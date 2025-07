Lech Poznań – Breidablik – 22.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Breidablik

Rozgrywki: Liga Mistrzów – Eliminacje

Data i godzina: 22 Lipca, 20:30

Stadion: Enea Stadion (Poznań)

Już we wtorek 22 lipca Lech Poznań rozpocznie swoją przygodę z tegorocznymi eliminacjami Ligi Mistrzów. Poznaniacy podejmą u siebie w pierwszym meczu Islandzkie Breidablik. Jak mistrz Polski poradzi sobie na start walki o wymarzoną Ligę Mistrzów? Co wydarzy się w tym meczu? Sprawdź moją zapowiedź oraz eksperckie typy bukmacherskie na mecz Lech Poznań – Breidablik.

Lech Poznań – Breidablik- typy bukmacherskie

Lech Poznań – Breidablik: Powyżej 2 bramki Lecha Poznań

Lech Poznań zaczął sezon bardzo źle, wręcz katastrofalnie. Jeśli porażkę w pierwszym sezonu o Superpuchar z Legią 1:2 można jeszcze zrozumieć, w końcu to mocny rywal a mecze z nimi zawsze są pełne emocji i walki, tak łomot jaki otrzymał Kolejorz w pierwszej kolejce Ekstraklasy od Cracovii 1:4 jest już nie do wyjaśnienia. Drużyna trenera Frederiksena wyglądała bardzo przeciętnie. Mimo gigantycznej przewadze w posiadaniu piłki ( 75% do 25%) drużyna z Poznania zupełnie nie umiała tego wykorzystać. Dodatkowo posiadanie nie przekładało się na wiele okazji strzeleckich, oczywiście Lech stwarzał raz na jakiś czas zagrożenie lub oddawał strzały, jednak wyglądało to bardziej jak akcje z przypadku lub też bez pomysłu. Cracovia z kolei wykorzystała wszystkie swoje momenty w kontratakach i skutecznie skarciła Mistrza Polski. Lech musi natychmiast poprawić grę, jeśli marzy o Lidze Mistrzów, a mecz z Islandczykami będzie być może ostateczną odpowiedzią, czy początek sezonu w wykonaniu Kolejorza to tylko mały falstart, czy też realnie drużyna z Poznania jest w tak fatalnej dyspozycji na start nowych rozgrywek.

Breidablik jest w zupełnie innej sytuacji od swojego wtorkowego rywala, mianowicie Islandczycy są praktycznie w środku sezonu. Drużyna Breidablika ma za sobą już 30 kolejek Islandzkiej Ekstraklasy, w których zgromadziła 30 punktów, co plasuje ją na trzecim miejscu w tabeli ligowej. Warto zaznaczyć, że Islandczycy musieli zaczynać od wcześniejszej rundy eliminacyjnej, przez co mają już za sobą jeden wygrany dwumecz w tych kwalifikacjach. W poprzedniej rundzie pokonali albański zespół Egnatia 6:1 w dwumeczu, remisując pierwszy z nich 1:1, oraz wygrywając drugi 5:0.

Wtorkowe spotkanie jest bardzo ważne dla Lecha Poznań nie tylko w kontekście awansu, ale szczególnie w kwestii mentalnej. Drużyna z Poznania mimo słabego początku sezonu będzie zdecydowanym faworytem i musi wykorzystać dodatkowy atut w postaci własnego boiska. Mimo że Lech gra słabo, to warto zauważyć, że zawsze strzela bramki, nawet gdy przegrywa.

Mój typ w tym meczu to powyżej 2 bramki Lecha Poznań. Oznacza to, że jeśli Lech strzeli 2 bramki, otrzymujemy zwrot postawionej stawki, natomiast jeśli drużyna z Poznania strzeli 3 gole lub więcej, nasz typ zostaje zaliczony jako trafiony.

Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Breidablik

WygranaLecha Poznań @1.25

Obie drużyny strzelą gola @1.95

powyżej 2,5 bramki @1.39

Lech Poznań – Breidablik – zapowiedź meczu

Forma Lecha

Lech zaczął sezon od mocnego falstartu i jest w słabej dyspozycji. Drużyna Kolejorza przegrała oba dotychczasowe mecze o stawkę i musi mocno popracować, by w najbliższym meczu osiągnąc zadowalający wynik

Forma Breidablik

Breidablik jest w niezłej dyspozycji. Drużyna z Islandii przegrała zaledwie raz w ostatnich 8 meczach, notując przy tym 5 wygranych i dwa remisy.

Przewidywane składy Lech Poznań – Breidablik

Lech : Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milic, Gurgul – Kozubal, Jagiełło – Gholizadeh, Sousa, Bengtsson – Ishak

: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milic, Gurgul – Kozubal, Jagiełło – Gholizadeh, Sousa, Bengtsson – Ishak Breidablik: Einarsson – Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Jonsson – Thorsteinsson, Einarsson, Ludviksson, Gunnlaugsson – Thomsen, Omarsson

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Breidablik

Nadchodzące starcie możesz oglądać na antenie TVP 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Breidablik

Lech strzelał bramkę w każdym z ostatnich 5 spotkań

Breidablik zajmuję w swojej lidze trzecie miejsce po 15 kolejkach z dorobkiem 30 pkt

Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie tych drużyn

