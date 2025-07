Debiut w Premier League odłożony w czasie przez czerwoną kartkę w… Serie A

Tego lata gwiazda klubu Serie A przeniosła się do Premier League za ok. 20 milionów euro, stając się tym samym drugim największym transferem w historii swojego kraju. Na debiut w angielskiej ekstraklasie będzie musiał jednak poczekać tydzień dłużej. Pierwszą kolejkę opuści bowiem z powodu czerwonej kartki, którą otrzymał… jeszcze we Włoszech.

Opóźniony debiut w Premier League

Od nowego sezonu znany dobrze fanom polskiej Ekstraklasy trener Udinese – Kosta Runjaić będzie musiał radzić sobie bez kluczowej postaci, jaką w jego zespole był Jaka Bijol. Spośród zawodników „Bianconerich” więcej minut od środkowego obrońcy w rozgrywkach 2024/25 zaliczył tylko… bardzo chwalony Jesper Karlstroem, który na początku sezonu przeniósł się do Udine z Lecha Poznań. Jaka Bijol został sprzedany do Leeds United, czyli beniaminka Premier League za ok. 20 mln euro. Wśród Słoweńców tylko Benjamin Sesko kosztował więcej – RB Lipsk kupił go RB Salzburga za 24 mln euro (wg „Transfermarkt”).

Oficjalny debiut 26-latka w koszulce Leeds miał nastąpić przy okazji domowego spotkania z Evertonem, które zamknie pierwszą kolejkę nowego sezonu Premier League. Okazało się jednak, że pierwszy mecz dla „Pawi” Bijol rozegra tydzień później. Podczas meczu z Evertonem będzie on pauzował za czerwoną kartkę, choć obejrzał ją we Włoszech. Ostatni występ Słoweńca dla Udinese miał miejsce w finałowej kolejce poprzedniego sezonu Serie A. Zakończył się on dla niego już w 39. minucie w wyniku ukarania drugą żółtą kartką.

Dlaczego zawieszenie przechodzi na inny kraj?

„The Athletic” poinformowało, że Leeds dokonując transferu Bijola wiedziało o czerwonej kartce, którą ten obejrzał w domowym meczu z Fiorentiną (2:3), jednak wciąż nie było jasne, czy zostanie ona przeniesiona z Serie A do Premier League. Finalnie kara została podtrzymana w innym kraju, a Graham Smyth z „Yorkshire Evening Post” wyjaśnił, że włoska federacja nałożyła na certyfikat międzynarodowego transferu jednomeczowe zawieszenie, więc angielska federacja zgodnie z przepisami FIFA musi zastosować go w Anglii.

W rozmowie z Berenem Crossem z „The Athletic” główny bohater całego zamieszania odniósł się do tej sytuacji: – Szczerze mówiąc jestem zawiedziony, bo naprawdę myślałem, że to nie zostanie podtrzymane. Powiedziałbym, że to nawet nie była czerwona kartka. To trochę dziwne. Zapytałem, czy możemy coś z tym zrobić, ale wygląda na to, że będę to musiał zaakceptować. Wciąż pozostało dużo meczów w sezonie. Przykro mi, że będę musiał opuścić pierwszy, ale wciąż pozostanie ich do rozegrania sporo.

Tym samym oficjalny debiut Bijola nastąpi przy okazji wyjazdowego starcia z Arsenalem w ramach drugiej kolejki Premier League, które podopiecznych Daniela Farke czeka w sobotę 23 sierpnia. W międzyczasie Słoweniec wystąpi w dwóch sparingach, które jego zespół rozegra na Elland Road – z Villarrealem i Milanem. 26-latek, który z „Pawiami” związał się kontraktem do 2030 roku, ma już za sobą pierwszy występ dla Leeds – w miniony weekend rozegrał pierwszą połowę w zremisowanym w Sztokholmie 0:0 sparingu z Manchesterem United.

fot. PressFocus