussii, Roland Virkus, potwierdził wówczas najgorsze – zawodnik nie pomoże drużynie na starcie sezonu 2025/26, a nawet najpewniej nie pojawi się na boisku w tym roku.

Teraz jednak nadzieja wraca. Zamiast wielomiesięcznej przerwy Kleindienst ma wrócić do gry już po około trzech miesiącach. To dobra wiadomość nie tylko dla Borussii, która liczy na jego bramki w rundzie jesiennej Bundesligi, ale też dla reprezentacji Niemiec, która w listopadzie rozegra kluczowe mecze eliminacyjne do mistrzostw świata 2026. W obliczu niepewnej formy innych napastników Kleindienst może ponownie stać się jokerem Nagelsmanna.

Choć przez kontuzję przegapił okazję do gry w Final Four i reprezentacyjnego przełomu, jego historia pokazuje, że czasem najważniejsze jest to, jak się wraca – nie jak się wypada. Borussia i kadra znów mają powód do optymizmu, a Tim Kleindienst – motywację, by udowodnić, że jego forma sprzed kontuzji to nie był przypadek.

Jak Tim Kleindienst wystrzelił z formą

Tim Kleindienst to niemiecki napastnik, który swoją piłkarską karierę rozpoczął w Energie Cottbus, skąd szybko trafił do SC Freiburg. Tam zdobywał doświadczenie na boiskach 1. i 2. Bundesligi, pokazując się jako skuteczny, klasyczny „target man”. Po kilku latach gry na zapleczu niemieckiej elity, w tym także w 1. FC Heidenheim, Kleindienst eksplodował formą w sezonie 2022/23, strzelając aż 25 goli i przyczyniając się do historycznego awansu Heidenheim do Bundesligi.

Latem 2024 roku przeniósł się do Borussii Moenchengladbach, gdzie szybko stał się kluczowym zawodnikiem. W barwach „Źrebaków” zanotował znakomity sezon 2024/25 – 16 goli i dziewięć asyst w 33 występach na poziomie pierwszej Bundesligi. Jego dobra forma zaowocowała debiutem w reprezentacji Niemiec – raptem w sześciu meczach zdobył cztery bramki oraz jedną asystę. To typowy finisher – wychodzi na pozycję i często jednym kontaktem oddaje strzał, sporo bramek zdobywa z główki z racji wysokiego wzrostu (194 cm).

fot. PressFocus