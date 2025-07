Lech Poznań z transferowym hat-trickiem. Odrzutek z Realu Madryt zagra w Ekstraklasie

Niezwykle aktywny na rynku transferowym stał się w ostatnich godzinach Lech Poznań. Mistrz Polski chciał mieć jak najszybciej skompletowaną kadrę przed rozpoczęciem zmagań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dodatkowym czynnikiem były problemy zdrowotne trapiące zespół Nielsa Frederiksena. Po Luisie Palmie i Timothym Oumie na Bułgarską trafi także ofensywny pomocnik, którego nie chciał wykupić Real Madryt.

Lech znalazł następcę dla Afonso Sousy

Można powiedzieć, że nastroje wokół Lecha zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ostatnio nastąpiło pierwsze załamanie po zdobyciu mistrzostwa. Było one spowodowane przegraną w Superpucharze z Legią Warszawa oraz informacjami o bardziej poważnych urazach Daniela Hakansa, Patrika Walemarka, Radosława Murawskiego oraz Bartłomieja Barańskiego. Trend znów ekspresowo się odwrócił, gdy w ciągu kilku godzin w mediach pojawiły się informacje o zaawansowanych rozmowach dotyczących trzech transferów.

Do tej pory na Bułgarską trafiło już dwóch wychowanków – Robert Gumny i Mateusz Skrzypczak, były zawodnik Jagiellonii Białystok – Joao Moutinho i skrzydłowy z cypryjskiego Arisu Limassol – Leo Bengtsson. Wiadomo było, że to nie koniec wzmocnień w wykonaniu Lecha, jednak mało kto spodziewał się, że nastąpią one tak szybko i w takiej ilości. Kwestią najbliższych dni ma być oficjalne ogłoszenie wypożyczenia pomocnika mającego zastąpić kontuzjowanego Murawskiego. Będzie nim 21-letni Timothy Ouma z Kenii. Razem z nim ma zameldować się nowy skrzydłowy również pozyskany na rok, jednak w umowie ma znajdować się opcja wykupu. To Luis Palma z Celtiku Glasgow.

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”, a wcześniej podobne informacje przekazywał także Sebastian Staszewski, mistrz Polski jest o krok od pozyskania następcy dla Afonso Sousy. Nie oznacza to, że Portugalczyk w najbliższych dniach opuści Polskę, jednak klub chce być już wcześniej przygotowany na ten scenariusz. Będzie nim wychowanek Realu Madryt – Pablo Rodriguez, który miał opcję by wrócić na Santiago Bernabeu, jednak „Królewscy” nie zdecydowali się skorzystać z takiej możliwości. Lech za Hiszpana ma zapłacić ponad milion euro i podpisać z zawodnikiem kontrakt na najbliższe cztery lata.

Niechciany w Realu Madryt, błysnął na wypożyczeniu

Pablo Rodriguez jak wielu innych zawodników nie przebił się do pierwszej drużyny Realu Madryt i po grze w klubowych rezerwach został pozyskany przez włoskie Lecce, czyli klub Filipa Marchwińskiego. Pierwszy sezon na boiskach Serie B mógł zaliczyć do bardzo udanych. Mimo, że do składu wskoczył dopiero w rundzie wiosennej zdążył w przeciągu niespełna tysiąca minut strzelić sześć goli i zaliczyć jedną asystę. W następnych rozgrywkach dołożył kolejne dwie bramki, a na placu gry spędził praktycznie identyczną ilość czasu. Pomogło to Lecce awansować do Serie A, jednak Hiszpan został praktycznie całkowicie odsunięty od gry.

Nowy zawodnik Lecha Poznań zaczął szukać swoich szans na wypożyczeniu. Ostatni rok spędził w ojczyźnie, w Racingu Santander na poziomie zaplecza La Ligi. To właśnie tam zanotował swój najlepszy sezon w karierze. W 35 spotkaniach rozegrał blisko dwa tysiące minut, strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty. Hiszpan mógł nawet razem z drużyną awansować do elity, jednak w barażach Racing okazał się słabszy od Mirandes. Teraz 23-latek pomoże mistrzowi Polski w walce o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Fot. PressFocus