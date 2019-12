Problemy Jagielloni. Grozi jej nawet odjecie punktów!

Odjęcie punktów w ligowej tabeli, zakaz transferowy, a także bardzo wysokie sankcje pieniężne. Takie między innymi kary czekają na Jagielonię Białystok. Powodem są niejasności co do podpisów pod listami obecności na szkoleniach antykorupcyjnych w klubie.

Według informacja pochodzących z „Polskie Radio Białystok” aż trzy osoby obecnie zatrudnione w klubie otrzymały zarzuty za sprawę z 2016 i 2017 roku. Nagana może jednak dotyczyć nie tylko tych wspomnianych osób, ale także przede wszystkim klubu. PZPN ma odpowiednie narzędzia, aby zabrać Jagiellonii punkty w ligowej tabeli lub nałożyć na nią zakaz transferowy. Oczywiście z pewnością nie obejdzie się bez upomnienia finansowego.

– Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie zaistniałego w 2016 i 2017 roku podrobienia, w celu użycia za autentyczne, list obecności uczestników szkolenia zapobiegania korupcji w sporcie oraz list uczestników szkolenia “polityka antydyskryminacyjna”, które były organizowane przez Jagiellonię Białystok, poprzez nakreślenie podpisów uczestników przez inne osoby. Postępowanie trwa już od dłuższego czasu.. Trzem osobom zostały przedstawione zarzuty, które polegały na podrabianiu podpisów innych osób, które miały brać udział we wspomnianych szkoleniach – stwierdził Wojciech Zalesko, szef Prokuratury Rejonowej w Białymstoku.

Swój komentarz w tej sprawie wydała już także ekipa z Białegostoku.

– Mieliśmy wiedzę o postępowaniu. W jego trakcie wyjaśnienia składali pracownicy klubu i uczestnicy szkoleń, jednakże do dzisiaj żadnemu z naszych pracowników nie postawiono zarzutów o popełnienie czynów, o których jest mowa. Nie sposób nam komentować konsekwencji sprawy, której nie jesteśmy stroną. Jeżeli doszło do nieprawidłowości w trakcie wskazywanych czynności związanych z procesem licencyjnym na pewno są to czyny karygodne, które nie powinny mieć miejsca. Nie mamy również szczegółowej wiedzy na temat prowadzonego postępowania, a także żadnej informacji ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz organów licencyjnych o postępowaniu związanym z opisywanymi wydarzeniami.