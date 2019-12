Niezgoda przygotowany do odejścia. “Jeśli pojawi się dobra oferta…”

W ostatnich latach nagrodę króla strzelców polskiej ekstraklasy zdobywali głównie obcokrajowcy. Tym razem na dobrej drodze do tego wyczynu był Jarosław Niezgoda, ale 24-latek powoli przymierza się do transferu za granicę, co zasugerował pełniący funkcje agenta piłkarza Marek Citko.

Napastnik niemalże od początku obecnego sezonu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Pomogła mu oczywiście w tym decyzja o sprzedaży Sandro Kulenovicia oraz Carlitosa. Mimo to polski snajper potwierdza, że zasłużył na te szanse i regularnie zdobywa bramki. Podczas bieżącej kampanii ma już ich na koncie 13 w 17 spotkaniach, dzięki czemu pobił swój najlepszy wynik z całej kampanii 2017/2018.

Najefektywniejsi zawodnicy ligi po 19 kolejkach (minuty/gole + asysty): 66,3 – Jarosław Niezgoda

85,8 – Paweł Wszołek

89,6 – Jose Kante Więcej na https://t.co/UuKSLoYG0D — EkstraStats (@EkstraStats) December 16, 2019

Nic zatem dziwnego, że coraz więcej klubów zza granicy pyta o dostępność Niezgody. Sytuacje swojego klienta postanowił skomentować Marek Citko:

– Jeżeli pojawi się dobra oferta, to uważam, że powinien spróbować czegoś nowego, ponieważ w ekstraklasie niczego nowego już się nie nauczy. Czekamy jednak na zielone światło od Legii i wówczas usiądziemy do negocjacji. Zainteresowanie jest duże, ale ustaliliśmy z Jarkiem, że czekamy do ostatniego meczu obecnej rundy.

Przede wszystkim Niezgodą interesuje się Dynamo Moskwa, które z Legią kilka miesięcy temu negocjowało w sprawie Sebastiana Szymańskiego. Aktualnie ten kierunek wydaje się najbardziej odpowiedni, ale do końca rundy jesiennej wiele może oczywiście się zmienić.