Bayern straci wonderkida. Chciał grać więcej i stawiał warunki

Bayern Monachium posiada w szeregach swojej akademii piłkarskiej wielu młodych i utalentowanych piłkarzy, jednak od pewnego czasu mało kto otrzymuje szansę w pierwszym zespole. Coraz więcej tych piłkarzy decyduje się na opuszczenie stolicy Bawarii – niektórzy definitywnie, a inni na wypożyczenie. Niebawem Bayern opuści jeden z najlepiej zapowiadających się wonderkidów w całej Europie.

Bayern pożegna wonderkida

Adam Aznou to obiecujący lewy obrońca Bayernu Monachium. Znalazł się w centrum transferowej gorączki lipca 2025 roku. Mimo że w ubiegłych miesiącach wydawało się, że Marokańczyk pozostanie w Bawarii i będzie walczył o miejsce w składzie, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Tuż przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego (28 lipca) Aznou oficjalnie poprosił klub o zgodę na transfer definitywny.

Jak się okazuje, kluczowym punktem zwrotnym były Klubowe Mistrzostwa Świata, po których Aznou uznał, że pod wodzą Vincenta Kompany’ego jego szanse na grę w pierwszym zespole są minimalne. Ile tam zagrał? Zaledwie 10 minut z półamatorskim Auckland City. Wszedł na boisko już przy stanie 8:0. Później nawet na minutę nie pojawił się na murawie w starciach z lepszymi rywalami: Boca Juniors, Benfiką, Flamengo i PSG. Ponadto stawiał liczne warunki – mowa chociażby o regularnych minutach, czego nie był w stanie zapewnić mu sztab szkoleniowy monachijczyków.

Choć jeszcze niedawno spekulowano o jego przeprowadzce do La Liga – a konkretnie do Getafe – rozmowy zakończyły się fiaskiem. Kluby nie porozumiały się w kwestii warunków obowiązkowego wykupu. To otworzyło drzwi Premier League, gdzie do akcji wkroczył Everton. Początkowe sygnały o zainteresowaniu ze strony „The Toffees” szybko przerodziły się w zaawansowane negocjacje. Według dziennikarza „The Athletic” Paddy’ego Boylanda Everton jest gotów zaoferować za 19-letniego defensora około 9 milionów euro. Z kolei Hanif Ben Berkane z „Foot Mercato” twierdził, że transakcja może sięgnąć 11 mln.

Finalne informacje przyniósł niezawodny Fabrizio Romano – transfer czującego się oszukanym przez klub Adama Aznou do Evertonu został przyklepany. Bayern i Anglicy wymienili się niezbędną dokumentacją, a kwota bazowa wyniesie 9 milionów euro plus 3 miliony euro w łatwych do osiągnięcia bonusach. Badania medyczne zostały zaplanowane na najbliższe 24–48 godzin, co tylko potwierdza, że cały proces transferowy jest na ostatniej prostej.

Bayern wierzy wciąż w potencjał Aznou?

Bayern zadbał o zabezpieczenie swoich interesów. To w sumie powszechna praktyka, którą cały czas stosuje np. Real Madryt. W ramach ustaleń z Evertonem klub z Monachium uzyskał prawo pierwokupu lub przynajmniej możliwość wyrównania przyszłych ofert transferowych (tzw. Matching right). Władze „Bawarczyków” zostawiają sobie uchyloną furtkę.

Dla Evertonu może to być znakomita inwestycja. Aznou to zawodnik niezwykle dynamiczny, dobrze radzący sobie w grze kombinacyjnej, a do tego cechuje go inteligencja boiskowa i dojrzałość, jakiej nie powstydziłby się bardziej doświadczony gracz. Choć konkurencja w Premier League jest nieporównywalnie wyższa niż w Bayernie II, 19-latek postanowił zaryzykować. U Davida Moyesa na lewej obronie grał Witalij Mykołenko, który wybiegał ponad 3200 minut (trzecie miejsce w zespole). Nie miał on za bardzo zmiennika. Ukrainiec od trzech sezonów gra w podstawowym składzie na tej pozycji.

Adam Aznou w 2019 roku trafił do akademii piłkarskiej Barcelony, gdzie stopniowo przechodził przez kolejne etapy szkolenia. W 2021 roku zadebiutował w zespole U-16, zaś latem 2022 roku trafił na zasadzie transferu definitywnego do Bayernu, gdzie początkowo włączono go do zespołu do lat 17. Stopniowo Marokańczyk stawiał kolejne kroki, aż w lutym 2024 roku włączono go do kadry drugiej drużyny monachijczyków. W pierwszym zespole rekordowego mistrza Niemiec zadebiutował 2 listopada 2024 roku w wygranym 3:0 meczu ligowym z Unionem.

W późniejszym czasie wystąpił jeszcze w trzech „ogonach” dla FCB, zaś rundę wiosenną minionego sezonu 2024/25 spędził na wypożyczeniu w Realu Valladolid. Tam wystąpił w 13 meczach i pozostawił po sobie dobre wrażenie. Teraz nadszedł czas na kolejny krok – tym razem w angielskiej Premier League.