Na liczniku 40 lat i niemal 500 meczów w Premier League. Właśnie zdecydował, co dalej

Przez 18 z ostatnich 19 sezonów Premier League można było obserwować go po boiskach angielskiej ekstraklasy. W tym czasie rozegrał niemal 500 meczów w tych rozgrywkach, a na koncie ma cztery medale, w tym jeden złoty. Wraz z końcem poprzedniego sezonu pozostał jednak bez klubu. Po kilku tygodniach jako „wolny agent” świeżo upieczony 40-latek podjął decyzję co do swojej przyszłości.

Zasłużona postać Premier League

W klasyfikacji wszechczasów Premier League pod względem liczby występów Ashley Young zajmuje 14. miejsce. Pierwszy występ w tych rozgrywkach zaliczył w sierpniu 2006 roku, krótko po swoich 21. urodzinach. W angielskiej ekstraklasie zadebiutował jako gracz Watfordu, z którym w sezonie 2005/06 awansował do Premier League. Choć „Szerszenie” już po roku wróciły do Championship, Young pozostał na najwyższym szczeblu, bowiem w trakcie sezonu został sprzedany do Aston Villi za rekordowe wówczas w historii Watfordu 8 mln funtów.

W Birmingham spędził 4,5 roku, po czym za 17 milionów funtów odszedł do Manchesteru United, co było wówczas drugim największym transferem wychodzącym w historii „The Villans”. Na Old Trafford Young aż 8,5 roku i to tam osiągał swoje największe sukcesy w Premier League. W koszulce „Czerwonych Diabłów” zaliczył 192 ligowe występy i zdobył cztery medale mistrzostw Anglii – złoty w 2013 roku, srebrny w 2012 i 2018 roku oraz brązowy w 2020 roku. Do tego zanotował 41 bezpośrednich udziałów przy bramkach jego zespołu – 15 goli i 26 asyst.

W trakcie okraszonego trzecim miejscem w Premier League sezonu 2019/20 udał się w swoją jedyną zagraniczną podróż w karierze – do Interu Mediolan. W stolicy Lombardii spędził półtora roku i zdobył w tym czasie Scudetto, na które „Nerazzurri” czekali aż dziesięć lat. Po wygaśnięciu kontraktu z Interem wrócił po ponad dekadzie wrócił na Villa Park i spędził tam dwa sezony. Z kolei przez ostatnie dwa lata przywdziewał koszulkę Evertonu, z którego odszedł po zakończeniu sezonu 2024/25 w związku z wygaśnięciem kontraktu.

Wiadomo, co z jego przyszłością

W ciągu 18 z 19 ostatnich sezonów, w których oglądaliśmy go w Premier League, zaliczył aż 485 występów w tych rozgrywkach. W tym czasie strzelił 49 goli i zanotował 73 asysty. Najwięcej występów w Premier League zaliczył w koszulce Aston Villi – 210. Wydawać się mogło, że na tym jego dorobek w angielskiej ekstraklasie się zamknie, bowiem nie dość, że został bez klubu, to w dodatku w lipcu skończył 40 lat. Mimo „czterech dych” na karku nie zamierza kończyć z graniem i w najbliższym czasie powalczy z nowym zespołem o awans do elity.

Young podpisał bowiem roczny kontrakt ze spadkowiczem z Premier League – Ipswich Town. Przygotowujący się już do 23. sezonu w seniorskiej piłce wychowanek Watfordu będzie, rzecz jasna, najstarszym zawodnikiem w drużynie z Portman Road. Będzie to zarazem jego powrót do Championship po 19 latach. Wcześniej w tych rozgrywkach grał w sezonach 2004/05 i 2005/06 z Watfordem. W rozgrywkach 2005/06 20-letni Young strzelił 13 goli w 39 meczach, dzięki czemu został wybrany do jedenastki sezonu Championship.

W Ipswich prowadzić go będzie Kieran McKenna, z którym w przeszłości miał już okazję współpracować – przez półtora roku, w sezonach 2018/19 i 2019/20. McKenna był wówczas w sztabie szkoleniowym Jose Mourinho, a po zwolnieniu Portugalczyka Ole Gunnara Solskjaera.

