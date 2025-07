Arka Gdynia – Radomiak Radom – 25.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Arka Gdynia – Radomiak Radom

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 25 Lipca, 20:30

Stadion: Stadion GOSiR (Gdynia)

Już w piątek 25 lipca czeka nas start drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Arka Gdynia – Radomiak Radom to wieczorne starcie zaplanowane na 20:30 które powinno przynieść nam sporo emocji. Co wydarzy się w tym emocjonującym spotkaniu? Jaki będzie wynik? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Arka Gdynia – Radomiak Radom.

Arka Gdynia – Radomiak Radom – typy bukmacherskie

Arka Gdynia – Radomiak Radom: Radomiak wygra – zakład bez remisu

Arka Gdynia zaliczyła w końcu upragniony awans do najwyższej klasy rozrywkowej. Po spędzeniu pięciu sezonów w pierwszej lidze, w końcu po emocjonującej kampanii i zajęciu 1. miejsca Arkowcy osiągnęli swój cel. Trenerem Arki jest obecnie Dawid Szwagra, znany z prowadzenia drużyny Rakowa Częstochowa oraz roli drugiego trenera w sztabie Marka Papszuna. Młody szkoleniowiec przejął Arkę w poprzednim sezonie i doprowadził ją do awansu, a teraz staję przed zadaniem utrzymania beniaminka w lidze. Żółto-Niebiescy zaczęli jednak przygodę z Ekstraklasą od porażki. Polegli na wyjeździe z Motorem Lublin w meczu ,w którym nawet przez chwilę nie mieli przewagi, ani nie stworzyli sobie zbyt wielu dogodnych sytuacji. Tamto spotkanie pokazuje, że mimo świetnej organizacji drużyny, początki gry w nowej, wyższej lidze mogą nie należeć do najłatwiejszych. W Gdyni kibice mają wysokie wymagania i liczą na spokojne utrzymanie się drużyny, oraz zagoszczenie na dłużej w Ekstraklasie, jednak by to osiągnąć drużyna z trójmiasta musi prezentować wyższy poziom niż w meczu 1 kolejki.

Radomiak Radom to drużyna, która w Ekstraklasie gra już piąty sezon. Radomiak w tym czasie zyskał miano solidnego ligowca, który pewnie okupuje bezpieczne miejsca w środku tabeli. Drużyna Zielonych poprzedni sezon zakończyła na 12 pozycji i raczej nikt przed startem tego sezonu nie stawiał na nic więcej w kontekście tej ekipy. Dlatego wygrana Radomiaka w pierwszej kolejce nad faworyzowaną Pogonią Szczecin aż 5:1 była niemałą sensacją. Radomiak miał mecz pod kontrolą przez całe 90 minut, a symbolem bezradności Pogoni niech będzie rozsławiony w ostatnich dniach w internecie znak ich kapitana, Kamila Grosickiego, który po straconej bramce na 1:5 w 89. minucie daje znak sędziemu głównemu, w którym prosi go by ten nie doliczał ani minuty do tego spotkania. Po tym meczu Radomiak z pewnością przykuł uwagę wielu kibiców, którzy z zaciekawieniem będą śledzić najbliższe mecze tej drużyny, by przekonać się, czy ten wynik był oznaką lepszego przygotowania do sezonu oraz sygnałem, że drużyna z Radomia ma chrapkę na coś więcej w tym sezonie, czy tylko jednorazowym wyskokiem.

Piątkowe starcie zapowiada się zatem bardzo ciekawie. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu drużyn w pierwszej kolejce oraz ich optyczne wrażenie, które po sobie pozostawiły na boisku, uważam, że ciekawym typem w tym meczu będzie postawienie na drużynę Radomiaka z opcją „zakład bez remisu”. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, które oznacza, że gdy Radomiak wygra mecz , nasz typ staje się zielony i jest trafiony, jednak gdy mecz zakończy się remisem, dostajemy zwrot stawki za to spotkanie, lub mecz zostaje rozliczony po kursie 1.0 w przypadku kuponu AKO.

Mój typ na ten mecz to: Radomiak Radom wygra – zakład bez remisu

Propozycje typów bukmacherskich na Arka Gdynia – Radomiak Radom

Wygrana Radomiaka @2.90

Obie drużyny strzelą gola @1.77

powyżej 2,5 bramki @1.95

Arka Gdynia – Radomiak Radom- zapowiedź meczu

Forma Arki Gdynia

Arka Gdynia zakończyła poprzedni sezon upragnionym awansem zwyciężając całe rozgrywki 1 ligi. W przedsezonowych sparingach zespół wyglądał nieźle wygrywając 3 z 5 spotkań. W pierwszym meczu Ekstraklasy jednak drużyna z Gdyni dała się w pełni zdominować Motorowi Lubin, co nie może powtórzyć się w meczu z napędzonym Radomiakiem, jeśli Akowcy liczą na wygarną.

Forma Radomiaka Radom

Radomiak poprzedni sezon zakończył jedną wygrana w 5 ostatnich meczach. Również w sparingach przed sezonem nie prezentował zbyt wysokiej formy. Wszystko jednak zmienia wynik z pierwszej kolejki, w którym drużyna z Radomia zmasakrowała 4 drużynę poprzedniego sezonu pokonując Pogoń aż 5:1. Ten mecz z pewnością dostarczył olbrzymiego zastrzyku pewności siebie zawodnikom Zielonych na kolejne kolejki tego sezonu.

Przewidywane składy Arka Gdynia – Radomiak Radom

Arka: Węglarz, Abramowicz, Celestine, Marcjanik, Zator, Sidibe, Nguiamba, Kerk, Gaprindaszwili, Predenkiewicz, Vitalucci

Węglarz, Abramowicz, Celestine, Marcjanik, Zator, Sidibe, Nguiamba, Kerk, Gaprindaszwili, Predenkiewicz, Vitalucci Radomiak: Majchrowicz, Grzesik, Kingue, Blasco, Joao Pedro, Lopes, Jordao, Wolski, Kaput, Capita, Depu

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Radomiak Radom

Mecz Arka Gdynia – Radomiak Radom obejrzeć można na kanale CANAL+ 4K Ultra , CANAL+ Poland , CANAL+ Sport 3 (Pol) , CANAL+ Sport (Pol).

Statystyki na typy bukmacherskie Arka Gdynia – Radomiak Radom

Radomiak strzelał bramki w 4 z ostatnich 5 meczów

Radomiak wygrał ostatnie 2 mecze bezpośrednie we wszystkich rozgrywkach

W ostatnich czterech meczach ligowych, bezpośrednich między tymi zespołami padło łącznie 4 bramki

