Bayer 04 ma wielki problem. Wściekły ten Hag blokuje transfer Xhaki

Bayer 04 Leverkusen miał do tej pory sielankowe życie, jednakże saga transferowa związana z odejściem Granita Xhaki napsuła już tyle krwi w ekipie wicemistrza Niemiec, że tym razem nie wytrzymał już nowy szkoleniowiec klubu z Nadrenii Północnej-Westfalii, czyli Erik ten Hag. Nie ma zamiaru tracić kolejnej gwiazdy.

Bayer 04 ma poważny problem w zespole

Granit Xhaka walczył o odejście do Milanu, ale mu się nie udało. Teraz ponownie znalazł się w centrum piłkarskich dyskusji – tym razem za sprawą narastającej sagi transferowej, której sceną stał się potencjalny powrót do angielskiej Premier League. Doświadczony pomocnik Bayeru Leverkusen miałby zasilić beniaminka z Sunderlandu, ale transfer ten napotyka na opór ze strony szkoleniowca niemieckiego zespołu – Erika ten Haga.

Szwajcarski pomocnik, który w przeszłości reprezentował barwy Arsenalu, nie ukrywa swoich ambicji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jego agenta José Noguerrę Rodrigueza, Xhaka osiągnął już „podstawowe porozumienie” z Sunderlandem. Co więcej, według jego słów Bayer Leverkusen miał udzielić zawodnikowi zgody na rozpoczęcie negocjacji z nowym klubem. Na te doniesienia błyskawicznie i stanowczo zareagował trener ten Hag, który po objęciu sterów zespołu od sezonu 2025/26, próbuje odbudować drużynę po odejściu Xabiego Alonso.

– Jego agent może mówić co mu się podoba, ale ten klub stracił trzech ważnych zawodników i nie stracimy więcej. To nie wchodzi w grę. Zaburzyłoby to strukturę, ale przede wszystkim kulturę drużyny. Granit jest liderem. Podpisał tu kontrakt na pięć lat, a przed nim jeszcze trzy. Jest dla nas zbyt ważny, by go sprzedać – skwitował Holender, odnosząc się do transferów Jeremie’ego Frimponga i Floriana Wirtza do Liverpoolu oraz utratę Jonathana Taha na rzecz Bayernu Monachium (skończyła mu się umowa).

Ten Hag zdenerwował Xhakę

Granit Xhaka był filarem środka pola Bayeru w minionym sezonie. W barwach zespołu z Leverkusen rozegrał 49 oficjalnych meczów, zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst. Choć jego statystyki nie rzucają na kolana, jego wkład w organizację gry, doświadczenie i charyzma stanowią wartość trudną do zastąpienia. Według serwisu „Transfermarkt” wyceniany jest obecnie na 12 milionów euro. Tylko on i Jonathan Tah w Leverkusen rozegrali ponad 4000 minut w całym sezonie 2024/25.

Po krajowym tryplecie – mistrzostwie Niemiec i zdobyciu Pucharu oraz Superpucharu Niemiec – jeszcze na rok pozostało większość gwiazd, ale po kolejnym, mniej udanym sezonie (choć i tak wicemistrzostwo to sukces), odejście trenera Alonso i kluczowych zawodników postawiło kierownictwo przed ogromnym wyzwaniem. Nic dziwnego, że ten Hag traktuje Xhakę jak kluczowy element w układance, której nie może sobie pozwolić rozmontować jeszcze bardziej.

Pomocnik znalazł się więc w zawieszeniu – z jednej strony ma przed sobą potencjalny transfer, z drugiej zaś – opór ze strony klubu, który nie zamierza łatwo oddać kolejnego lidera. Poza tym ma wciąż ważną umowę przez jeszcze długi okres – do końca czerwca 2028 roku. Pojawia się więc pytanie: czy Xhaka zdecyduje się na próbę wymuszenia transferu? Czy postawi na dalszą grę w Bundeslidze i wsparcie dla drużyny w trudnym okresie transformacji? Dlaczego Szwajcar jest wściekły?

Nowe światło na sprawę rzucił też dziennikarz Christian Falk. W swojej kolumnie dla „The Daily Briefing” poinformował, że powodem napięć na linii Xhaka–Leverkusen może być brak odpowiedniego zaangażowania Erika ten Haga: – To prawda: Erik ten Hag skontaktował się z Granitem Xhaką dopiero trzy tygodnie po jego prezentacji w Bayerze. To nie jest sygnał uznania. Xhace się to nie spodobało. Powiedział w kadrze, że nie wie, czy może sobie wyobrazić nowy start w takich okolicznościach. Holender również się wtedy nie odezwał i rozpoczęły się rozmowy z Milanem.

Xhaka latem 2023 roku zasilił Bayer Leverkusen i odegrał istotną rolę w mistrzowskim sezonie 2023/24. Ogólnie w zespole „Aptekarzy” wystąpił w 99 meczach, zdobył sześć bramek i zanotował dziewięć asyst. Przez dwa sezony rozegrał ponad 8000 minut, więc trzyma się go zdrowie. W ostatnim sezonie w Arsenalu też był nie do zdarcia, bo zagrał w 37 na 38 meczach ligowych. Dlatego tym bardziej w klubie nie chcą go stracić.

fot. PressFocus